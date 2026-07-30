El rival invisible de los Juegos Centroamericanos: las altas temperaturas con más de 40 grados de sensación térmica

Un integrante del equipo de ciclismo de Jamaica se cubre con una toalla mojada al entrar en la pista este miércoles, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo ante las altas temperaturas. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Orlando Barría)
29 Jul, 2026 09:01 p. m. EST
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Los termómetros en la capital dominicana marcan a diario entre 33 y 35 grados centígrados, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Pero el verdadero problema es la humedad del 80 por ciento en la costa, lo que eleva la sensación de calor. (Infobae Centroamérica/EFE/ Orlando Barría)
El clima de la capital dominicana se ha convertido en un rival extra y de cuidado para los 6.200 deportistas de 37 países. (Infobae Centroamérica/EFE/ Orlando Barría)
La combinación entre las altas temperaturas y la cercanía de la costa con la capital anula el mecanismo de defensa natural del cuerpo: el sudor no se evapora, sino que chorrea sin enfriar la piel, provocando que la sensación térmica real supere los 40 grados. (Infobae Centroamérica/EFE/ Rodrigo Sura)
Esto ha llevado a los miembros de la logística de la competición a mojar los escenarios que sean posibles en el intento de aliviar la sensación térmica. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Rodrigo Sura)
A este 'horno' ambiental se ha sumado un visitante inesperado en los Juegos en la capital dominicana: una densa nube de polvo del Sahara. Estas micropartículas penetran directo hasta los alvéolos pulmonares, causando irritación y sequedad severa. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Rodrigo Sura)
Santo Domingo 2026 ya no es solo una prueba de talento, sino un desafío en pos de la conservación fisiológica. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Rodrigo Sura)
Las competencias más duras se han movido a la primera mañana (antes de las 10.00 horas) y al caer la tarde. (Infobae Centroamérica/EFE)