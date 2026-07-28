Sequía golpea al sector camaronero del sur de Honduras y productores reportan pérdidas de hasta 30 % en sus cultivos

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La camaronicultura sostiene una parte central de la actividad económica en Choluteca y Valle, con empleo en cultivo, procesamiento, transporte y exportación.

La producción camaronera en el sur de Honduras enfrenta una sequía prolongada que redujo la sobrevivencia del camarón y elevó la mortalidad a cerca del 30%, según informó Wilmer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores del Sur (Apemasur), en medio del segundo ciclo de producción.

Cruz señaló que las unidades productivas ya atravesaron un primer ciclo durante la temporada seca, cuando las altas temperaturas afectaron la actividad, y ahora afrontan el ciclo de invierno, que suele ofrecer mejores condiciones para la acuicultura.

“Estamos en nuestras unidades productivas sembradas, desarrollando el segundo ciclo y esperando mejores resultados durante la temporada de invierno, que normalmente permite reducir costos y alcanzar mayores niveles de sobrevivencia del camarón”, explicó el dirigente del sector.

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La falta prolongada de lluvias cambió las expectativas de los productores, ya que las condiciones del agua y del ambiente afectaron el desarrollo del cultivo.

La mortalidad registrada también impacta en la economía de las comunidades donde se desarrolla esta actividad, por la reducción de ingresos y el riesgo sobre los empleos vinculados directamente con la producción camaronera.

“El impacto afecta nuestra economía, pero también tiene consecuencias para el país por los empleos que dependen de esta actividad productiva”, señaló Cruz.

Impacto de la sequía en la producción

La camaronicultura es una de las principales actividades económicas de la zona sur de Honduras, especialmente en los departamentos de Choluteca y Valle, donde miles de personas dependen directa e indirectamente de la cadena productiva que incluye cultivo, procesamiento, transporte y exportación.

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Las condiciones climáticas son uno de los principales retos para el sector, porque la disponibilidad y la calidad del agua son factores determinantes para sostener la producción.

Durante los últimos ciclos, los productores enfrentaron temperaturas elevadas, menor disponibilidad de agua y mayores costos operativos para mantener las condiciones necesarias en las fincas camaroneras.

La mortalidad en la producción camaronera afecta la economía de las comunidades del sur de Honduras por la caída de ingresos y el riesgo sobre los empleos.

Según Cruz, Apemasur propone fortalecer los sistemas de bombeo y evaluar inversiones en infraestructura para sostener niveles adecuados de agua y aumentar las probabilidades de supervivencia del camarón en los períodos críticos.

Además de las medidas internas para enfrentar la crisis climática, los pequeños y medianos acuicultores buscan fortalecer su capacidad de procesamiento y comercialización.

En ese marco, el sector mantiene conversaciones con el Gobierno para impulsar la recuperación de una planta procesadora estatal que, según los productores, permanece abandonada desde hace varios años.

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Cruz afirmó que contar con una instalación de ese tipo permitiría a los pequeños productores incorporarse a procesos de exportación y mejorar sus condiciones dentro de la cadena comercial.

La búsqueda de apoyo para exportar

De acuerdo con el dirigente, la disponibilidad de una planta de procesamiento podría convertirse en una herramienta estratégica para que los acuicultores tengan mayor participación en el mercado y no dependan únicamente de intermediarios.

El presidente de Apemasur indicó que existe apertura por parte del Gobierno para analizar esta alternativa y dijo que esperan que pueda concretarse como una medida de apoyo para el sector.

La mortalidad en la producción camaronera afecta la economía de las comunidades del sur de Honduras por la caída de ingresos y el riesgo sobre los empleos.

La situación de la industria camaronera del sur hondureño muestra los efectos de los cambios en los patrones climáticos sobre las actividades productivas.

Los períodos prolongados de sequía, combinados con temperaturas más elevadas, obligan a los productores a buscar nuevas estrategias para mantener la productividad y reducir los impactos económicos.

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Para los pequeños acuicultores, que cuentan con menor capacidad financiera para absorber pérdidas o realizar grandes inversiones, estos fenómenos representan un desafío adicional para sostener sus operaciones.

Mientras avanzan las gestiones para obtener respaldo institucional, los productores continúan trabajando para reducir los efectos de la sequía y recuperar los niveles de producción afectados durante los últimos ciclos.