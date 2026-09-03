Irán anunció un bombardeo a Emiratos Árabes Unidos y acumula ataques a bases de Estados Unidos en cinco países

Un drone Shahed iraní, arma con la que ataca a sus vecinos del Golfo Pérsico y tras regiones

Guardar

El ejército iraní bombardeó instalaciones militares estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait el jueves, en una escalada que amplía el frente de hostilidades en el Golfo Pérsico y se produce pese a las amenazas del presidente Donald Trump de responder con nuevos ataques.

Teherán ya había reconocido el golpe contra Kuwait, pero la confirmación del ataque a la base aérea de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, marcó una expansión de la ofensiva. En un comunicado difundido por la televisión estatal, el ejército iraní detalló que misiles y drones alcanzaron los sistemas de radar estadounidenses en esa instalación emiratí, sumando así un nuevo país a la lista de territorios donde Teherán abrió fuego contra presencia militar norteamericana.

PUBLICIDAD

En cuanto a Kuwait, las fuerzas armadas iraníes afirmaron haber atacado la base aérea de Ahmad al Jaber, con misiles y drones dirigidos contra sistemas de comunicación por satélite, depósitos de equipos y hangares de aviones de combate. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait calificó los ataques de “amenaza directa a su seguridad y estabilidad, y a la seguridad de sus ciudadanos y residentes”, además de una “grave violación del derecho internacional”.

Teherán ataca simultáneamente en cinco países del Medio Oriente

La ofensiva del jueves forma parte de una respuesta iraní que abarcó Jordania, Bahréin, Irak —particularmente su región autónoma del Kurdistán— y los dos países del Golfo ya mencionados. El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, advirtió a Washington que Teherán había adoptado una “nueva estrategia” en el conflicto, una que, en sus palabras, “destruirá sus cimientos”.

PUBLICIDAD

La última ronda de combates se inició el domingo cuando Estados Unidos atacó objetivos en Irán, los primeros strikes conocidos en varias semanas, con el argumento de impedir que Teherán colocara minas marítimas en el Estrecho de Ormuz. Washington reconoció al menos 19 muertos iraníes a raíz de esos bombardeos. La respuesta de Irán no tardó: ese mismo domingo golpeó bases de tropas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, escalada que esta semana se extendió a Kuwait.

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. 2 septiembre 2026. REUTERS/Stringer

El Estrecho de Ormuz, eje económico y político del conflicto

Desde el estallido del conflicto, el 28 de febrero —cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados que mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei— Irán mantiene un bloqueo efectivo del Estrecho de Ormuz, por donde históricamente circulaba la quinta parte del suministro mundial de petróleo. Washington respondió con un contrabloqueo de los puertos iraníes. Un frágil alto el fuego se había acordado tras los combates iniciales, pero colapsó ante los ataques contra buques comerciales en el Estrecho, dos de los cuales resultaron hundidos en ataques sin autoría reconocida; uno de ellos cobró la vida de dos marineros filipinos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, prometió el miércoles una campaña de sanciones de “máxima presión absoluta” contra los socios comerciales de la República Islámica. Trump, por su parte, sugirió en Truth Social la posibilidad de renombrar el Estrecho de Ormuz como “Estrecho Trump”, aunque luego aclaró que no hablaba en serio.

Israel advierte que responderá “con gran fuerza” si Irán lo ataca en los días sagrados

En ese escenario de escalada regional, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que su país está preparado para responder “con gran fuerza” si Irán lo ataca durante las festividades judías de alto voltaje, que comienzan a mediados de septiembre. “Por ahora nos atacan en toda la región excepto a nosotros”, dijo Katz en una conferencia organizada por medios israelíes.

PUBLICIDAD