Imágenes de solidaridad: La ayuda de insumos de El Salvador llegó a Colombia

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Panamá y Costa Rica buscan punto en común para tratar de agilizar el transporte de carga El movimiento de mercancías entre ambos países enfrenta conflictos comerciales sin resolver y espontáneos episodios de cierres fronterizos con elevados costos económicos

Desaceleración de zonas francas enciende señales de alerta sobre la competitividad de Costa Rica La menor expansión registrada durante 2026 pone presión sobre el modelo de atracción de inversión extranjera y obliga al país a fortalecer talento humano, infraestructura, tecnología y encadenamientos con empresas nacionales.

República Dominicana: red pública de salud mantiene más del 53 % de sus camas de hospitalización disponibles Datos oficiales indican que la red hospitalaria pública mantiene más de la mitad de sus camas libres cada día; la ocupación ronda el 43 % en salas generales y el 71 % en cuidados intensivos, según la entidad

La violencia doméstica mantiene en alerta a Honduras: más de 500 llamadas en 2026 Un promedio de 182 personas han sido detenidas y remitidas ante las autoridades competentes por violencia doméstica y maltrato familiar