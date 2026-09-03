La verdad detrás de la ausencia de Evan Rachel Wood en “Practical Magic 2″

Evan Rachel Wood reveló que nadie del elenco ni del equipo original la contactó tras confirmarse que no estaría en "Practical Magic 2" (Warner Bros./REUTERS)

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Evan Rachel Wood reveló que ningún miembro del elenco o equipo original de Practical Magic se comunicó con ella tras confirmarse que no formaría parte de la secuela Practical Magic 2.

La actriz, quien interpretó a Kylie Owens, hija del personaje de Sandra Bullock, en la película de 1998, hizo la afirmación a través de una historia de Instagram.

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“Realmente agradecí que Joey King se comunicara conmigo porque nadie que trabajó en la película original lo hizo. Ella es un encanto”, escribió Wood en la red social.

King, quien asumió el papel de Kylie en la nueva entrega, fue la única persona del proyecto que se contactó con la estrella original, según el relato de Wood.

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La actriz dijo que fue triste no regresar a la secuela y sostuvo que habría vuelto incluso para una escena o una línea (Warner Bros.)

King se refirió al intercambio en declaraciones a The Hollywood Reporter durante el estreno de la película en Los Ángeles.

“Tuve una conversación encantadora” con Wood sobre heredar el personaje, dijo King, quien agregó: “Solo estaba muy agradecida por el apoyo que ella mostró hacia mí y hacia el resto del elenco”.

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En esa misma línea, sostuvo que “es muy talentosa y muy hermosa y ella hizo que este papel fuera tan especial cuando era una niña”.

“Me siento muy agradecida de poder interpretar a Kylie a esta edad, pero amo mucho a Evan y estoy muy agradecida por sus palabras amables y el intercambio que compartimos”, indicó.

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Joey King fue la única integrante de "Practical Magic 2" que se comunicó con Evan Rachel Wood después del recasting de Kylie Owens (REUTERS/Mario Anzuoni)

Susanne Bier, directora de la secuela, explicó a Variety durante el estreno en Los Ángeles los motivos detrás de la decisión de no convocar a Wood para repetir el papel.

“No fue algo personal”, afirmó Bier. “Los chicos de la historia están recién salidos de la universidad, así que realmente no era una opción. Tuvimos que recastear”.

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Wood ya había expresado su malestar por la situación en declaraciones anteriores a Entertainment Tonight, donde calificó como “triste” no haber sido convocada.

“Nos unimos mucho con ese elenco cuando éramos niños, así que perder la oportunidad de ver a ese elenco y esa casa como adultos y ver la historia en nuestros ojos es algo que no se puede fingir. Me entristece que eso no llegue a existir, especialmente para los fans”, dijo la artista.

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Wood también cuestionó que el guion de la segunda película no siguiera de cerca "The Book of Magic", la novela de Alice Hoffman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Evan Rachel Wood también cuestionó la fidelidad del guion respecto al material literario en que se basa la secuela.

“Leí el libro y parece que no están siguiendo el libro. Creo que en el libro habría tenido sentido traerme de vuelta; creo que en la forma en que lo están rehaciendo y abordando, no tenía sentido”, señaló.

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En julio de 2025, la actriz ya había adelantado en Instagram que se había ofrecido para participar en el proyecto sin éxito.

“Ofrecí mis servicios”, escribió entonces, y precisó: “Incluso si fuera una escena o una línea. Me dijeron que están recasteando. Lamento decepcionar a los fans. No estuvo en mi control ni en mi elección. Habría vuelto felizmente con mis hermanas”.

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"Practical Magic 2" trae de regreso a Nicole Kidman y Sandra Bullock como Gillian y Sally Owens casi tres décadas después de la película original (Warner Bros.)

Todo sobre “Practical Magic 2″

Practical Magic 2 llega a los cines casi tres décadas después del estreno de la película original, con Nicole Kidman y Sandra Bullock de regreso en los papeles de las hermanas Gillian y Sally Owens, respectivamente.

Warner Bros. confirmó el desarrollo del proyecto en junio de 2024. El guion estuvo a cargo de Akiva Goldsman, mientras que Kidman y Bullock también participaron como productoras junto a Denise Di Novi.

La cinta está basada en The Book of Magic, novela de Alice Hoffman que continúa la historia de Practical Magic, el libro original que inspiró la primera película.

El elenco de la secuela incluye a Dianne Wiest y Stockard Channing, quienes retoman sus papeles de las tías Jet y Franny.

Maisie Williams interpreta a Antonia, la hija menor de Sally, en reemplazo de Alexandra Artrip. Completan el reparto Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

Maisie Williams y Joey King interpretan a las hermanas Antonia y Kylie Owens en la esperada continuación (Universal Pictures)

El rodaje se realizó en los estudios Warner Bros. Leavesden, en Inglaterra, con escenas adicionales filmadas en distintos puntos de Londres.

Kidman confirmó en septiembre de 2025 la finalización del rodaje a través de una publicación en Instagram.

Según la sinopsis oficial difundida por la productora, la trama sigue a “una familia multigeneracional de brujas, condenada a no poder amar durante siglos”, que intenta romper el hechizo “al enfrentar secretos oscuros y sacrificarse las unas por las otras”.

El tráiler oficial, publicado en junio de 2026, muestra a Sally y Gillian intentando evitar que Kylie sufra las consecuencias de la maldición familiar, después de que su pareja resulte atropellada por un auto.

La joven viaja al Reino Unido decidida a romper el hechizo, adonde la siguen su madre y su tía.

El tráiler de "Practical Magic 2" muestra a Sally y Gillian intentando proteger a Kylie de la maldición familiar antes del estreno en cines del 10 de septiembre (Universal Pictures)

Practical Magic 2 se estrena en cines el 10 de septiembre en América Latina.