Colombianos destacan entre los extranjeros investigados por delitos financieros en Honduras, según la Policía

El detenido cayó en un centro comercial de Tegucigalpa, capital de Honduras, hasta donde los agentes le notificaron su detención tras la indagación que se abrió luego de las denuncias que interpusieron las víctimas - crédito @MP_Honduras/X

Guardar

Ciudadanos de Colombia, Venezuela, México y Nicaragua figuran entre las personas de origen extranjero detenidas en Honduras durante 2026 por su presunta vinculación con distintos delitos, según un balance de la Dirección Policial de Investigaciones. La institución contabiliza 56 arrestos entre enero y el 9 de agosto, frente a 114 en el mismo período de 2025.

El dato fue divulgado por el portavoz de la Policía Nacional el subinspector Wilfredo Maldonado, quien explicó que las investigaciones han permitido identificar a personas de distintas nacionalidades en casos relacionados con tráfico de drogas, delitos financieros, delitos contra la vida y delitos sexuales.

PUBLICIDAD

La Policía sostiene además que algunos de los extranjeros detectados habrían ingresado de manera irregular al territorio hondureño, por lo que los controles en las fronteras forman parte de las acciones destinadas a identificar posibles riesgos antes de que estas personas se desplacen hacia otras zonas del país.

Entre las nacionalidades mencionadas por la DPI destaca la colombiana, particularmente en investigaciones relacionadas con delitos financieros.

Maldonado señaló que las autoridades han identificado una incidencia de ciudadanos colombianos en casos vinculados con la presunta clonación de tarjetas bancarias, una modalidad que permite obtener información de usuarios para realizar operaciones no autorizadas.

PUBLICIDAD

En abril, la Policía Nacional informó sobre la captura de un ciudadano colombiano al que vinculó con una red transnacional dedicada a la clonación de tarjetas. Según la institución, los integrantes de la organización utilizaban dispositivos electrónicos instalados en cajeros automáticos para obtener información confidencial de las tarjetas. En ese caso, las autoridades identificaron aproximadamente 10 personas afectadas.

Más detenciones

Un día después, la DPI informó de la captura de un segundo ciudadano colombiano señalado como presunto integrante de la misma estructura. Según la Policía, el sospechoso ya había sido detenido en Honduras en enero de 2025 por hechos similares y, tras recuperar su libertad, se habría trasladado a Tegucigalpa capital de Honduras.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público informó posteriormente que dos ciudadanos colombianos enfrentaban un proceso judicial con prisión preventiva por delitos relacionados con falsificación de tarjetas y cheques de viaje, daños a sistemas informáticos y asociación para delinquir.

La investigación se originó después de que aproximadamente 25 clientes de una institución bancaria denunciaran retiros no autorizados. Los investigadores determinaron que los sospechosos presuntamente instalaban dispositivos en cajeros para capturar información de las tarjetas.

Las autoridades de Honduras señalaron que la migración irregular y la actividad criminal son fenómenos distintos, y que los 56 detenidos corresponden a investigaciones específicas.(FOTO: Diario Tiempo)

La DPI también informó recientemente la captura de una persona de nacionalidad venezolana, señalada preliminarmente por su presunta vinculación con el homicidio de un comerciante en la zona oriental de Honduras. Maldonado mencionó este caso como parte de las investigaciones que involucran a ciudadanos extranjeros.

PUBLICIDAD

La información disponible no establece que exista relación entre este expediente y las investigaciones por delitos financieros. Se trata de casos independientes que son analizados por las autoridades de acuerdo con las pruebas obtenidas en cada investigación.

Durante el período comparable de 2025 fueron detenidas 114 personas de origen extranjero, mientras que en 2026 la cifra se ubica en 56. Esto supone una reducción de 58 arrestos, equivalente a poco más de la mitad del registro del año anterior.

Maldonado atribuyó el descenso a las acciones de vigilancia y detección temprana que, según explicó, se han intensificado en las zonas de ingreso al país.

PUBLICIDAD

Honduras refuerza sus controles fronterizos

En enero de 2026, la Policía Nacional informó que su Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos había intensificado los operativos en distintos puntos fronterizos y sectores considerados estratégicos.

Según la institución, estas acciones buscan prevenir delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de activos, trata y tráfico de personas, además de impedir el ingreso irregular de extranjeros al territorio nacional.

La detención de un ciudadano colombiano en Tegucigalpa revela una red transnacional de clonación de tarjetas bancarias y falsificación de cheques de viaje en Honduras. (Visual IA)

En marzo, las autoridades hondureñas informaron de la captura, en el departamento de El Paraíso, de un presunto integrante de una red transnacional dedicada al tráfico de personas. En ese operativo fueron localizados seis extranjeros de nacionalidades como Venezuela, Vietnam, República Dominicana y Ecuador, quienes fueron trasladados bajo custodia del Instituto Nacional de Migración para el procedimiento correspondiente.

PUBLICIDAD

Para la Policía, el descenso de las detenciones no representa necesariamente una reducción de los controles. Maldonado sostuvo que la mayor vigilancia en los puntos de ingreso permite detectar situaciones de manera anticipada.

Según la DPI, los 56 extranjeros detenidos durante 2026 aparecen vinculados, en diferentes expedientes, con delitos de naturaleza diversa. Entre ellos se encuentran tráfico de drogas, delitos financieros, homicidios y delitos sexuales.

La Policía sostiene que el objetivo es identificar posibles situaciones de riesgo desde los primeros puntos de contacto con el territorio hondureño, especialmente cuando existen indicios de que una persona podría estar vinculada con actividades criminales.

PUBLICIDAD