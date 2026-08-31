Honduras

Ministerio Público en Honduras ejecuta Operación contra presunta red de lavado de activos

La investigación esta dirigida contra una estructura presuntamente vinculada a la extorsión en varias ciudades

Los peritos financieros identificaron operaciones atípicas por más de 51 millones de lempiras que fueron incorporadas al expediente judicial.
El Ministerio Público ejecuta la Operación "Hestia" para investigar un presunto lavado ligado a extorsiones.
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El Ministerio Público desarrolla este lunes la Operación “Hestia”, con la que busca esclarecer una presunta estructura dedicada al lavado de activos derivados de actividades de extorsión. Las acciones se llevaron a cabo en distintos puntos del país donde ejecutaron nueve allanamientos de morada y tres inspecciones.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, la investigación se originó a partir de datos relacionados con un privado de libertad recluido en la penitenciaría de Támara, quien presuntamente estaría vinculado con actividades ilícitas relacionadas con el cobro de extorsiones a diferentes establecimientos comerciales.

Como parte de las primeras diligencias, los investigadores identificaron el supuesto uso de una cuenta bancaria registrada a nombre de otra persona. El hallazgo llevó a las autoridades a profundizar en el análisis de las operaciones financieras.

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En el seguimiento de estas transacciones, una de las personas relacionadas con el caso registró movimientos superiores a ocho millones de lempiras, cuya procedencia lícita, según el Ministerio Público, no pudo ser determinada.

A partir de este indicio, las investigaciones se extendieron hacia otros individuos que mantenían vínculos financieros con el principal sospechoso.

Bajo investigación

Posteriormente, los peritos encargados del análisis financiero detectaron operaciones consideradas atípicas que, en conjunto, superan los 51 millones de lempiras.

Los peritos financieros identificaron operaciones atípicas por más de 51 millones de lempiras que fueron incorporadas al expediente judicial.
Los peritos financieros identificaron operaciones atípicas por más de 51 millones de lempiras que fueron incorporadas al expediente judicial.

Las autoridades señalaron que hasta ese momento no se había establecido una justificación conocida sobre el origen de esos fondos, por lo que los movimientos pasaron a integrar el expediente investigativo.

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El análisis de las operaciones financieras permitió a los investigadores ampliar las líneas de investigación y establecer posibles conexiones económicas entre distintas personas. Ese seguimiento busca determinar el origen y destino de los recursos, así como establecer si las transacciones podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.

Con los elementos recopilados durante las diligencias, el expediente fue presentado ante el juzgado correspondiente por los supuestos delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. Luego, los equipos encargados de la operación ejecutaron los nueve allanamientos y las tres inspecciones contempladas en “Hestia”.

Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro, como parte de una investigación que involucra tanto el componente financiero como los posibles vínculos entre personas relacionadas con actividades de extorsión.

Alcance de la investigación

El Ministerio Público indicó que estas diligencias forman parte de las investigaciones que mantiene contra estructuras presuntamente dedicadas al lavado de activos y la extorsión, incluidas aquellas que actuarían de forma independiente y las que podrían mantener vínculos con organizaciones criminales.

Los peritos financieros identificaron operaciones atípicas por más de 51 millones de lempiras que fueron incorporadas al expediente judicial.
El expediente fue presentado por supuestos delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, mientras el Ministerio Público aclaró que la investigación sigue en curso.

A través de este tipo de investigaciones, las autoridades buscan identificar las rutas utilizadas para movilizar recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas y establecer las responsabilidades que correspondan a las personas que pudieran estar involucradas.

Los señalamientos corresponden a una investigación en curso y deberán ser sustentados durante las distintas etapas del proceso judicial, conforme a las pruebas que sean incorporadas y valoradas por las autoridades competentes.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán con el propósito de esclarecer el origen de los recursos bajo análisis, determinar las posibles conexiones financieras entre los involucrados y establecer si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.

Las diligencias quedaron bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). También participó la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), que realizó actuaciones en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro.

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