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El laboratorio 5G de Costa Rica concreta sus primeros proyectos con aplicaciones en vigilancia, telemedicina y monitoreo

La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación puso a prueba drones, medidores inteligentes y una prótesis impresa en 3D para explotar la baja latencia y el mayor ancho de banda de la nueva red móvil

El Laboratorio de pruebas 5G de la PCII concretó proyectos con drones, medidores inteligentes y una mano robótica impresa en 3D para aprovechar la baja latencia y el mayor ancho de banda. (Foto: Promotora Costarricense de Innovación e Investigación)
El Laboratorio de pruebas 5G de la PCII concretó proyectos con drones, medidores inteligentes y una mano robótica impresa en 3D para aprovechar la baja latencia y el mayor ancho de banda. (Foto: Promotora Costarricense de Innovación e Investigación)
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El Laboratorio de pruebas 5G impulsado por la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII) concretó los primeros proyectos que exploran el potencial de la quinta generación de redes móviles.

Entre las aplicaciones puestas a prueba figuran drones de patrullaje, medidores inteligentes y una mano robótica impresa en 3D, con el objetivo de aprovechar la baja latencia y el mayor ancho de banda del 5G para vigilancia, telemedicina, monitoreo industrial y gestión remota de datos.

Uno de los desarrollos más avanzados es el patrullaje autónomo con drones. Según CR Hoy, estos dispositivos pueden operar durante 40 minutos y solo requieren 20 minutos de carga.

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Algunos modelos transportan hasta 600 kilos y, en emergencias, pueden funcionar como una torre celular temporal, distribuyendo señal en un radio de 8 kilómetros. La vigilancia se realiza de forma continua y permite que los drones detecten movimientos en calles, parques o lotes baldíos, enfocándose en esos puntos y generando reportes inmediatos.

La transmisión de datos y la respuesta eficiente dependen de la infraestructura 5G, que posibilita enviar información, procesarla y recibir análisis en tiempo real gracias a la baja latencia. Adolfo Gómez, presidente de GeoInn, destacó que la interacción entre los drones y los algoritmos de inteligencia artificial requiere una red capaz de soportar grandes volúmenes de datos y ofrecer respuesta rápida.

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Esto supone una diferencia relevante respecto a las redes tradicionales, donde la señal puede perderse y la transmisión interrumpirse. Javier Meza, director de Investigación y Desarrollo en GeoInn, mencionó que con la tecnología 5G el control y la seguridad de las misiones mejora, ya que se pueden delimitar perímetros para búsquedas específicas y mantener la estabilidad de la conexión durante toda la operación.

El patrullaje autónomo con drones sobre red 5G permite vigilancia continua, detección de movimientos y reportes inmediatos en calles, parques y lotes baldíos. (Foto: Promotora Costarricense de Innovación e Investigación)
El patrullaje autónomo con drones sobre red 5G permite vigilancia continua, detección de movimientos y reportes inmediatos en calles, parques y lotes baldíos. (Foto: Promotora Costarricense de Innovación e Investigación)

En el campo de la gestión inteligente de recursos, la empresa IoT Américas implementó medidores de agua capaces de transmitir lecturas y alarmas en tiempo real a través de una red de IoT sobre 5G. Estos dispositivos detectan fugas, evitan manipulaciones y permiten administrar la facturación con lecturas diarias sin margen de error. Róger Barquero, de IoT Américas, explicó que también es viable instalar sensores de calidad del agua que actúan preventivamente: si detectan contaminantes, el sistema puede emitir una alerta y ordenar el cierre de una válvula para proteger a la comunidad.

Otra línea de trabajo en el laboratorio es la creación de una mano robótica impresa en 3D, diseñada por el ingeniero Ricardo Jiménez. Este prototipo está pensado como prótesis para personas que han perdido una mano y busca evolucionar hacia un modelo telemédico, controlable a distancia mediante 5G desde un centro de salud hacia una zona remota.

Los dedos de la mano incorporan motores controlados por Arduino y el sistema utiliza inteligencia artificial junto con una aplicación de reconocimiento de imágenes para movimientos precisos.

Como detalló CR Hoy, Jiménez diseñó además una tarjeta de sensores inalámbricos que puede acoplarse a un dron y registrar diferentes variables ambientales durante el vuelo, con potencial para la agricultura o la industria.

Esta tecnología se está aplicando en la Universidad Técnica Nacional en la sede de Atenas, donde se construye un invernadero inteligente. El objetivo es instalar sensores para medir temperatura y humedad, conectarlos entre sí y emplear inteligencia artificial para prever enfermedades en plantas y optimizar el manejo de cultivos.

Las pruebas y desarrollos del laboratorio atrajeron el interés de empresas como IoT Américas, que buscan sumarse a la experimentación con soluciones tecnológicas basadas en 5G. El laboratorio proyecta continuar explorando nuevas aplicaciones en vigilancia, monitoreo ambiental, telemedicina y gestión industrial, siempre con foco en la eficiencia y la respuesta en tiempo real que permite la conectividad avanzada.

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