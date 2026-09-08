Honduras

Honduras: Salvador Nasralla anuncia que buscará presidir el Partido Liberal en las internas de 2029

El político anunció además la conformación de un movimiento propio con el que pretende organizar una estructura nacional de cara al próximo proceso electoral

La presidencia del CCEPL es una posición estratégica en el Partido Liberal y la eventual candidatura de Nasralla deberá competir por el respaldo de las bases liberales. REUTERS/Fredy Rodriguez
La presidencia del CCEPL es una posición estratégica en el Partido Liberal y la eventual candidatura de Nasralla deberá competir por el respaldo de las bases liberales. REUTERS/Fredy Rodriguez
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Salvador Nasralla buscará la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en las elecciones internas previstas para 2029. El anuncio se generó mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que el político explicó las razones que, según dijo, lo llevaron a tomar la decisión de competir por la conducción del Partido Liberal.

Nasralla planteó que Honduras atraviesa una etapa en la que se requieren decisiones firmes para atender problemas relacionados con el empleo, la salud, la educación y la seguridad, pero también para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la posibilidad de generar cambios en el país.

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En su mensaje, Nasralla sostuvo que el Partido Liberal debe recuperar una identidad política que, a su juicio, se ha debilitado con el paso de los años. El político afirmó que pretende impulsar un partido con propuestas concretas y vinculado nuevamente con las demandas de la población.

Su planteamiento gira alrededor de la recuperación del papel histórico que atribuye al liberalismo como una fuerza política vinculada a las conquistas sociales y a los sectores mayoritarios del país.

“Honduras necesita un Partido Liberal propositivo que responda a su verdadera esencia y vuelva a ser el partido de las grandes mayorías, el partido de las conquistas sociales”, manifestó.

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A partir de esa visión, Nasralla confirmó que buscará encabezar el máximo órgano ejecutivo del partido en el próximo proceso interno.

El nuevo movimiento político

Además de anunciar su aspiración, Nasralla adelantó que conformará una estructura política propia para competir en las internas.

El movimiento llevará el nombre de Movimiento Liberal Nasralista, según explicó, y estará integrado por mujeres, hombres y jóvenes que serán presentados públicamente en los próximos días. La organización tendrá como objetivo construir una estructura política a nivel nacional, con presencia en los diferentes municipios y departamentos.

La organización del movimiento buscará presencia nacional con trabajo municipio por municipio y departamento por departamento hacia 2029.
La organización del movimiento buscará presencia nacional con trabajo municipio por municipio y departamento por departamento hacia 2029.

Nasralla indicó que el trabajo de organización se desarrollará “municipio por municipio, departamento por departamento”, una estrategia que apunta a consolidar desde temprano las bases necesarias para una eventual competencia interna.

¿Vive el partido Liberal?

El político presentó su aspiración como parte de un proyecto orientado a construir una alternativa política que pueda disputar espacios de poder y, posteriormente, impulsar cambios en el país.

Entre sus principales planteamientos mencionó la generación de empleo, el acceso a medicamentos, una educación de mayor calidad y mejores condiciones de seguridad.

Nasralla sostuvo que Honduras necesita recuperar la confianza en que las cosas pueden hacerse de manera correcta y que para ello se requiere una organización política con capacidad, honestidad y personas preparadas.

Aunque las elecciones internas están previstas para 2029, el anuncio anticipa desde ahora una eventual competencia por el control de la estructura liberal.

La presidencia del CCEPL es una posición estratégica dentro del Partido Liberal, debido a que desde ese órgano se conduce buena parte de la organización partidaria y se coordinan decisiones políticas de alcance nacional.

Nasralla sostuvo que el Partido Liberal debe reorganizarse y recuperar una identidad política vinculada con las demandas de la población.
Nasralla sostuvo que el Partido Liberal debe reorganizarse y recuperar una identidad política vinculada con las demandas de la población.

El anuncio representa otro capítulo en la trayectoria política de Nasralla, quien ha participado en distintos procesos electorales y ha buscado llegar a la Presidencia de Honduras en anteriores ocasiones.

Ahora, su objetivo inmediato no sería una candidatura presidencial, sino asumir la conducción del Partido Liberal y desde esa posición impulsar una corriente política propia.

Su eventual candidatura deberá pasar por el proceso interno correspondiente, donde tendrá que competir por el respaldo de las bases liberales y enfrentar a otros sectores que también puedan presentar aspirantes para dirigir el partido.

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