Quién es Carolyn Rodrigues-Birkett, una de las favoritas para dirigir la ONU que homenajeó al dictador cubano Fidel Castro

FOTO DE ARCHIVO: La candidata al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues Birkett, interviene durante el evento "Reunión pública de la ONU: La próxima secretaria general" en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 23 de julio de 2026 REUTERS/Eduardo Muñoz//Foto de archivo

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Carolyn Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante las Naciones Unidas, se convirtió en una de las favoritas para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU tras imponerse en la segunda votación indicativa del Consejo de Seguridad, celebrada el 21 de agosto. La diplomática, que en 2013 rindió homenaje al Fidel Castro como líder de la dictadura cubana y que en su reciente paso por el Consejo de Seguridad acusó reiteradamente a Israel de cometer genocidio en Gaza, obtuvo ocho votos de “apoyo”, tres de “no apoyo” y cuatro “sin opinión”, y desplazó del primer lugar a la costarricense Rebeca Grynspan, que había liderado la consulta inicial de julio.

De confirmarse su elección, Rodrigues-Birkett, de 52 años, se convertiría en la primera mujer y la primera persona de origen indígena en dirigir el organismo desde su fundación en 1945. Su candidatura cuenta con el respaldo formal de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y compite con otros siete aspirantes, entre ellos el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, y la propia Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

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Su trayectoria combina la docencia con más de dos décadas de servicio público. Fue maestra de escuela primaria antes de asumir como ministra de Asuntos Amerindios de Guyana entre 2001 y 2008, y como canciller —ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación Internacional— entre 2008 y 2015. Dirigió posteriormente la oficina de enlace en Ginebra de la FAO y ocupa la embajada de su país ante la ONU desde 2020, cargo desde el que integró el Consejo de Seguridad en el bienio 2024–2025.

Ese asiento en el Consejo, poco habitual para un país de menos de un millón de habitantes, la situó en el centro de los debates más divisivos de la política exterior contemporánea, en particular la guerra en Gaza. Su gestión allí, sumada a antecedentes de política exterior guyanesa que datan de la Guerra Fría, es también la que expone el flanco más señalado de su candidatura.

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FOTO DE ARCHIVO: La candidata al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues Birkett, interviene durante el evento "Reunión pública de la ONU: La próxima secretaria general" en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 23 de julio de 2026 REUTERS/Eduardo Muñoz//Foto de archivo

En enero de 2013, cuando ejercía como canciller, Rodrigues-Birkett presentó ante la Asamblea Nacional de Guyana una moción para conmemorar los 40 años de relaciones diplomáticas entre su país y la dictadura cubana. En el texto, aprobado por unanimidad, rindió homenaje “a Comandante Fidel no solo por lo que ha hecho por Guyana, sino también para la humanidad en general” y deseó “larga vida y buena salud” tanto a Fidel como a Raúl Castro. La moción también reclamó el fin del embargo estadounidense contra la isla.

Como representante de Guyana en el Consejo de Seguridad, sus intervenciones sobre Israel fueron sistemáticamente críticas. En abril de 2024, durante un debate sobre Medio Oriente, sostuvo que “no se puede limitar la crisis actual al 7 de octubre” y que la ocupación de los territorios y el desplazamiento de la población palestina desde 1948 constituyen “la causa real del conflicto actual”, según el acta oficial de la sesión.

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En agosto de 2024 pidió al Consejo actuar “en el contexto de su propia responsabilidad de proteger a civiles inocentes del genocidio”, de acuerdo con el resumen de esa sesión publicado por Security Council Report, organización independiente que monitorea la labor del órgano. En intervenciones posteriores calificó de “atrocidades masivas” la conducta del Ejército israelí en Gaza y describió los ataques contra infraestructura civil como parte de un “patrón” que llamó “masacre sin sentido del pueblo palestino”.

Ese historial no es un dato menor en una carrera donde el resultado depende, en última instancia, de evitar el veto de los cinco miembros permanentes del Consejo. Estados Unidos, aliado clave de Israel y con derecho de veto, no ha revelado su posición sobre la candidata guyanesa, pero sus declaraciones sobre Gaza contrastan con el perfil más técnico de Grossi o el tono moderado de Grynspan.

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La votación del 21 de agosto es apenas indicativa: el proceso de selección puede prolongarse durante semanas o meses antes de que el Consejo eleve una recomendación a la Asamblea General. Mientras tanto, Rodrigues-Birkett continúa una gira diplomática —incluyó un encuentro con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis— centrada en un discurso de reforma institucional y fortalecimiento del multilateralismo. Si ese mensaje logra imponerse sobre el escrutinio de sus posiciones previas dependerá, sobre todo, de la disposición de Washington a tolerar en el cargo más visible de la diplomacia mundial a una candidata que critica abiertamente a su principal aliado en Medio Oriente.