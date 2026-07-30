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Honduras: Médicos alertan por falta de anestesia y suspensión de cirugías en hospitales públicos

Médicos hondureños denunciaron una escasez de anestesia general en los hospitales públicos, una situación que, según afirman, está provocando la suspensión de cirugías de mayor complejidad y retrasando la atención de pacientes.

Médicos denunciaron el desabastecimiento de anestesia general en hospitales públicos, situación que ha obligado a suspender procedimientos quirúrgicos en diferentes regiones del país. (Foto: Cortesía/Archivo)
Médicos denunciaron el desabastecimiento de anestesia general en hospitales públicos, situación que ha obligado a suspender procedimientos quirúrgicos en diferentes regiones del país. (Foto: Cortesía/Archivo)
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Una nueva alerta sacude al sistema sanitario de Honduras. Médicos denunciaron un desabastecimiento de anestesia general en hospitales públicos del país, lo que ha obligado a suspender procedimientos quirúrgicos y ha dejado sin programación varios quirófanos, según afirmaron especialistas del sector salud.

El doctor Fredy Portillo aseguró que actualmente los centros asistenciales únicamente disponen de anestesia raquídea, utilizada para intervenciones en la parte inferior del cuerpo, mientras que la anestesia general, indispensable para cirugías de mayor complejidad, permanece agotada en distintos hospitales del país.

Quirófanos sin programación

A través de un video difundido en redes sociales, Portillo afirmó que la falta de insumos ha provocado que numerosos quirófanos permanezcan sin actividad debido a la imposibilidad de realizar operaciones que requieren anestesia general.

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“Tenemos quirófanos vacíos, sin ninguna programación. A nivel nacional en los hospitales de Honduras no tenemos anestesia para que el paciente pueda recibir una anestesia general; únicamente tenemos anestesia raquídea”, expresó el médico.

Según explicó, esta situación afecta especialmente a pacientes que necesitan cirugías en miembros superiores, intervenciones de vesícula, procedimientos traumatológicos y otras operaciones que no pueden practicarse únicamente con anestesia regional.

El doctor Fredy Portillo aseguró que los hospitales únicamente cuentan con anestesia raquídea, insuficiente para realizar cirugías de mayor complejidad. (Cortesía: CESPAD)
El doctor Fredy Portillo aseguró que los hospitales únicamente cuentan con anestesia raquídea, insuficiente para realizar cirugías de mayor complejidad. (Cortesía: CESPAD)

El especialista advirtió que la escasez está generando retrasos en la programación quirúrgica y aumentando el tiempo de espera para cientos de pacientes que permanecen pendientes de una intervención médica.

Asimismo, cuestionó la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades de Salud, al considerar que el problema compromete la capacidad operativa de los hospitales públicos y limita la atención de personas que requieren procedimientos especializados.

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La situación también incrementa la presión sobre el personal médico, que debe reorganizar las agendas quirúrgicas mientras espera el abastecimiento de los medicamentos indispensables para continuar con las operaciones.

Por su parte, el médico y diputado Carlos Umaña confirmó que la Secretaría de Salud (Sesal) enfrenta una “crisis aguda” por el desabastecimiento de fentanilo, medicamento considerado esencial tanto para procedimientos quirúrgicos como para pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos.

De acuerdo con Umaña, la escasez estaría relacionada con dificultades registradas durante el proceso de importación del medicamento en la administración anterior, situación que habría retrasado el ingreso de cargamentos pese a contar con autorización para uso médico.

“Hoy por hoy tenemos desabastecimiento de fentanilo para el sector quirúrgico y cuidados intensivos en nuestro país”, manifestó el legislador y especialista en salud.

La falta de anestesia general mantiene varios quirófanos sin programación, según denunciaron especialistas del sistema de salud. (Foto: Destacada)
La falta de anestesia general mantiene varios quirófanos sin programación, según denunciaron especialistas del sistema de salud. (Foto: Destacada)

Esperan medidas urgentes

Los médicos advirtieron que la adquisición de fentanilo y otros medicamentos anestésicos requiere procesos especializados, por lo que solicitaron a las autoridades adoptar medidas inmediatas para restablecer el abastecimiento y evitar una mayor afectación en los servicios hospitalarios.

Además de las cirugías programadas, la falta de estos insumos podría afectar la atención de pacientes en estado crítico que requieren procedimientos de emergencia o permanecen bajo tratamiento en áreas especializadas, señalaron los profesionales.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias formuladas por los médicos ni ha informado cuándo podría normalizarse el suministro de anestesia general y fentanilo en la red hospitalaria pública.

Mientras tanto, especialistas insistieron en que la pronta reposición de estos medicamentos será determinante para evitar un incremento en la mora quirúrgica y garantizar la continuidad de la atención médica en los hospitales del país.

El Hospital General San Felipe realizó 2,444 cirugías mayores en 11 semanas, reduciendo la mora quirúrgica de más del 65 % al 39 %, como parte de los esfuerzos para fortalecer la atención en salud. Las autoridades también anunciaron la reactivación de la sala puerperio quirúrgico 3, que permitirá ampliar la atención de cesáreas electivas y beneficiar a mujeres con embarazos de bajo riesgo. (Foto: Imagen generada con IA)
El Hospital General San Felipe realizó 2,444 cirugías mayores en 11 semanas, reduciendo la mora quirúrgica de más del 65 % al 39 %, como parte de los esfuerzos para fortalecer la atención en salud. Las autoridades también anunciaron la reactivación de la sala puerperio quirúrgico 3, que permitirá ampliar la atención de cesáreas electivas y beneficiar a mujeres con embarazos de bajo riesgo. (Foto: Imagen generada con IA)

Gobierno defiende reducción de mora quirúrgica

Como parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno del presidente Nasry Asfura para mejorar el sistema de salud pública, el Hospital General San Felipe logró realizar 2,444 cirugías mayores en apenas 11 semanas, reduciendo la mora quirúrgica de más del 65 % al 39 %, informó el director del centro asistencial, Edwin Cruz. Entre abril y el 25 de julio también se practicaron 976 cirugías menores, para un total de 3,420 procedimientos, reflejando el trabajo conjunto del personal médico, de enfermería, técnicos y administrativos.

El director destacó que las intervenciones incluyen procedimientos de vesícula, hernias, oftalmología, ginecología y cirugía general, realizados en su mayoría con personal propio del hospital, lo que ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta y brindar atención oportuna a pacientes que permanecían en lista de espera.

Cruz subrayó que los resultados evidencian un avance significativo al comparar las cifras de años anteriores. Explicó que entre 2022 y 2025 el hospital efectuó en promedio entre 3,200 y 3,400 cirugías mayores por año, mientras que en solo 11 semanas de 2026 ya se alcanzaron 2,444 procedimientos, por lo que proyectó superar las 8,000 cirugías al cierre del año si se mantiene el ritmo actual de trabajo.

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