La delegación de Panamá vuelve al octavo lugar del medallero en Santo Domingo 2026

Gianna Woodruff, atleta de Panamá, con la bandera de su país tras ganar la final de 400 m vallas femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. EFE/Orlando Barría

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Panamá volvió al octavo lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y cerró en Santo Domingo 2026 una actuación de 24 preseas, ocho de ellas de oro, un resultado que lo devuelve a una posición que no alcanzaba desde hace 60 años y que además aseguró clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Según Agencia EFE, la delegación panameña terminó octava entre 37 países participantes, dos puestos por encima de lo conseguido en San Salvador 2023, cuando había sido décima. Fue además el único país ubicado entre los diez primeros del medallero que mejoró su posición respecto de la edición anterior.

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El avance también se reflejó en la cantidad de oros: Panamá pasó de cinco a ocho medallas doradas, un aumento del 60 %. El total de preseas subió de 23 a 24.

De acuerdo con el Comité Olímpico de Panamá, el regreso a la octava posición iguala el resultado obtenido en San Juan 1966. Eso significa que el país volvió a situarse entre las ocho mejores delegaciones de la competencia regional después de seis décadas.

Panamá igualó una marca de ocho oros que no lograba desde 1950

La cosecha de ocho títulos en Santo Domingo también devolvió al deporte panameño a un registro que no conseguía desde hace 76 años. En los Juegos de Ciudad de Guatemala 1950, Panamá había alcanzado la misma cifra de medallas de oro.

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El atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe le ha dado al país nueve medallas: 4 de oro, 2 de plata y 3 de bronce - crédito Comité Olímpico Colombiano

Entre los resultados más destacados apareció el béisbol, donde la novena panameña ganó el oro por primera vez en la historia de esta competencia regional. Lo logró tras vencer 1-0 a Nicaragua en una final que se extendió a ocho entradas.

En atletismo, Gianna Woodruff se quedó con el oro en los 400 metros con vallas y fijó un récord absoluto de los Juegos con 53,98 segundos. La marca la convirtió en la primera mujer en bajar de los 54 segundos en la historia del torneo.

También en pista, Diddier Rodríguez conquistó la medalla dorada en los 3.000 metros con obstáculos con un tiempo de 8:38,81 minutos. Ese registro significó además un récord nacional para Panamá.

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La selección masculina de fútbol sub-21 obtuvo la medalla de bronce tras derrotar a Colombia por 3-2 en la tanda de penales, después de empatar 1-1 en el tiempo regular. El país no conseguía una medalla en fútbol en estos Juegos desde hacía 80 años.

Otro de los hitos llegó en los deportes electrónicos. En el debut oficial de los eSports dentro del programa regional, Jhonnatan Mora le dio a Panamá el primer oro histórico en la modalidad de eFootball.

La cosecha dorada también incluyó a Némesis Candelo en judo y a Ashley Castillo en ajedrez.

Deportistas de distintas delegaciones participan en la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

La edición del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cerró en Santo Domingo a 100 años de la primera versión disputada en México en 1926. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

La actuación en Santo Domingo le dio a Panamá plazas para Lima 2027

El balance de la delegación dejó resultados concretos para el siguiente ciclo continental. Panamá consiguió clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en atletismo, con dos pruebas, además de béisbol y ecuestre.

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En ecuestre, las plazas llegaron en las modalidades de salto y adiestramiento. Esos cupos fueron parte del saldo competitivo que dejó la participación panameña en la capital dominicana.

En Santo Domingo 2026 compitieron 217 atletas panameños junto con sus entrenadores y equipos técnicos. La participación permitió al equipo medirse con varios de los principales representantes de Centroamérica y el Caribe, según informó la agencia.