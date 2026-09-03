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Los precios del crudo subieron a máximos de seis semanas tras los ataques de Estados Unidos a Irán

La escalada militar en Oriente Medio y nuevas advertencias desde Tel Aviv reactivaron el riesgo de cortes en el abastecimiento. El barril de Brent subió por encima de los USD 97 y el WTI superó los USD 92

Una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK
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Los precios del crudo subieron este jueves hasta niveles no vistos en seis semanas después de que nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán y nuevas amenazas de Israel contra Teherán reactivaran el temor a interrupciones del suministro en Oriente Medio.

Según Reuters, los futuros del Brent ganaron 1,8% hasta USD 97,39 por barril a las 10:25 GMT, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos avanzó 2,1% hasta USD 92,92. Ambos contratos quedaron encaminados a su cuarto día consecutivo de alzas tras tocar máximos de seis semanas más temprano.

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La presión sobre el mercado quedó atada al deterioro de la seguridad en una zona clave para el transporte energético. Los últimos ataques marcaron el intercambio de fuego más intenso entre Estados Unidos e Irán desde julio, en una guerra que ya entró en su séptimo mes.

El movimiento de los precios coincidió además con una caída del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el flujo regional de crudo. Datos preliminares publicados el jueves mostraron que seis buques de mercancías cruzaron el paso el miércoles, frente a 11 del día anterior y por debajo de la media de los últimos 10 días, que ronda los 13.

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Una persona echa combustible David Zorrakino / Europa Press
Una persona echa combustible David Zorrakino / Europa Press

Israel amenazó con golpear instalaciones energéticas iraníes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró que su país “paralizará” las infraestructuras militares y civiles de Irán, incluidas las instalaciones energéticas, si Teherán los ataca. Ole Hansen, analista de Saxo Bank, dijo que esos comentarios ayudaron a impulsar la última suba del petróleo.

Estados Unidos atacó Irán y el mercado respondió con nuevas compras de crudo. La consecuencia inmediata fue un alza de las cotizaciones por el riesgo de que el conflicto afecte el suministro de Oriente Medio.

Los ataques dejaron muertos y heridos en Irán

El ministro de Salud iraní afirmó que ocho personas murieron y 108 resultaron heridas en los ataques estadounidenses de la noche del martes en distintos puntos del país. La Media Luna Roja iraní indicó que cuatro personas murieron y 67 resultaron heridas en una boda celebrada cerca de la costa del estrecho de Ormuz.

Giovanni Staunovo, analista de energía de UBS, afirmó citado por la agencia que el mercado petrolero sigue tenso por la caída de las reservas mundiales, un factor que empujó los precios al alza junto con la nueva escalada en Oriente Medio.

Seis buques de mercancías transitaron por el estrecho de Ormuz el miércoles, frente a los 11 del día anterior.

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