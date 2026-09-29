Honduras

Transportistas hondureños piden reunión urgente con Asfura ante el alza de los combustibles

La reunión tiene como fin analizar los efecto de los incrementos en los precios de los combustibles y en la economía de los usuarios

El Consejo Nacional de Transporte solicitó una reunión urgente con el presidente Nasry Asfura para analizar el impacto del alza de combustibles.
El Consejo Nacional de Transporte solicitó una reunión urgente con el presidente Nasry Asfura para analizar el impacto del alza de combustibles.
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El sector transporte elevó su preocupación por el alza de los combustibles y advirtió que los incrementos generan una presión creciente sobre los costos necesarios para mantener la prestación del servicio.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Transporte (CNT) pidió al presidente Nasry Asfura convocar una reunión urgente para analizar alternativas frente al impacto económico que atraviesa el rubro.

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La organización planteó la necesidad de un diálogo directo con las autoridades gubernamentales para buscar mecanismos que contribuyan a la estabilidad y sostenibilidad del transporte público.

Según el sector, el aumento en el precio de los combustibles repercute directamente en los costos de operación de las unidades y representa una presión sobre las inversiones de los empresarios del transporte.

La situación también tiene consecuencias sobre la economía de la población, dado que el transporte es un servicio que miles de hondureños usan a diario para trasladarse al trabajo, al estudio y a otras actividades.

Por ello, los representantes del sector solicitaron al Gobierno una respuesta favorable y la fijación de fecha, lugar y hora para el encuentro.

El Consejo agrupa distintas modalidades del rubro: transporte urbano, interurbano, taxis y transporte suburbano, sectores que enfrentan de manera directa el impacto de las variaciones en los costos de los combustibles.

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Mesa técnica con transportistas

Mientras el sector gestiona un acercamiento directo con el Ejecutivo, una representación de los transportistas acudió al Congreso Nacional, el Poder Legislativo de Honduras, para exponer la situación del rubro.

La Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo recibió a dirigentes del transporte urbano e interurbano de distintas regiones del país en una reunión encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Durante el encuentro se acordó establecer una mesa técnica para analizar posibles acciones frente al incremento de los precios de los combustibles y sus repercusiones tanto en el transporte como en la población.

El incremento en el precio de los carburantes eleva los costos operativos del sector y presiona la economía de los usuarios del transporte público.
El incremento en el precio de los carburantes eleva los costos operativos del sector y presiona la economía de los usuarios del transporte público.

El diálogo busca reunir a distintos actores relacionados con la cadena de los combustibles y con la regulación del transporte para abordar el problema desde diferentes perspectivas.

La convocatoria para continuar las conversaciones está prevista para el miércoles 30 de septiembre. En esa instancia se contempla la participación de representantes del transporte, importadores y distribuidores de combustibles, así como funcionarios de las secretarías de Finanzas y Energía y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Sin solución inmediata a la vista

Durante la reunión, Zambrano señaló ante los dirigentes del transporte que el incremento en los precios de los derivados del petróleo responde a un escenario de alcance internacional y que, en las actuales condiciones, no se vislumbra una solución inmediata.

El titular del Legislativo planteó la necesidad de analizar medidas que reduzcan o amortigüen los efectos que los altos precios provocan en los distintos sectores de la economía nacional.

La discusión no se limita al costo que el combustible representa para los transportistas. El comportamiento de los precios también genera preocupación por sus efectos sobre los costos generales de operación y sobre la economía de los usuarios del servicio.

Por esa razón, la mesa técnica buscará reunir a instituciones públicas, representantes de la cadena de suministro de combustibles y al sector transporte para identificar alternativas y evaluar posibles medidas.

La amenaza de protestas

La apertura del Congreso al diálogo fue valorada por los representantes del sector transporte que participaron en la reunión.

Hedman Tinoco, dirigente del transporte interurbano de la zona norte de Honduras, aseguró que: “Si hoy no hubiéramos venido a esta reunión, nos hubiéramos ido a las calles”, afirmó Tinoco al referirse a la posibilidad de que el sector recurriera a acciones de protesta.

El dirigente subrayó así la importancia de que las autoridades escuchen las preocupaciones de los transportistas y participen en la búsqueda de respuestas ante el aumento de los costos.

El escenario plantea dos frentes abiertos: la solicitud del CNT de una reunión urgente con el presidente Asfura y la mesa técnica que comenzará a trabajar con representantes de distintas instituciones y sectores vinculados al transporte y los combustibles.

El Congreso acuerda una mesa técnica para analizar el impacto de los combustibles.
El Congreso acuerda una mesa técnica para analizar el impacto de los combustibles.

Los transportistas buscan que estas conversaciones permitan encontrar mecanismos que den mayor estabilidad a sus operaciones y reduzcan la presión generada por los aumentos en el precio de los carburantes.

Mientras tanto, el sector mantiene su llamado al Gobierno para que fije un espacio directo donde discutir las medidas que, según los dirigentes, son necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

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