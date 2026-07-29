Creadores de contenido arriesgan su seguridad y libertad al ingresar a la casa donde cayó alias “Diablo”, advierten autoridades costarricenses

Creadores de contenido publicaron en redes sociales imágenes del interior del inmueble y mostraron daños por disparos y pertenencias que quedaron en la propiedad./ (Teletica)

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Las visitas de creadores de contenido a la vivienda donde se realizó la Operación Némesis, en la que fue detenido Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, han encendido alertas entre las autoridades de Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advirtió que quienes ingresan a la casa ubicada en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, y difunden videos en redes sociales, pueden enfrentarse a consecuencias legales y riesgos contra su integridad.

La advertencia la realizó el director interino del OIJ, Michael Soto, tras la circulación en Internet de imágenes del interior del inmueble, escenario de un violento enfrentamiento armado.

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Según informó Teletica, los creadores de contenido han publicado grabaciones donde muestran los daños causados por los disparos y las pertenencias que aún se encuentran dentro de la propiedad.

Las imágenes evidencian los rastros de la operación que llevó a la captura de Arias Monge y de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”. El operativo, ejecutado el viernes 24 de julio por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y agentes contra el crimen organizado, culminó con la muerte de una persona identificada como “Coco Guácimo” y dejó agentes heridos.

Este video fue elaborado por un creador de contenido de Costa Rica, identificado como Ricky Molina, quien muestra imágenes de la vivienda donde fue arrestado Alejandro Arias Monge, conocido como "Diablo", quien es acusado por varios delitos, entre ellos, narcotráfico; por lo que era considerado como el hombre más buscado en este país./ (TikTok de Ricky Molina)

La publicación de estos recorridos ha provocado la reacción del OIJ. Michael Soto calificó la acción como “irresponsable” y solicitó máxima prudencia a quienes buscan contenido viral en este tipo de escenarios.

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“Irresponsable desde dos puntos de vista: estamos hablando de que ya no es una casa de interés policial, pero que tiene propietario y que podría acusarlo de violación de domicilio y, segundo, que esta estructura criminal es una de las más peligrosas que hay en el país y todavía hay personas de este grupo libres, están en procesos de investigación y que, tal vez, no les guste el video y puedan hacer algo contra esta persona”, declaró Soto, según Teletica.

El titular del OIJ subrayó que el inmueble ya fue inspeccionado por los agentes, quienes recolectaron todas las pruebas necesarias posterior al enfrentamiento a balazos. Tras las diligencias, la vivienda “ya no reviste interés policial”, pero permanece bajo la titularidad de un particular. Soto explicó que, de acuerdo con la investigación, la casa no pertenece ni a Arias Monge ni a los demás integrantes del grupo criminal.

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“Ellos se movían constantemente de una casa a otra, cambiaban de casa cada semana, cierta cantidad de días, a veces 15 días,” afirmó Soto, citado por Teletica. Agregó que la propiedad fue alquilada por un tercero, quien aparentemente se dedica a gestionar viviendas para el grupo.

Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue detenido tras permanecer más de diez años prófugo y convertirse en uno de los principales objetivos del OIJ y el Ministerio Público. /(Crédito: OIJ)

La incursión de creadores de contenido en este tipo de espacios puede derivar en denuncias por violación de domicilio, ya que el propietario podría presentar cargos aunque no tenga relación con los involucrados en la operación. Además, el riesgo personal se extiende al ámbito criminal, dado que existen miembros de la organización aún prófugos o bajo investigación.

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“Debe tener mucha prudencia porque estamos hablando de algo muy serio y muy delicado, y por ganarse unos ‘likes’, puede poner en riesgo su libertad, desde el punto de vista legal, y su integridad, desde el punto de vista de la estructura criminal”, indicó Soto, según recogió Teletica.

El impacto de la Operación Némesis y la posterior viralización de imágenes del sitio han puesto en el centro del debate la responsabilidad de quienes generan contenido digital a costa de su seguridad y de las normas legales. El OIJ reiteró que las inspecciones policiales concluyeron y que cualquier acceso posterior al inmueble no cuenta con aval de la institución. Hasta el momento, no se ha reportado la presencia del propietario durante el operativo ni en las horas siguientes.

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La vivienda, situada en una zona rural de Heredia, fue uno de los puntos clave del operativo dirigido a desarticular una de las estructuras criminales consideradas más peligrosas de Costa Rica. El OIJ recomendó a la población abstenerse de intentar ingresar o grabar material en lugares que han sido escenario de hechos violentos o investigaciones policiales, tanto por motivos legales como de seguridad personal.