Honduras: Lionel Messi despidió a David Ruiz antes de su salida de Inter Miami y dejó un recuerdo inesperado

Lionel Messi despidió a David Ruiz con una camiseta de la selección argentina antes de su salida de Inter Miami hacia New York Red Bulls. (Imagen retomada de las redes de David Ruiz)

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Lionel Messi despidió a David Ruiz con un regalo especial antes de que el mediocampista hondureño dejara Inter Miami para seguir su carrera en los New York Red Bulls, un cambio que le abre la posibilidad de sumar minutos de inmediato en el tramo final de la temporada de la MLS.

El pase se concretó como un préstamo con opción de compra y el club neoyorquino pagó USD 75,000 por la cesión, según informaron ambas instituciones. Ruiz podría debutar este sábado 5 de septiembre, cuando los Red Bulls visiten a Seattle Sounders.

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El volante hondureño cerró así su etapa en el equipo de Florida, donde compartió vestuario con figuras como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Su salida generó una despedida especial dentro del plantel antes de su incorporación al conjunto de Nueva York.

David Ruiz compartió plantel en Inter Miami con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets antes de su salida. (Imagen retomada de Diario La Prensa)

Según Diario LA PRENSA, Messi se despidió personalmente de Ruiz y le regaló una camiseta de la selección de Argentina como recuerdo del tiempo que compartieron en Miami. El gesto conmovió al futbolista hondureño.

Messi y Suárez le entregaron camisetas firmadas antes de la salida

El detalle no terminó allí. El argentino y Suárez también le obsequiaron a Ruiz una camiseta de Inter Miami, ambas con sus respectivos autógrafos, citó el medio hondureño.

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La despedida tuvo un efecto inmediato en el mediocampista. De acuerdo con la publicación, Ruiz no pudo contener las lágrimas ante la muestra de afecto de dos de los jugadores más reconocidos con los que coincidió durante los últimos años.

Después de ese momento, el resto del plantel se reunió en el vestuario para despedir al hondureño y desearle éxito en su nuevo destino profesional. La salida de Ruiz, según el La Prensa, no pasó inadvertida dentro del grupo.

New York Red Bulls incorporó a Ruiz por pedido de Michael Bradley

La llegada del futbolista hondureño a New York Red Bulls no fue presentada como una operación rutinaria de mercado. La Prensa señala que Ruiz habría sido una petición del nuevo entrenador del club neoyorquino, Michael Bradley, quien considera que sus características pueden encajar en el funcionamiento del equipo.

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David Ruiz dejó Inter Miami para seguir su carrera en New York Red Bulls y buscar más minutos en el tramo final de la MLS. (Cortesía: New York RB)

La operación quedó estructurada como un préstamo con una opción de compra que podrá ejecutarse al final del período de cesión. El monto abonado por el club de Nueva York equivale, a una cifra cercana a dos millones de lempiras.

Para Ruiz, el traspaso representa una oportunidad de recuperar continuidad y volver a tener protagonismo en la MLS. En su nuevo club buscará instalarse como una pieza habitual del once en la parte decisiva de la campaña.

La posibilidad de estrenarse con rapidez forma parte del nuevo escenario del hondureño. Su debut podría producirse este sábado 5 de septiembre, cuando el equipo neoyorquino visite a Seattle Sounders en una nueva jornada del campeonato.

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