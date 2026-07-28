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Taiwán realiza nuevos ejercicios militares: se prepara para contrarrestar una eventual ofensiva china

La marina y la guardia costera realizarán maniobras conjuntas con tropas, equipos, municiones reales e instrucción en reparación de buques, ataques costeros y escolta de cargamentos.

El Ministerio de Defensa de Taiwán realizará las maniobras Han Kuang del 5 al 14 de agosto con un escenario de invasión china encubierta como operaciones de rutina. (REUTERS/Ann Wang)
El Ministerio de Defensa de Taiwán realizará las maniobras Han Kuang del 5 al 14 de agosto con un escenario de invasión china encubierta como operaciones de rutina. (REUTERS/Ann Wang)
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Taiwán ensaya la dispersión de su industria armamentística ante un eventual ataque chino en sus maniobras militares anuales, que por primera vez incluirán la reducción deliberada de la velocidad de internet móvil en todo el territorio.

El Ministerio de Defensa de la isla informó que los ejercicios denominados Han Kuang se extenderán del 5 al 14 de agosto. Parten de un escenario en el que China disfraza una invasión total como operaciones de rutina, lo que obligaría a las fuerzas armadas a elevar de inmediato su nivel de preparación y activar protocolos de respuesta rápida.

El general de división Lu Wen-yuan, jefe de Operaciones Conjuntas, explicó en rueda de prensa que el simulacro contempla el traslado en tiempos de guerra del Arsenal 202 de la Oficina de Armamento, con sede en Taipéi. La movilización incluye también plantas civiles responsables del “ensamblaje de sistemas completos”, activadas tras la emisión de una orden de emergencia, con el objetivo de dispersar la cadena productiva sin comprometer el flujo de material hacia las tropas.

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Taiwán ensayará el traslado en tiempos de guerra del Arsenal 202 y la activación de plantas civiles para dispersar su industria armamentística. (REUTERS/Annabelle Chih)
Taiwán ensayará el traslado en tiempos de guerra del Arsenal 202 y la activación de plantas civiles para dispersar su industria armamentística. (REUTERS/Annabelle Chih)

Esa estrategia de descentralización apunta a una vulnerabilidad concreta: que Beijing intente neutralizar simultáneamente los centros de mando, puertos, nodos logísticos e instalaciones de defensa en las primeras horas de cualquier ofensiva. Taiwán, que rechaza las reivindicaciones de soberanía chinas sobre la isla, sostiene que solo su población puede determinar su futuro político.

Los ejercicios también medirán la capacidad de mantener abiertas las rutas marítimas de abastecimiento. Lu precisó que la marina y la guardia costera realizarán maniobras conjuntas con tropas, equipos y municiones reales, abarcando reparación de buques, ataques costeros y escolta de cargamentos.

China realiza una serie de maniobras militares con fuego real frente a Taiwán, el 23 de julio de 2026. (EP)
China realiza una serie de maniobras militares con fuego real frente a Taiwán, el 23 de julio de 2026. (EP)

Ese componente se enmarca en un aumento sostenido de la actividad de los buques chinos alrededor de la isla, que ha incrementado la inquietud en Taipéi ante una posible presión sobre la costa del Pacífico taiwanesa. El martes, el Instituto Americano en Taiwán —embajada de facto de Estados Unidos— emitió una declaración pública sobre coordinación bilateral en seguridad marítima, calificada de inusual por su carácter abierto.

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“Estados Unidos valora la colaboración de Taiwán en materia de seguridad marítima y apoya las importantes contribuciones de Taiwán en asuntos globales, incluido el intercambio de información sobre la aplicación de la ley marítima y la cooperación internacional”, publicó el organismo en Facebook. La imagen adjunta mostraba un buque taiwanés navegando en formación con el guardacostas estadounidense Midgett en una ubicación no especificada.

Por primera vez en la historia de Han Kuang, la caída en la velocidad de conexión móvil no será una consecuencia accidental sino una variable deliberada del simulacro. La medida evaluará cómo respondería la población civil ante restricciones de conectividad en escenarios de emergencia que van desde desastres naturales hasta una invasión.

(Con información de EFE)

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