¡Trampa de papel! Autoridades dominicanas frustran envío de droga oculta en documentos hacia Europa

El decomiso en el Distrito Nacional expuso una modalidad de narcotráfico internacional basada en dobles fondos dentro de carpetas y papeles de mensajería. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas)

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Autoridades dominicanas informaron este miércoles que frustraron el envío de varias láminas de cocaína ocultas entre folders y documentos, en operaciones conjuntas con el Ministerio Público (MP) en Santo Domingo.

La intervención evitó que la sustancia llegara a destinos en Europa, según confirmó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado oficial.

El operativo se desarrolló en una empresa de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional. Una unidad canina de la DNCD detectó la presencia de sustancias ilícitas dentro de varias cajas listas para ser despachadas.

Tras la alerta, los agentes, bajo la coordinación de fiscales, procedieron a una inspección detallada donde hallaron un doble fondo en carpetas y documentos. En ese compartimiento, encontraron cinco láminas de cocaína envueltas en fundas plásticas transparentes, ocultas entre hojas de papel y folders.

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El primer hallazgo correspondió a tres láminas de cocaína que, según la documentación de envío, iban a ser remitidas por un hombre con domicilio en la Autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este. El destinatario figuraba como una mujer radicada en Petrovaradin, República Serbia.

El segundo paquete, interceptado en la misma revisión, contenía dos láminas de la sustancia y fue declarado por un remitente con dirección en Villa Juana, también en el Distrito Nacional, con destino a un residencial en Ámsterdam, Países Bajos.

Autoridades frustraron en Santo Domingo el envío de cinco láminas de cocaína ocultas en folders y documentos con destino a Europa. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Refuerzan operativos y tecnología para enfrentar nuevas tácticas del narcotráfico internacional

La DNCD y el MP remarcaron que estos decomisos forman parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas para combatir las nuevas estrategias que emplean las redes de narcotráfico internacional.

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El reporte oficial, citado por la Dirección de Comunicaciones de la DNCD, destacó: “Las autoridades continúan ampliando su capacidad operativa y estratégica para contrarrestar las modalidades empleadas por las redes del narcotráfico y frustrar de manera oportuna sus intentos de evadir los controles de seguridad establecidos”.

Durante la inspección, los agentes utilizaron tecnología de escaneo y unidades caninas para identificar la droga, demostrando el avance en métodos de detección frente a la evolución de las tácticas delictivas.

Este procedimiento evidencia la diversificación de rutas y técnicas de envío que buscan los grupos criminales para eludir controles tradicionales.

Una unidad canina detectó la cocaína en una empresa de envíos internacionales del Distrito Nacional. (Cortesía: Dirección Nacional de Control Antidrogas)

En el operativo participaron fiscales asignados a la persecución del narcotráfico, quienes supervisaron la apertura de los paquetes y el aseguramiento de las pruebas. La DNCD informó que los expedientes han sido remitidos a la jurisdicción competente y que se ha iniciado un proceso de investigación sobre la procedencia y destino final de la droga.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Nacional de Control de Drogas, este tipo de operativos se inscribe en el marco de las acciones permanentes para proteger la seguridad y la imagen internacional del país. “Seguiremos reforzando las labores de inteligencia y la vigilancia en los puntos críticos para anticipar las nuevas formas de ocultamiento que emplean los narcotraficantes”, puntualizó la entidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a las empresas de envío y a la ciudadanía para colaborar con los controles, reportando cualquier anomalía o sospecha que contribuya a la prevención del tráfico de sustancias prohibidas.

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