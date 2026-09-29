Honduras

Honduras: Reprograman casi 2,000 citas médicas antes de la Semana Morazánica

Un total de 1,995 pacientes del Hospital Escuela en Tegucigalpa, deberán adelantar sus citas de consulta externa debido al feriado de la Semana Morazánica 2026

El Hospital Escuela adelantó 1.985 citas de consulta externa para evitar que los pacientes esperen hasta el final de la Semana Morazánica.
El Hospital Escuela adelantó 1.985 citas de consulta externa para evitar que los pacientes esperen hasta el final de la Semana Morazánica.
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Casi 2.000 pacientes del Hospital Escuela en Honduras deberán adelantar sus consultas médicas debido a los cambios en el calendario de atención durante la Semana Morazánica.

El centro asistencial informó que un total de 1,985 citas de consulta externa fueron reprogramadas para evitar que las atenciones previstas durante el feriado tengan que esperar hasta después del período de asueto.

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La modificación comprende las consultas previstas para el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre. A diferencia de una cancelación, los pacientes no perderán su espacio de atención. Las citas fueron trasladadas a fechas anteriores y los usuarios deberán acudir directamente en el nuevo día establecido.

El cambio de calendario quedó organizado de acuerdo con el día en que cada paciente tenía originalmente su cita: Miércoles 7 de octubre: la nueva fecha será el miércoles 30 de septiembre, Jueves 8 de octubre: la consulta se realizará el jueves 1 de octubre y Viernes 9 de octubre: la nueva fecha será el viernes 2 de octubre.

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Los pacientes deben tomar en cuenta la nueva fecha para evitar presentarse en el hospital durante el feriado y encontrarse con que su consulta ya fue adelantada.

La modificación ya contempla el nuevo día de atención, por lo que quienes resultaron afectados únicamente deberán presentarse en la fecha asignada.

Nuevas fechas de consulta

El Hospital Escuela realizó llamadas telefónicas para informar sobre los cambios. Sin embargo, no fue posible localizar a todas las personas, por lo que quienes tenían consultas durante los días señalados deben verificar la nueva programación.

El adelanto no se aplica a todas las consultas del Hospital Escuela. Algunas especialidades mantienen las fechas originalmente establecidas, por lo que sus pacientes deberán acudir conforme al calendario que ya tenían.

Las asambleas informativas del gremio médico causaron reducciones en la atención de la consulta externa durante septiembre.
Las asambleas informativas del gremio médico causaron reducciones en la atención de la consulta externa durante septiembre.

Entre las áreas que no modifican sus citas figuran odontología, infectología, psicología pediátrica, hemato-oncología de adultos y medicina física y rehabilitación. El cambio corresponde específicamente a las áreas incluidas en la reprogramación.

La modificación está relacionada con la Semana Morazánica, el período de feriado que contempla cambios en las actividades laborales y de atención en Honduras. Para el sector privado, el asueto comenzará al mediodía del miércoles 7 de octubre y finalizará al mediodía del sábado 10 de octubre.

Tensión sanitaria

Por esa razón, el Hospital Escuela decidió adelantar las consultas externas que coincidían con los días afectados y distribuirlas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La medida busca evitar que casi 2.000 pacientes tengan que esperar hasta después del feriado para recibir una atención ya programada.

La reprogramación llega en un momento de presión para el sistema público de salud hondureño. Durante septiembre, las asambleas informativas del gremio médico provocaron interrupciones y reducciones en la consulta externa de distintos hospitales públicos.

El Hospital Escuela fue uno de los centros afectados, particularmente en las atenciones programadas, lo que generó acumulación de pacientes con nuevas fechas pendientes.

El Hospital Escuela atiende a personas procedentes de distintos departamentos de Honduras que requieren cuidados especializados.
El Hospital Escuela atiende a personas procedentes de distintos departamentos de Honduras que requieren cuidados especializados.

Las emergencias y otras áreas continúan funcionando, mientras algunas especialidades mantienen sus consultas de manera regular. El principal impacto se concentró en la atención programada, que depende de agendas previas y de la disponibilidad de médicos y especialistas.

El Hospital Escuela atiende a pacientes procedentes de distintos puntos de Honduras y funciona como uno de los principales centros de referencia del sistema público. Cualquier alteración en las consultas externas puede repercutir en personas que deben desplazarse desde otros municipios o departamentos para recibir atención especializada.

Las 1.985 citas relacionadas con la Semana Morazánica fueron adelantadas en lugar de trasladarse para después del feriado.

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