Honduras

Cerca de 33 mil hondureños han sido retornados al país desde Estados Unidos

Los retornados llegan vía aérea, terrestre y marítima, mientras la Cancillería reporta más de 190 repatriaciones de cuerpos de connacionales fallecidos en el extranjero

La mayoría de los hondureños retornados regresó a Honduras desde Estados Unidos, según la Cancillería. EFE/Gustavo Amador
La mayoría de los hondureños retornados regresó a Honduras desde Estados Unidos, según la Cancillería. EFE/Gustavo Amador
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El flujo de hondureños retornados al país continuó este año. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta la fecha 32.800 ciudadanos regresaron a Honduras luego de permanecer en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

La directora de Asuntos Consulares de la Cancillería, Flavia Zamora, detalló que los retornos se registraron por vía aérea, terrestre y marítima. La funcionaria explicó que las personas que regresan al territorio hondureño son recibidas y atendidas mediante la red de centros destinados a brindar asistencia a la población migrante retornada.

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Actualmente, Honduras cuenta con tres centros de atención al migrante retornado, donde se proporciona acompañamiento a los connacionales una vez que llegan al país.

Estos espacios forman parte de la respuesta institucional ante el retorno de migrantes y buscan canalizar la atención de las personas que regresan después de su experiencia migratoria.

Repatriación de fallecidos

Además de las cifras relacionadas con los retornos, la Cancillería informó sobre las gestiones que realiza para trasladar a Honduras los restos de compatriotas que murieron en diferentes países.

Según Zamora, durante lo que va del año más de 190 cuerpos de hondureños fallecidos en el extranjero fueron repatriados y entregados a sus familias para las honras fúnebres y la sepultura en el país.

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A esos casos ya concluidos se suman 145 solicitudes de repatriación que todavía siguen en proceso. Las autoridades hondureñas señalaron que la mayoría de las solicitudes de repatriación de cuerpos corresponde a connacionales fallecidos en Estados Unidos.

Ante estos casos, las representaciones diplomáticas y consulares hondureñas deben coordinar diferentes gestiones para hacer posible el traslado de los restos hacia Honduras.

Los tres centros de atención reciben a los migrantes que regresan a Honduras. REUTERS/Yoseph Amaya
Los tres centros de atención reciben a los migrantes que regresan a Honduras. REUTERS/Yoseph Amaya

El proceso contempla los trámites necesarios en el país donde ocurrió el fallecimiento y luego las acciones para concretar el traslado hasta territorio hondureño, donde los cuerpos son entregados a sus familiares.

Centros de atención

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que el retorno de hondureños mostró un fuerte incremento durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, 23,952 compatriotas fueron retornados al país, un 40 % más que los 17,102 registrados durante el mismo período de 2025.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) también alertó sobre el crecimiento de los retornos y vinculó parte del fenómeno con las condiciones que enfrentan algunas familias dentro de Honduras.

Así mismo señala que la violencia puede convertirse en un factor que empuja a determinadas personas a abandonar sus comunidades e incluso a emprender posteriormente una ruta migratoria internacional.

La Cancillería repatria más de 190 cuerpos de hondureños fallecidos en el extranjero.
La Cancillería repatria más de 190 cuerpos de hondureños fallecidos en el extranjero.

Por su parte, ACNUR ha advertido que una parte de la población hondureña que retorna puede enfrentar necesidades particulares de protección y dificultades para reconstruir su proyecto de vida al regresar.

En su reporte operacional de diciembre de 2025, la agencia registró 41,110 hondureños retornados durante todo ese año y señaló que 2,870 personas retornadas presentaban necesidades de protección.

Además, durante 2025 ACNUR y sus organizaciones socias brindaron atención en áreas como protección, salud, salud mental e información a personas retornadas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Hoy la situación sigue siendo compleja, derivado de la situación de la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal TPS.

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