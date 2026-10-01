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A 120 metros del suelo y sin red: un acróbata estonio cruzó sobre una cinta tendida entre dos edificios en Corea del Sur

El estonio Jaan Roose completó una travesía de 160 metros entre dos edificios del centro histórico de la capital surcoreana, en la primera actuación de este tipo registrada en el país

La travesía de 160 metros se realizó este jueves frente al palacio Gyeongbokgung y la plaza Gwanghwamun, donde cientos de transeúntes siguieron el recorrido (video redes sociales)
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El acróbata estonio Jaan Roose completó este jueves una travesía a 120 metros de altura en el centro de Seúl, sobre una cinta de 160 metros tendida entre dos edificios, en lo que los organizadores describieron como la primera actuación de gran altitud de este deporte realizada en Corea del Sur. La hazaña fue cubierta por el periódico británico The Guardian.

El evento ocurrió frente al palacio Gyeongbokgung y la plaza Gwanghwamun, íconos del corazón histórico de la capital surcoreana. A la una de la tarde, mientras una pantalla gigante mostraba la cuenta regresiva, el atleta pisó el borde del techo del Hotel Koreana y avanzó sobre el vacío ante cientos de transeúntes que, con los teléfonos levantados, detuvieron el paso del mediodía.

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El tricampeón atravesó el centro histórico de Seúl con acrobacias a plena altura

El cordel partía del Hotel Koreana y llegaba al Dong-A Media Center, ambos a pocos metros del palacio. Abajo, el tráfico seguía fluyendo mientras la multitud contenía el aliento cada vez que el deportista perdía levemente la estabilidad.

Los organizadores describieron el espectáculo como un estreno nacional de esta disciplina, celebrado entre el Hotel Koreana y el Dong-A Media Center, ante espectadores congregados (Jaan Roose)
Los organizadores describieron el espectáculo como un estreno nacional de esta disciplina, celebrado entre el Hotel Koreana y el Dong-A Media Center, ante espectadores congregados (Jaan Roose)

A mitad del recorrido, se sentó con las piernas cruzadas sobre la cinta y luego se recostó boca arriba, dos movimientos que arrancaron exclamaciones entre los espectadores. Al llegar al edificio de destino, dio media vuelta e inició el regreso. En ese segundo tramo volvió a pausarse en el punto central: se colgó con un solo brazo y luego quedó suspendido de pies antes de retomar la marcha.

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“Solo mirarlo me afloja las piernas”, dijo Kim Young-sook, empleada de oficina presente en el lugar. Del mismo modo agregó “no puedo imaginar cómo puede hacer eso sin tener miedo. Es increíble”. En tanto, otra espectadora, Choi Eun-jung, admitió que, pese a saber que es un profesional, la escena le resultó inquietante. Cuando terminó, la multitud aplaudió, con alivio evidente en muchos rostros.

El estonio acumula proezas en entornos urbanos y naturales de escala extrema

Tricampeón mundial de la disciplina, Roose acumula una serie de récords sobre paisajes que combinan alturas extremas con entornos urbanos o naturales de gran escala. Entre sus registros previos figura un paso de 185 metros de altura entre las torres Katara, en Qatar.

El tricampeón mundial Jaan Roose completa un recorrido suspendido sobre el corazón histórico de la capital surcoreana (Jaan Roose)
El tricampeón mundial Jaan Roose completa un recorrido suspendido sobre el corazón histórico de la capital surcoreana (Jaan Roose)

En 2024, se convirtió en la primera persona en franquear el estrecho de Mesina, entre la península italiana y Sicilia, cubriendo los 3,6 kilómetros del trayecto a pesar de una caída cerca del final que detuvo su arnés de seguridad. El mes pasado recorrió 14,7 kilómetros en 12 horas sobre una cinta tendida encima del río Danubio, en Bratislava, Eslovaquia.

Según declaró el propio deportista, fue una visita a Corea del Sur en 2022 lo que lo llevó a planear el paso por Gwanghwamun. En ese viaje conoció el jultagi, la tradición coreana de caminar sobre cuerdas que la Unesco incorporó a su lista de patrimonio cultural inmaterial en 2011.

A diferencia de otras formas de acrobacia en cuerda, el jultagi combina la destreza física con la comedia: el intérprete canta, baila y bromea mientras intercambia comentarios con un payaso en tierra.

El evento incluyó una propuesta para que el público participara en tierra

Un hombre avanza sobre una cinta tensa en el aire sobre un río, con un castillo y una ciudad al fondo
La marca se sumó a sus desafíos previos, entre ellos el cruce del estrecho de Mesina en 2024 y un paso a 185 metros de altura entre las torres Katara de Qatar (Jaan Roose)

Cabe mencionar que la jornada no se limitó a la figura del tricampeón. En la plaza Cheonggye, cercana al escenario principal, los asistentes pudieron probar su destreza sobre cuerdas colocadas a apenas 30 y 50 centímetros del suelo, en una iniciativa de participación popular que acompañó el espectáculo.

El estonio tenía prevista una segunda presentación por la tarde del mismo día, con lo que Corea del Sur se sumó a la lista de países donde realizó sus desafíos aéreos, junto a Qatar, Italia, Turquía y Eslovaquia.

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