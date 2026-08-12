Imágenes de solidaridad: La ayuda de insumos de El Salvador llegó a Colombia

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la ayuda en insumos que se realizaría a Colombia para apoyar la crisis en el país que fue impactado por un terremoto de magnitud 7.4. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
12 Ago, 2026 02:12 p. m. EST
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Serán 100 toneladas de insumos de primera necesidad los que llegarán provenientes de El Salvador en dos vuelos. Este miércoles aterrizó el primero. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
La administración salvadoreña organizó la carga de acuerdo con los requerimientos expresados por las autoridades de Colombia, enfatizando la coordinación directa entre ambas cancillerías. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
El mandatario también precisó que cada avión transportará alimentos no perecederos, kits de higiene, frazadas, agua embotellada y medicamentos básicos. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
El sismo que afectó a Colombia dejó daños severos en infraestructura, provocó el colapso de viviendas y la interrupción de servicios básicos en varias localidades, especialmente en el centro y suroeste del país. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
El envío de asistencia a Colombia se suma a la participación activa de El Salvador en otros operativos humanitarios recientes como el del pasado terremoto en Venezuela. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
Las operaciones humanitarias salvadoreñas se han desplegado en países como Honduras, Guatemala y Haití en situaciones de desastre natural previas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
Con más de 180 fallecidos y cientos de heridos, la emergencia en Colombia ha movilizado recursos y voluntades a escala regional. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
Según Reuters, otros países como México, Chile y Estados Unidos también han ofrecido asistencia técnica y material. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
El gobierno de El Salvador reiteró que cualquier nueva petición será evaluada con prioridad y que la cooperación continuará en función de las necesidades que plantee el gobierno colombiano. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)
El presidente Bukele concluyó su mensaje con palabras de acompañamiento: “Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano. Que Dios bendiga y proteja a Colombia”. (Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)