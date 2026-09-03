“Spider-Man: Un nuevo día” arrasa en taquilla mundial con USD 2.337 millones y se acerca a una cifra histórica

Spider-Man: Un nuevo día acumuló USD 2.337,4 millones en la taquilla mundial y USD 896,4 millones en Estados Unidos y Canadá, según Box Office Mojo. (Sony Pictures)

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Spider-Man: Un nuevo día acumuló USD 2.337,4 millones en la taquilla mundial y USD 896,4 millones en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la actualización de Box Office Mojo aportada para esta nota. La película quedó a USD 3,6 millones de superar los USD 900 millones en el mercado doméstico norteamericano, una marca que Deadline atribuyó hasta ahora solo a Star Wars: El despertar de la Fuerza.

El film de Sony Pictures y Marvel Studios mantuvo el primer puesto en los cines de Estados Unidos y Canadá durante su quinto fin de semana. Deadline calculó ingresos por USD 22,2 millones entre el 28 y el 30 de agosto, en 3.678 salas, con una caída del 43% respecto del período anterior.

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La diferencia entre la cifra de USD 891,5 millones informada por Deadline al cierre del domingo y los USD 896,4 millones de Box Office Mojo refleja actualizaciones realizadas en momentos distintos. The Numbers registró un acumulado de USD 891,8 millones el 30 de agosto, por encima de la estimación inicial del medio especializado.

¿Cuánto recaudó Spider-Man: Un nuevo día en Estados Unidos y Canadá?

Spider-Man: Un nuevo día alcanzó USD 896.395.379 en la taquilla doméstica. En los sistemas de seguimiento de la industria, esa categoría reúne los ingresos de Estados Unidos y Canadá, por lo que el dato no corresponde de forma exclusiva al mercado estadounidense.

La precisión es relevante para evitar una atribución incompleta. Cuando se informa que una película supera cierta cifra en la taquilla “de Estados Unidos”, el uso habitual puede simplificar el alcance del dato, pero Box Office Mojo contabiliza ambos países dentro de una misma categoría comercial.

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Al término del quinto fin de semana, Deadline había situado el acumulado doméstico de la película en USD 891,5 millones. Esa proyección dejaba al estreno a menos de USD 10 millones de la barrera de USD 900 millones.

La actualización posterior elevó el total hasta USD 896,4 millones. A partir de ese registro, la distancia frente a los USD 900 millones se redujo a USD 3.604.621. El próximo hito comercial de la película depende de su desempeño tras el quinto fin de semana y de la permanencia de sus salas en cartelera.

La taquilla doméstica de Spider-Man: Un nuevo día reúne los ingresos de Estados Unidos y Canadá y quedó a USD 3,6 millones de los USD 900 millones. (Sony Pictures)

¿Cuál es la taquilla mundial de Spider-Man: Un nuevo día?

La película recaudó USD 2.337.395.379 en todo el mundo, según los datos de Box Office Mojo incluidos entre las fuentes. Ese total combina los USD 896,4 millones del mercado doméstico con USD 1.441 millones obtenidos en los territorios internacionales.

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Los mercados fuera de Estados Unidos y Canadá aportaron el 61,6% de los ingresos globales. El mercado doméstico representó el 38,4% restante. La taquilla internacional superó en más de USD 544 millones a la recaudación acumulada en Estados Unidos y Canadá.

Deadline informó el 30 de agosto que el film había llegado a USD 2.332 millones globales. El desglose publicado entonces contemplaba USD 891,5 millones en el mercado doméstico y USD 1.440 millones en el resto de los países.

El incremento hasta los USD 2.337,4 millones no contradice esa cifra. La diferencia surge de las actualizaciones posteriores al corte de fin de semana. Los datos disponibles muestran que la producción ya había superado los USD 2.300 millones a nivel internacional y doméstico antes de completar su recorrido comercial.

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No hay, entre las fuentes consultadas, una distribución de los USD 1.441 millones por país. Tampoco existe un detalle que permita separar dentro del acumulado doméstico cuánto correspondió a Estados Unidos y cuánto a Canadá.

¿Qué recaudó Spider-Man: Un nuevo día en su quinto fin de semana?

Deadline estimó que Spider-Man: Un nuevo día sumó USD 22,2 millones durante su quinto fin de semana en Estados Unidos y Canadá. La película se mantuvo como la más vista en ese mercado entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto.

El título operó en 3.678 salas, 328 menos que el fin de semana anterior. Aun con esa reducción, logró conservar el liderazgo de la cartelera y superó a los estrenos de Coyote vs. Acme y The Dog Stars.

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Coyote vs. Acme debutó con USD 15,4 millones, según Deadline. The Dog Stars, dirigida por Ridley Scott, comenzó su exhibición con USD 8 millones. El resultado de ambos estrenos permitió que la producción protagonizada por Tom Holland prolongara su liderazgo semanal.

The Numbers registró ingresos por USD 6.962.578 el domingo 30 de agosto. El sitio informó que la película llevaba 31 días en cartelera y que su total doméstico a esa fecha ascendía a USD 891.821.029.

El comportamiento durante el quinto fin de semana indicó una baja del 43% en comparación con el período anterior, según la proyección de Deadline. Esa caída no impidió que el film conservara un nivel de recaudación suficiente para seguir cerca de los USD 900 millones domésticos.

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La taquilla internacional de Spider-Man: Un nuevo día llegó a USD 1.441 millones y aportó el 61,6% de la recaudación global. (Marvel Studios)

¿Por qué Deadline y Box Office Mojo muestran cifras distintas?

Deadline trabajó con estimaciones de cierre para el fin de semana del 28 al 30 de agosto. El medio informó USD 22,2 millones para esos tres días y calculó un acumulado de USD 891,5 millones al terminar el domingo.

Box Office Mojo presentó una cifra posterior de USD 896.395.379. La diferencia de casi USD 4,9 millones frente a la estimación de Deadline corresponde a ingresos incorporados después de aquel corte.

The Numbers publicó un dato intermedio: USD 891.821.029 al cierre del 30 de agosto. Esa cifra resultó algo superior a la proyección inicial de Deadline, aunque se mantuvo dentro del mismo rango.

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Las variaciones entre estimaciones de fin de semana, resultados definitivos y actualizaciones diarias son habituales en el seguimiento de taquilla. Para informar con precisión, conviene consignar la fecha de cada corte y diferenciar los cálculos de cierre de las cifras actualizadas.

En este caso, Deadline permite describir el desempeño durante el quinto fin de semana, mientras que Box Office Mojo ofrece el acumulado más reciente incluido en el material suministrado para esta nota.

¿Qué récord de taquilla puede alcanzar Spider-Man: Un nuevo día?

Deadline señaló que la película estaba cerca de convertirse en la segunda en superar los USD 900 millones en la taquilla doméstica de Estados Unidos y Canadá sin ajuste por inflación. El antecedente citado por el medio es Star Wars: El despertar de la Fuerza, de 2015.

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La producción de Lucasfilm cerró su recorrido doméstico con USD 936,6 millones, según el dato publicado por Deadline. Esa cifra continúa como referencia para medir el avance de Spider-Man: Un nuevo día en Norteamérica.

El registro de USD 896,4 millones ubicó a la película a menos de USD 4 millones del primer objetivo. Superar los USD 900 millones no implicaría igualar el total final de El despertar de la Fuerza, pero sí incorporaría a la producción de Marvel a un grupo limitado dentro de la taquilla doméstica.

La recaudación de los próximos días definirá cuándo alcanza esa marca y hasta dónde puede extenderse su recorrido. Las fuentes revisadas no incluyen nuevas estimaciones sobre su resultado final en Estados Unidos y Canadá.

Spider-Man: Un nuevo día se estrenó el 31 de julio de 2026, con Tom Holland como Peter Parker y dirección de Destin Daniel Cretton. (Sony Pictures)

¿Cuándo se estrenó Spider-Man: Un nuevo día y quiénes forman parte del elenco?

Marvel confirmó que Spider-Man: Un nuevo día llegó exclusivamente a los cines el 31 de julio de 2026. Box Office Mojo indicó que la producción abrió en 4.487 salas y alcanzó una distribución máxima de 4.539.

El estreno inicial aportó USD 360.091.572 durante los primeros tres días en Estados Unidos y Canadá. Ese resultado representó una parte central del acumulado doméstico que ahora se acerca a USD 900 millones.

Tom Holland volvió a interpretar a Peter Parker. La página oficial de Marvel describe al personaje como un Spider-Man dedicado a combatir el crimen en un mundo que ya no lo recuerda, mientras observa que sus antiguos amigos siguen con sus vidas.

Destin Daniel Cretton dirigió la película. El elenco también incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Marvel acreditó como productores a Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor. Box Office Mojo clasifica la película dentro de los géneros de acción, aventura y ciencia ficción, con una duración de dos horas y 25 minutos y clasificación PG-13.

El total de USD 2.337,4 millones a nivel mundial confirma que los mercados internacionales aportaron la mayor parte de los ingresos. En Estados Unidos y Canadá, el próximo dato relevante será el cruce de los USD 900 millones, que la película tiene al alcance tras cinco semanas en cartelera.