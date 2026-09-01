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Un superpetrolero saudí fue interceptado en el estrecho de Ormuz tras un incidente con "fuerzas militares"

La embarcación fue identificada como el Sidr, con capacidad para transportar aproximadamente dos millones de barriles de crudo, y perteneciente a la flota de la Compañía Nacional de Transporte Marítimo de Arabia Saudita

La UKMTO informó un incidente con un buque petrolero y fuerzas militares en el océano Índico sin identificar al barco ni a los involucrados. (REUTERS/Stringer)
La UKMTO informó un incidente con un buque petrolero y fuerzas militares en el océano Índico sin identificar al barco ni a los involucrados. (REUTERS/Stringer)
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Un superpetrolero de bandera saudí fue interceptado este lunes mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, en un episodio que involucró a fuerzas militares y que permanece bajo investigación. El buque fue identificado como Sidr en reportes procedentes de Irán, mientras las autoridades británicas informaron que un petrolero había sido alcanzado por tres proyectiles desconocidos en las inmediaciones del estrecho.

El episodio comenzó con una alerta de la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo británico encargado de recopilar y difundir información de seguridad para la navegación comercial. En un primer aviso, informó que había recibido un reporte sobre “un incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares en el océano Índico”. La entidad no identificó entonces al barco ni a las fuerzas involucradas y señaló que las autoridades ya estaban al tanto.

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La UKMTO agregó que las investigaciones siguen abiertas y pidió a las embarcaciones que consultaran la información más reciente sobre seguridad marítima y permanecieran atentas a los cambios en el entorno operativo.

Medios iraníes identificaron al petrolero como Sidr y señalaron que navegaba por la vía meridional del estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)
Medios iraníes identificaron al petrolero como Sidr y señalaron que navegaba por la vía meridional del estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Según la versión de medios iraníes, el barco fue interceptado mientras utilizaba la vía meridional del estrecho, una de las rutas empleadas por los buques que cruzan entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico.

La información del régimen persa señaló además que el Sidr activó de manera repentina su sistema de identificación automática, conocido como AIS, durante el tránsito. Ese dispositivo transmite datos sobre la posición, rumbo y movimiento de una embarcación y permite seguir parte del tráfico marítimo mediante sistemas de monitoreo. La activación de la señal permitió localizar nuevamente al petrolero después de un período en el que su posición no era visible públicamente.

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El Sidr es un buque de porte construido en 2019. Tiene unos 336 metros de eslora y 60 metros de manga, y su capacidad de carga alcanza aproximadamente los dos millones de barriles de crudo. Registros marítimos lo identifican con bandera de Arabia Saudita y como parte de la flota de la National Shipping Company of Saudi Arabia.

En paralelo, la UKMTO difundió un segundo reporte sobre un incidente ocurrido a 17 millas náuticas, unos 31 kilómetros, al este de Khasab, en Omán. En ese caso, un petrolero comunicó que había recibido el impacto de “3 proyectiles desconocidos” mientras completaba su salida del estrecho de Ormuz.

La UKMTO reportó que un petrolero recibió el impacto de tres proyectiles desconocidos al este de Khasab, en Omán. (REUTERS/Archivo)
La UKMTO reportó que un petrolero recibió el impacto de tres proyectiles desconocidos al este de Khasab, en Omán. (REUTERS/Archivo)

El organismo británico indicó que hasta ese momento no había reportes de víctimas ni de contaminación derivada del incidente. También recomendó a los barcos que navegaran con precaución y comunicaran cualquier actividad considerada sospechosa.

La ubicación descrita por la UKMTO coincide con el área en la que los sistemas de seguimiento marítimo situaban al Sidr, aunque el organismo británico no confirmó que ambos reportes correspondieran al mismo buque. Esa diferencia mantiene abierta una de las principales incógnitas del episodio: si la detención del petrolero saudí está directamente relacionada con el ataque reportado o si se trata de acontecimientos separados ocurridos en una zona de alta actividad militar.

El corredor sur del estrecho se encuentra en el centro de una disputa sobre las condiciones de navegación. Irán ha cuestionado la utilización de esa ruta y ha defendido restricciones para el tránsito marítimo, mientras Estados Unidos y sus socios regionales han sostenido operaciones destinadas a mantener abiertas las vías de navegación.

La relación entre la interceptación del Sidr y el ataque con proyectiles no fue confirmada en una zona marcada por la tensión entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Archivo)
La relación entre la interceptación del Sidr y el ataque con proyectiles no fue confirmada en una zona marcada por la tensión entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Archivo)

El incidente se produjo además en un contexto de enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán, que elevó los riesgos para los buques comerciales que atraviesan el estrecho. Hasta el momento, no existe una confirmación pública saudí que detalle las circunstancias de la detención del Sidr ni una atribución oficial de los tres proyectiles reportados por la UKMTO.

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