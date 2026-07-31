Ingreso de dos ondas tropicales podrían aliviar la sequía con el regreso de las lluvias en Honduras

Las lluvias podrían beneficiar zonas afectadas por la sequía. (FOTO: Infobae)

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El pronóstico fue dado a conocer por el meteorólogo de turno José Pavón, quien explicó que el primero de estos sistemas atmosféricos ingresaría al país el próximo lunes, mientras que una segunda onda tropical, actualmente en formación cerca de las costas de África, también podría alcanzar el territorio hondureño en los días posteriores si mantiene su trayectoria prevista.

De acuerdo con Cenaos (Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos), las precipitaciones asociadas a estos fenómenos podrían representar un alivio para varias regiones afectadas por la sequía y la canícula, condiciones que han predominado en las últimas semanas debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

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Primera onda tropical llegará el lunes

Según explicó José Pavón, la primera onda tropical dejará lluvias entre el lunes y el martes, con acumulados que podrían alcanzar hasta 40 milímetros en algunas zonas del país.

El pronosticador indicó que las precipitaciones se distribuirán sobre buena parte del territorio nacional, aunque la intensidad variará dependiendo de las condiciones atmosféricas y la ubicación geográfica de cada región.

Las autoridades meteorológicas mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del sistema para actualizar los pronósticos conforme avance su desplazamiento sobre el Caribe.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales. (FOTO: La Prensa)

Además del primer sistema, Cenaos informó que mantiene bajo observación una segunda onda tropical que actualmente se desarrolla cerca de las costas occidentales de África.

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Aunque aún faltan varios días para que alcance la región centroamericana, los modelos meteorológicos analizados hasta el momento indican que podría desplazarse hacia el occidente e ingresar a Honduras durante la próxima semana.

Los especialistas aclararon que la trayectoria e intensidad de este tipo de fenómenos pueden modificarse conforme avanzan sobre el océano Atlántico, por lo que el pronóstico continuará actualizándose en los próximos días.

Meteorólogos prevén acumulados de hasta 40 milímetros de lluvia. (FOTO: El Heraldo)

El ingreso de ambos sistemas favorecería un incremento de las precipitaciones en diversas regiones del país, lo que podría contribuir a disminuir parcialmente los efectos de la sequía que afecta a varios sectores productivos y agrícolas.

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Durante las últimas semanas, amplias zonas de Honduras han experimentado temperaturas elevadas y una reducción significativa de las lluvias debido a la presencia de la canícula, fenómeno climático caracterizado por una disminución temporal de las precipitaciones durante la temporada lluviosa.

Especialistas han señalado que el retorno gradual de las lluvias podría beneficiar los cultivos y mejorar la disponibilidad de agua en algunas regiones, aunque su impacto dependerá de la distribución y cantidad de las precipitaciones.

Las precipitaciones podrían extenderse a gran parte del territorio nacional. (FOTO: La Tribuna)

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos indicó que continuará monitoreando la evolución de ambas ondas tropicales para informar oportunamente cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

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Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por Cenaos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), especialmente en las zonas donde podrían registrarse lluvias más intensas.

Asimismo, exhortaron a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de prevención ante posibles crecidas de ríos, inundaciones urbanas o deslizamientos en áreas vulnerables, mientras continúan las labores de vigilancia de los sistemas atmosféricos que se aproximan al territorio nacional.

Como parte de la temporada ciclónica en elAtlántico, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre las ondas tropicales que se desplazan desde África hacia el Caribe, ya que algunos de estos sistemas pueden intensificarse o modificar su trayectoria durante su recorrido.

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Por ello, Cenaos reiteró que continuará emitiendo actualizaciones sobre la evolución de ambos fenómenos para que la población y las instituciones de protección civil adopten las medidas preventivas necesarias.