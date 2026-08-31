Taiwán denunció un control cada vez mayor de China sobre su espacio aéreo y marítimo en medio de una "purga sin precedentes"

FOTO DE ARCHIVO: El portaaviones chino Liaoning participa en un ejercicio militar de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) en el Pacífico occidental, el 18 de abril de 2018. Fotografía tomada el 18 de abril de 2018. REUTERS/Stringer.

Guardar

El Ministerio de Defensa de Taiwán advirtió este domingo de que China intensificó su control sobre el espacio aéreo y las aguas que rodean la isla, en un contexto que Taipéi describe como de “creciente imprevisibilidad” en la toma de decisiones de Beijing. Según el informe anual sobre la amenaza militar china, al que tuvo acceso Reuters, esta inestabilidad se debe a una purga “sin precedentes” entre los altos mandos del Ejército Popular de Liberación (EPL). El Ministerio de Defensa chino no respondió a la solicitud de comentarios de la agencia.

China reivindica la soberanía sobre Taiwán, isla autogobernada democráticamente desde 1949, y no ha renunciado a emplear la fuerza para lograr su reunificación. Beijing despliega buques y aeronaves militares casi a diario en las inmediaciones de la isla, una práctica que Taipéi describe como acoso de “zona gris”: presión sostenida por debajo del umbral de un conflicto abierto. El Gobierno taiwanés, liderado por el presidente Lai Ching-te, rechaza las reivindicaciones chinas y sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

PUBLICIDAD

La purga a la que alude el informe taiwanés no es un episodio aislado, sino una campaña que se extiende desde 2023. Comenzó con la investigación por corrupción a la cúpula de la Fuerza de Cohetes y a dos ministros de Defensa consecutivos, Li Shangfu y Miao Hua, este último destituido de la Comisión Militar Central (CMC) a fines de 2024. La ofensiva se profundizó en abril de 2025 con la salida discreta de He Weidong, entonces tercero en la jerarquía militar, y se extendió en noviembre a la Armada, cuando tres almirantes de alto rango faltaron a la ceremonia de incorporación del portaaviones Fujian en Hainan.

El punto de inflexión llegó en enero de 2026, cuando Beijing anunció una investigación contra el general Zhang Youxia, primer vicepresidente de la CMC y hasta entonces considerado “intocable” por su cercanía a Xi Jinping, junto con Liu Zhenli, jefe del Estado Mayor Conjunto, por presuntas “violaciones graves de la disciplina y la ley”. La caída de Zhang dejó a la CMC —el máximo órgano de mando militar chino— reducida a solo dos miembros activos: el propio Xi y el vicepresidente Zhang Shengmin, frente a los siete integrantes habituales. En junio, Beijing destituyó además a otros seis altos cargos militares de sus puestos en el Congreso Nacional Popular, entre ellos el jefe del Departamento de Desarrollo de Equipamiento de la CMC.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: Una pantalla muestra imágenes de un avión de la Fuerza Aérea participando en ejercicios militares del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) en los alrededores de Taiwán, en una zona comercial de Beijing, China, el 19 de agosto de 2023. REUTERS/Tingshu Wang/Foto de archivo

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, advirtió en febrero de que estas purgas han dejado “deficiencias graves” en la estructura de mando del EPL mientras las vacantes no se cubran, según su informe anual Military Balance. El centro de estudios precisó que el gasto militar chino sigue superando al del resto de Asia: la participación de Beijing en el gasto regional total alcanzó casi el 44% en 2025, frente a una media del 37% entre 2010 y 2020.

Pese a esta inestabilidad interna, la presión física sobre Taiwán no ha cedido. La Administración de Guardacostas taiwanesa informó de que el número de embarcaciones chinas —entre buques de guardacostas, investigación y otras categorías— detectadas en torno a la isla se disparó a un récord de 244 en agosto, frente a las 55 registradas en junio y las 30 de mayo. Analistas citados por medios taiwaneses interpretan este aumento como parte de un esfuerzo de Pekín por cartografiar la región con fines de guerra submarina.

PUBLICIDAD

El informe del Ministerio de Defensa taiwanés también señala que China incorpora a su entrenamiento las lecciones de la guerra entre Rusia y Ucrania, en particular el uso de enjambres de drones baratos, así como las dificultades que Estados Unidos enfrentó durante su ofensiva de junio contra las instalaciones nucleares iraníes: el rápido consumo de munición, la saturación de los sistemas de defensa aérea y la fragilidad de la cooperación entre aliados.

La combinación de una cúpula militar debilitada y una presión operativa creciente configura un escenario que los propios analistas de Taipéi describen como contradictorio: mientras la capacidad de Beijing para ejecutar una operación de gran escala se ve comprometida a corto plazo, la isla enfrenta un nivel de coerción cotidiana que no muestra signos de repliegue.

PUBLICIDAD