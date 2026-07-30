República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

¡Trampa de papel! Autoridades dominicanas frustran envío de droga oculta en documentos hacia Europa

El hallazgo se produjo en una empresa de mensajería del Distrito Nacional, cuando una unidad canina y equipos de escaneo marcaron varias cajas listas para despacho internacional, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas

El decomiso en el Distrito Nacional expuso una modalidad de narcotráfico internacional basada en dobles fondos dentro de carpetas y papeles de mensajería. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas)
Guardar

Autoridades dominicanas informaron este miércoles que frustraron el envío de varias láminas de cocaína ocultas entre folders y documentos, en operaciones conjuntas con el Ministerio Público (MP) en Santo Domingo.

La intervención evitó que la sustancia llegara a destinos en Europa, según confirmó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado oficial.

El operativo se desarrolló en una empresa de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional. Una unidad canina de la DNCD detectó la presencia de sustancias ilícitas dentro de varias cajas listas para ser despachadas.

Tras la alerta, los agentes, bajo la coordinación de fiscales, procedieron a una inspección detallada donde hallaron un doble fondo en carpetas y documentos. En ese compartimiento, encontraron cinco láminas de cocaína envueltas en fundas plásticas transparentes, ocultas entre hojas de papel y folders.

PUBLICIDAD

El primer hallazgo correspondió a tres láminas de cocaína que, según la documentación de envío, iban a ser remitidas por un hombre con domicilio en la Autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este. El destinatario figuraba como una mujer radicada en Petrovaradin, República Serbia.

El segundo paquete, interceptado en la misma revisión, contenía dos láminas de la sustancia y fue declarado por un remitente con dirección en Villa Juana, también en el Distrito Nacional, con destino a un residencial en Ámsterdam, Países Bajos.

Autoridades frustraron en Santo Domingo el envío de cinco láminas de cocaína ocultas en folders y documentos con destino a Europa. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Autoridades frustraron en Santo Domingo el envío de cinco láminas de cocaína ocultas en folders y documentos con destino a Europa. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Refuerzan operativos y tecnología para enfrentar nuevas tácticas del narcotráfico internacional

La DNCD y el MP remarcaron que estos decomisos forman parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas para combatir las nuevas estrategias que emplean las redes de narcotráfico internacional.

PUBLICIDAD

El reporte oficial, citado por la Dirección de Comunicaciones de la DNCD, destacó: “Las autoridades continúan ampliando su capacidad operativa y estratégica para contrarrestar las modalidades empleadas por las redes del narcotráfico y frustrar de manera oportuna sus intentos de evadir los controles de seguridad establecidos”.

Durante la inspección, los agentes utilizaron tecnología de escaneo y unidades caninas para identificar la droga, demostrando el avance en métodos de detección frente a la evolución de las tácticas delictivas.

Este procedimiento evidencia la diversificación de rutas y técnicas de envío que buscan los grupos criminales para eludir controles tradicionales.

Una unidad canina detectó la cocaína en una empresa de envíos internacionales del Distrito Nacional. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas)
Una unidad canina detectó la cocaína en una empresa de envíos internacionales del Distrito Nacional. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas)

En el operativo participaron fiscales asignados a la persecución del narcotráfico, quienes supervisaron la apertura de los paquetes y el aseguramiento de las pruebas. La DNCD informó que los expedientes han sido remitidos a la jurisdicción competente y que se ha iniciado un proceso de investigación sobre la procedencia y destino final de la droga.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Nacional de Control de Drogas, este tipo de operativos se inscribe en el marco de las acciones permanentes para proteger la seguridad y la imagen internacional del país. “Seguiremos reforzando las labores de inteligencia y la vigilancia en los puntos críticos para anticipar las nuevas formas de ocultamiento que emplean los narcotraficantes”, puntualizó la entidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a las empresas de envío y a la ciudadanía para colaborar con los controles, reportando cualquier anomalía o sospecha que contribuya a la prevención del tráfico de sustancias prohibidas.

Temas Relacionados

Santo DomingoCocaínaNarcotráficoRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Médicos alertan por falta de anestesia y suspensión de cirugías en hospitales públicos

Médicos hondureños denunciaron una escasez de anestesia general en los hospitales públicos, una situación que, según afirman, está provocando la suspensión de cirugías de mayor complejidad y retrasando la atención de pacientes.

Honduras: Médicos alertan por falta de anestesia y suspensión de cirugías en hospitales públicos

El presidente Bukele condecoró a 452 rescatistas salvadoreños que participaron en la misión en Venezuela

El acto en San Salvador reunió a equipos de Protección Civil, Fuerza Armada y organizaciones de socorro, tras un despliegue humanitario posterior a los sismos que mantuvo a parte del contingente hasta un mes fuera

El presidente Bukele condecoró a 452 rescatistas salvadoreños que participaron en la misión en Venezuela

El Salvador: Patrullaje con dron posibilita auxilio a joven accidentada en el cerro Tecana

El operativo se ejecutó en Santa Ana, luego de que la lesión se reportara cerca de la cruz en la cima y se movilizara a socorristas, policías y equipos municipales

El Salvador: Patrullaje con dron posibilita auxilio a joven accidentada en el cerro Tecana

El subdirector adjunto del FBI se reúne con Bernardo Arévalo en Guatemala

La visita de Andrew Bailey incluyó un encuentro con el mandatario para consolidar la coordinación en seguridad y justicia, en una agenda respaldada por la Embajada de Estados Unidos

El subdirector adjunto del FBI se reúne con Bernardo Arévalo en Guatemala

El rival invisible de los Juegos Centroamericanos: las altas temperaturas con más de 40 grados de sensación térmica

Imágenes de cómo los atletas combaten las altas temperaturas en cada escenario de Santo Domingo ha puesto a prueba la resistencia de cada participante.

El rival invisible de los Juegos Centroamericanos: las altas temperaturas con más de 40 grados de sensación térmica

TECNO

Si vas a comprar un iPhone, espera: llegaría el iPhone 18 Pro Max en semanas

Si vas a comprar un iPhone, espera: llegaría el iPhone 18 Pro Max en semanas

Para qué servía realmente la misteriosa ranura trasera de tu primera PlayStation

Riesgos de ver la Conmebol Sudamericana en Tarjeta Roja: todo lo que debes saber

Adiós a las llamadas fantasma: cómo activar el bloqueador automático de Android

Crean biosensor autolimpiante que monitorea heridas infectadas en tiempo real: cómo funciona

ENTRETENIMIENTO

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

El estilista de Zendaya afirma que no habrá una segunda boda de la actriz y Tom Holland

Kanye West y su exasistente llegan a un acuerdo por demanda de presunto acoso sexual

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer pierde privilegios en prisión tras un altercado con varios custodios

Bette Midler revela por qué rechazó el papel que le dio su único Oscar a Kathy Bates

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

MUNDO

Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

Milicias proiraníes prometieron una respuesta “inevitable” tras los bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak

EEUU completó un nuevo ataque contra posiciones militares iraníes en respuesta a los intentos de agresión a sus tropas en Medio Oriente

La red armada de Irán en Irak: quiénes conforman las milicias al servicio del régimen para alterar el equilibrio regional

Fue domesticado hace 6.500 años y aún es la columna vertebral del ecosistema patagónico: la historia del guanaco

La gripe H5N1 llegó a Australia y se confirmó por primera vez transmisión entre aves silvestres