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La energía y la minería concentraron el 40.2% de la inversión extranjera directa en República Dominicana en el primer semestre

El Banco Central reportó ingresos por USD 3,276.7 millones entre enero y junio de 2026, un alza de 7.7% interanual, con el segmento eléctrico a la cabeza y la actividad extractiva en segundo lugar

El sector energético y la minería captaron el 40.2 % de la inversión extranjera directa que recibió República Dominicana en el primer semestre de 2026. (Foto cortesía redes sociales)
El sector energético y la minería captaron el 40.2 % de la inversión extranjera directa que recibió República Dominicana en el primer semestre de 2026. (Foto cortesía redes sociales)
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El sector energético y la minería captaron la atención de los mercados internacionales al recibir el 40.2 % de la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a la República Dominicana durante el primer semestre de 2026.

Este comportamiento, según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, refleja la consolidación de ambas áreas como motores clave de la economía dominicana.

La información preliminar del Banco Central indica que la IED totalizó USD 3,276.7 millones entre enero y junio, lo que representa un incremento del 7.7 % respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese monto, el sector energético lideró con USD 910.87 millones (27.8 % del total nacional), seguido por la minería, que sumó USD 406.29 millones (12.4 %).

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Energía: expansión y transición en la matriz

El aumento de la inversión en energía está relacionado con el proceso de transformación experimentado por el sector en los últimos años. La capacidad instalada del sistema eléctrico pasó de 4,921 megavatios (MW) en 2020 a 7,120 MW en 2025, mientras que la participación de energías renovables subió del 11% al 29% en la matriz eléctrica nacional.

El sector energético lideró la inversión extranjera directa con USD 910.87 millones, equivalentes al 27.8 % del total nacional. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
El sector energético lideró la inversión extranjera directa con USD 910.87 millones, equivalentes al 27.8 % del total nacional. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Durante el año 2025, se incorporaron 1,138 MW de nueva capacidad de generación, de los que 697 MW correspondieron a proyectos renovables, principalmente solares y eólicos.

Según Santos, los resultados acumulados en 2025 y lo que va de 2026 confirman el liderazgo de la energía y la minería dentro de la economía nacional, además de consolidar al país entre los mercados energéticos más dinámicos de América Latina y el Caribe.

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Minería: crecimiento, exportaciones y aporte fiscal

En minería, el sector mostró una expansión interanual del 18.1 % en junio y un crecimiento acumulado del 11.3 % en el primer semestre de 2026.

El ministro señaló que la minería, especialmente el oro, mantiene su papel como uno de los mayores contribuyentes al fisco mediante el pago de impuestos y otros aportes al Estado, y se posiciona entre los líderes en exportaciones.

La inversión extranjera directa en minería durante el semestre sumó USD 406.29 millones, equivalente al 12.4 % del total nacional. Según Santos, este dato refleja la confianza de los inversores en el potencial del sector.

La capacidad instalada del sistema eléctrico de República Dominicana subió de 4,921 MW en 2020 a 7,120 MW en 2025. (Foto: Ministerio de Energía y Minas)
La capacidad instalada del sistema eléctrico de República Dominicana subió de 4,921 MW en 2020 a 7,120 MW en 2025. (Foto: Ministerio de Energía y Minas)

Como ejemplo del fortalecimiento de la actividad extractiva, el ministro mencionó la producción de 188,696 libras de larimar —piedra nacional— entre enero y junio de 2026. Atribuyó estos resultados a iniciativas que buscan mejorar las condiciones de extracción, comercialización y valor agregado del mineral, lo que ha favorecido a las economías locales y ampliado la contribución del sector minero al desarrollo económico.

Factores que acompañan el flujo de inversión

El crecimiento sostenido de la inversión extranjera, según el titular de Energía y Minas, está asociado a factores como la estabilidad macroeconómica y política, la seguridad jurídica, los incentivos a la inversión, la modernización de la infraestructura, el desarrollo de las telecomunicaciones y políticas públicas que buscan fortalecer la confianza de los inversores.

Los datos disponibles muestran que energía y minería mantuvieron una participación significativa en la captación de capital extranjero durante el primer semestre de 2026, en un contexto de cambios en ambos sectores y de presencia continua de interés por parte de inversiones foráneas.

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