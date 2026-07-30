El rival invisible de los Juegos Centroamericanos: las altas temperaturas con más de 40 grados de sensación térmica

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Veinte empresas participarán en el Festival del Empleo de AmCham con vacantes para distintos perfiles en Guatemala El encuentro permitirá a los aspirantes entrevistarse con reclutadores, conocer requisitos y postularse en el momento, mientras un programa especializado incorporará oportunidades para personas con discapacidad visual o auditiva en el mercado laboral