FMI confirma nueva revisión del programa con Honduras en noviembre y anticipa negociaciones para un nuevo acuerdo

Una misión del FMI llegará a Honduras entre finales de octubre y comienzos de noviembre .(FOTO: Infobae)

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El Gobierno de Honduras confirmó que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país entre finales de octubre y la primera semana de noviembre de 2026 para realizar la sexta revisión del programa económicovigente, en una visita que también marcará el inicio de conversaciones sobre un eventual nuevo acuerdo para los próximos años.

La confirmación fue realizada por el ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, quien explicó que sostuvo un encuentro con Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante el cual se ratificó la fecha prevista para la visita de la misión internacional.

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“Estuvimos con Nigel Chalk, que es el director para el hemisferio occidental para el Fondo Monetario, que nos ha dado a conocer que nos ha confirmado que va a estar aquí en Honduras para lo que va a ser la sexta visita y la revisión del programa”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Hernández Hércules, la misión se desarrollará entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del programa que Honduras mantiene actualmente con el organismo financiero internacional.

El ministro señaló que el Gobierno espera que esta sexta revisión pueda concluirse con normalidad y permita completar el programa vigente, al tiempo que el país pueda acceder a los recursos que todavía están pendientes de desembolso y que corresponden dentro del acuerdo.

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El acuerdo actual fue aprobado originalmente por aproximadamente US$847 millones. (FOTO:La Prensa)

Honduras prepara un nuevo programa con el FMI

Más allá de la revisión final, el Gobierno hondureño ya contempla iniciar conversaciones con el FMI para un nuevo programa económico que tendría una duración de aproximadamente tres años y medio, período que coincidiría con buena parte del mandato de la actual administración.

Hernández Hércules explicó que el programa vigente fue diseñado para traslapar dos gobiernos, cada uno con posiciones ideológicas diferentes, por lo que la administración actual pretende plantear un nuevo esquema acorde con su visión económica.

“Recordemos que el programa actual era un programa que traslapaba dos gobiernos con un pensamiento ideológico muy distinto”, manifestó el titular de Finanzas.

Según el funcionario, el nuevo planteamiento estaría orientado a impulsar el crecimiento económico, pero bajo medidas de disciplina fiscal y dentro de los parámetros establecidos por la legislación hondureña.

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En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá como uno de sus principales principios la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que establece reglas para el manejo de las finanzas públicas y busca limitar desequilibrios que puedan comprometer la estabilidad económica del país.

“Este es un gobierno de crecimiento económico que va a llevarse a cabo mediante medidas estrictas bajo la ley de responsabilidad fiscal que siempre hemos abanderado”, afirmó Hernández Hércules.

El eventual nuevo programa será, por tanto, uno de los temas que comenzarán a discutirse paralelamente al cierre del acuerdo actual. Para el Ejecutivo, la negociación representaría una oportunidad para establecer una nueva hoja de ruta económica que acompañe sus prioridades durante los próximos años.

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El Gobierno quiere comenzar negociaciones para un nuevo acuerdo de aproximadamente tres años y medio. (FOTO:La Tribuna)

FMI destaca acciones económicas de Honduras

Durante los encuentros con representantes del organismo internacional, el Gobierno también recibió, según Hernández Hércules, una valoración positiva sobre algunas de las medidas económicas implementadas por Honduras.

El ministro aseguró que el FMI ha “aplaudido” varias de las acciones adoptadas por la administración y que existe particular atención internacional sobre los problemas que enfrenta Honduras a causa de la sequía, una situación que, según explicó, también está afectando a otros países de la región.

La falta de lluvias ha generado presiones sobre diferentes sectores productivos y también representa un desafío para el sistema energético hondureño, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica.

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Para el funcionario, el tratamiento de esta problemática requiere una visión que trascienda las fronteras nacionales, debido a que la sequía se ha convertido en un problema regional que puede tener consecuencias sobre la producción, los precios y la generación de electricidad.

Reformas energéticas reciben respaldo

Otro de los asuntos destacados por el titular de Finanzas fue la aprobación de las reformas energéticas, que el Gobierno considera un paso importante para enfrentar la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hernández Hércules afirmó que no solamente el FMI ha valorado positivamente estas reformas, sino que también han recibido respaldo de agencias del Gobierno de Estados Unidos.

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El funcionario calificó la aprobación de estas medidas como un paso “trascendental” para Honduras y defendió que las modificaciones planteadas no constituyen un experimento, sino que se basan en mecanismos que ya han sido aplicados en otros países de Centroamérica.

La visita tendrá como objetivo completar la sexta revisión del programa económico vigente. (FOTO:La Prensa)

“No estamos inventando el agua caliente”, expresó el ministro al referirse a las reformas, y señaló que mecanismos similares ya han funcionado en países como Guatemala y El Salvador, donde, según sostuvo, han generado resultados positivos.

Para el Gobierno hondureño, estas reformas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar la situación de la ENEE, empresa estatal que durante años ha acumulado problemas financieros y operativos.

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Hernández Hércules, sin embargo, reconoció que las reformas energéticas constituyen solamente una parte de la solución. “Esta solamente es una pieza en el rompecabezas, que es salvar la ENEE”, afirmó.

La llegada de la misión del FMI se producirá así en una etapa relevante para la política económica de Honduras, ya que además de evaluar el cumplimiento de los compromisos del programa vigente, podría sentar las bases para una nueva negociación entre el organismo internacional y el Gobierno.

La sexta revisión será determinante para cerrar el actual acuerdo y avanzar hacia la obtención de los recursos que todavía están pendientes. Posteriormente, las conversaciones sobre un nuevo programa permitirán discutir las metas económicas y fiscales que Honduras deberá cumplir durante los próximos años.

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Con la visita prevista para finales de octubre y comienzos de noviembre, el Gobierno de Nasry Asfura busca mantener la relación con el FMI y utilizarla como parte de su estrategia para fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas, impulsar el crecimiento y avanzar en las reformas consideradas prioritarias para el país.

El Ejecutivo también tendrá que enfrentar durante este proceso desafíos como la sequía, la situación financiera de la ENEE y las presiones fiscales, asuntos que podrían formar parte de las discusiones con el organismo internacional mientras Honduras define la ruta económica que seguirá durante los próximos tres años y medio.