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Taiwán capturó dos buques chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores

La autoridad marítima indicó en un comunicado que apresó uno de los barcos el 30 de septiembre y a otro este 1 de octubre

Taiwán capturó dos pesqueros chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores
Taiwán capturó dos pesqueros chinos por operar “ilegalmente” cerca de las islas Pescadores
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La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán capturó dos pesqueros chinos que faenaban “ilegalmente” en aguas cercanas al archipiélago de Pescadores (Penghu), controlado por Taipéi y situado a unos 50 kilómetros de la costa occidental de la isla, informó este jueves la institución.

La autoridad marítima indicó en un comunicado que apresó uno de los buques el 30 de septiembre y a otro este 1 de octubre.

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En este último caso, el barco chino fue avistado por guardacostas taiwaneses en torno a las 10:00 horas (02:00 GMT) a unos 36,3 kilómetros al noroeste de la isla de Xiyu, cuando presuntamente practicaba “pesca de arrastre ilegal” dentro de las “aguas restringidas” de Taiwán.

Una patrullera de la CGA emitió avisos por megafonía y con la sirena para exigir que la embarcación se detuviera y, finalmente, se acercó al pesquero, logró abordarlo y controló “rápidamente” a sus siete tripulantes, todos ellos de nacionalidad china, de acuerdo al comunicado.

Tras registrar las bodegas y hallar unos 850 kilos de capturas, los guardacostas escoltaron el barco hasta el puerto de Magong, a la espera de ser sancionado conforme a la normativa taiwanesa que regula las relaciones entre las poblaciones de ambos lados del estrecho.

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La CGA señaló que sus agentes “permanecen en primera línea en el mar durante todo el año”, con el fin de proteger las aguas de Penghu y los derechos de faena de los pescadores isleños.

“Ante actividades ilegales como la pesca de barcos chinos que cruzan el límite, la Guardia Costera seguirá aplicando la ley con firmeza para garantizar el orden en las aguas del país”, advirtió el organismo.

La incautación de estos dos pesqueros se produce en medio de los esfuerzos de Taipéi por reforzar las defensas de sus islas periféricas ante la presión de China, que en los últimos meses ha redoblado su presencia marítima en torno a Taiwán y sus enclaves.

De hecho, la CGA anunció la semana pasada que había mejorado su capacidad de patrullaje en torno al atolón de Pratas, administrado por Taipéi y reclamado por Pekín en el mar de China Meridional, lo que abre la posibilidad de operar buques de gran tamaño desde su muelle.

Asimismo, el Gobierno de Taiwán nombró este jueves a un alto cargo de la Armada como nuevo subdirector de la Guardia Costera, en una muestra de los esfuerzos de la isla por reforzar la “cooperación” entre ambos cuerpos ante la creciente presión marítima de China.

En una ceremonia de ascensos celebrada en la Oficina Presidencial, el mandatario taiwanés, Lai Ching-te, anunció que el vicealmirante Yuan Sheng-hua pasará de subjefe del Estado Mayor de la Armada a subdirector general de la Administración de la Guardia Costera (CGA).

“Espero que Yuan aproveche su experiencia para impulsar la coordinación entre la Armada y la Guardia Costera y reforzar el intercambio de inteligencia marítima, de modo que la vigilancia, el reconocimiento y la respuesta a incidentes estén estrechamente conectados, para proteger juntos las fronteras marítimas del país”, declaró Lai, según un comunicado difundido por su oficina.

El mandatario recalcó en su discurso que las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera “deben cooperar más estrechamente para hacer frente a una situación en el mar que cambia con rapidez”.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te REUTERS/Ann Wang
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te REUTERS/Ann Wang

“Ambas partes deben compartir inteligencia marítima y garantizar que el mando y las comunicaciones funcionen de forma estable en cualquier circunstancia”, agregó.

En un comunicado aparte, la presidenta del Consejo de Asuntos Oceánicos -el organismo gubernamental que supervisa las operaciones de la Guardia Costera-, Kuan Bi-ling, explicó que la incorporación de Yuan como tercer subdirector general de la CGA permitirá construir una “línea de seguridad marítima más sólida”.

“La Guardia Costera y la Armada son una misma familia, y en la práctica mantienen una relación de cooperación inseparable”, subrayó Kuan.

Este nombramiento se produce en un momento de fuerte aumento de la actividad marítima de Pekín en los alrededores de Taiwán, especialmente en las aguas situadas frente a la costa oriental de la isla, donde la Guardia Costera china volvió a llevar a cabo el pasado martes “patrullas rutinarias de aplicación de la ley”.

Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino también porque es la ruta que emplearían países como Estados Unidos y Japón para socorrer a Taipéi en caso de una invasión o un bloqueo naval por parte de China, según analistas de defensa.

Por ese motivo, la Armada y la Guardia Costera taiwanesas han estrechado su colaboración en los últimos meses: en la última edición de las maniobras militares anuales de Taiwán, conocidas como Han Kuang, buques de ambas fuerzas participaron por primera vez en un simulacro conjunto de escolta de un buque mercante.

(Con información de EFE)

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