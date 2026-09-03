Honduras vuelve a ser candidata a la Cuenta del Milenio: ¿qué necesita para recuperar los fondos?

Honduras fue incluida entre los países candidatos a recibir asistencia de la MCC durante el año fiscal 2027. (FOTO:Tu Nota)

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Honduras volvió a entrar en la carrera por acceder a recursos de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) de Estados Unidos.

El país figura en la posición 35 de una lista de 91 naciones candidatas para el año fiscal 2027, publicada el 31 de agosto por la institución estadounidense.

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Pero aparecer en esa lista no significa que Honduras haya recuperado la llamada Cuenta del Milenio.

En realidad, significa algo mucho más limitado: que cumple las condiciones iniciales para ser evaluada.

La MCC deberá decidir posteriormente qué países muestran suficiente compromiso con la gobernanza democrática, la libertad económica y la inversión en su población como para avanzar hacia una posible negociación de fondos.

Honduras aparece en el número 35 porque el listado está organizado alfabéticamente, no por desempeño.(FOTO: La Tribuna)

Existe además una precisión importante. Aunque Honduras aparece como número 35 en el documento, esa posición corresponde al orden alfabético del listado de países candidatos, no a una clasificación que indique que Honduras ocupa el puesto 35 por desempeño.

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Después de Guatemala aparece Honduras y posteriormente India, siguiendo precisamente el orden alfabético utilizado por MCC.

Por eso, ese número no permite concluir que Honduras esté mejor posicionada que otras 56 naciones.La competencia real comenzará con la evaluación.

El punto débil sigue estando en las instituciones

El último scorecard disponible, correspondiente al año fiscal 2026, muestra una situación ambivalente.

Honduras consiguió superar el requisito de aprobar al menos la mitad de los indicadores evaluados y también pasó las condiciones generales de libertad personal y rendición de cuentas gubernamental.

Pero continuó registrando resultados bajos en tres áreas particularmente sensibles:

Control de la corrupción: percentil 24.

Estado de derecho: percentil 24.

Efectividad gubernamental: percentil 31.

La inclusión en la lista no significa que el país ya haya sido seleccionado para recibir fondos. (FOTO: Diario El País)

En otras palabras, Honduras puede mostrar avances en algunos indicadores económicos o sociales y aun así encontrar su mayor dificultad en la calidad de sus instituciones.

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La MCC considera que la corrupción limita el crecimiento económico porque aumenta costos, reduce inversión, debilita instituciones y desvía recursos que podrían financiar salud, educación y otros servicios.

Honduras ya recibió US$215 millones

En 2005, Honduras firmó un primer convenio por US$215 millones, destinados principalmente a infraestructura vial y desarrollo rural. El acuerdo convirtió al país en uno de los primeros beneficiarios latinoamericanos del programa.

Aquella experiencia dejó obras que todavía forman parte de la infraestructura nacional, pero desde entonces Honduras no ha logrado concretar un segundo pacto de la misma magnitud.

Honduras recibió US$215 millones mediante su primer convenio de la Cuenta del Milenio en 2005. (FOTO: Criterio HN)

Funcionarios del gobierno de Nasry Asfura, entre ellos autoridades económicas, prevén viajar a Washington para abordar el proceso.

La gestión diplomática puede ayudar a explicar reformas, políticas y prioridades, pero no sustituye el desempeño medido por MCC.

La ley estadounidense obliga a la corporación a tomar en cuenta la calidad de la gobernanza, la libertad económica, la inversión en las personas, el potencial para reducir pobreza y la disponibilidad de fondos antes de seleccionar países elegibles.

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Lo que realmente está en juego

Para Honduras, regresar a la Cuenta del Milenio tendría un significado que va más allá de recibir recursos no reembolsables.

También representaría una señal de confianza internacional sobre la calidad institucional del país.

Por eso, la noticia importante no es que Honduras esté dentro de una lista de 91 candidatos.

La verdadera pregunta es otra: ¿podrá mejorar suficientemente sus indicadores de corrupción, Estado de derecho y efectividad gubernamental para que Estados Unidos decida volver a apostar por Honduras?