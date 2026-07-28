Un trágico enfrentamiento armado cobró la vida de un nicaragüense en Panamá Viejo

El joven nicaragüense Joshua Alexander Lucero falleció minutos después de ingresar al Hospital San Miguel Arcángel con múltiples heridas de bala (Cortesía: Primerísima Nicaragua).

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La violencia vinculada a las estructuras del crimen organizado volvió a teñir de sangre las calles de la capital panameña. En un lamentable suceso registrado la mañana del pasado 24 de julio, el joven ciudadano de nacionalidad nicaragüense Joshua Alexander Lucero, de tan solo 19 años de edad, perdió la vida tras quedar atrapado en una encarnizada balacera.

El sangriento hecho tuvo lugar en la Calle Quinta del transitado sector de Panamá Viejo, donde el estruendo de los proyectiles sembró el pánico y el terror entre los residentes del área. De acuerdo con los informes preliminares proporcionados por las autoridades locales, los hechos se desencadenaron cuando los ocupantes de dos vehículos protagonizaron una persecución a alta velocidad.

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La vertiginosa carrera culminó violentamente en un encarnizado intercambio de disparos en plena vía pública. El feroz enfrentamiento tomó por sorpresa a los transeúntes y vecinos del lugar, quienes tuvieron que buscar refugio desesperadamente ante la lluvia de balas que se desató en la zona.

Según los reportes oficiales emitidos por la Policía Nacional de Panamá, el joven nicaragüense se desplazaba a bordo de un automóvil de color gris junto a otro ciudadano compatriota. Fue en ese trayecto cuando fueron repentinamente interceptados por un segundo vehículo. Sin mediar palabra, los ocupantes del auto agresor abrieron fuego en reiteradas ocasiones de forma indiscriminada contra el vehículo de las víctimas.

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A causa del brutal ataque, Lucero recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego que le causaron heridas de extrema gravedad. En un intento desesperado por salvarle la vida, fue auxiliado y trasladado de emergencia.

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los socorristas, el médico de turno del centro hospitalario confirmó su deceso minutos después de su ingreso, debido a la gravedad irreversible de las lesiones padecidas. Por su parte, el compatriota que viajaba como acompañante resultó ileso y quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales para rendir declaración e incorporar su testimonio a las investigaciones correspondientes.

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Operativo policial, persecución y aprehensión de los sospechosos

Inmediatamente consumado el atentado, las unidades de la Policía Nacional desplegaron un intensivo operativo de búsqueda y cierre de vías en todo el perímetro para dar con el paradero de los responsables. La rápida reacción policial permitió ubicar y dar persecución al vehículo señalado como participante en la balacera. La persecución concluyó en la Calle Cuarta de Panamá Viejo, lugar donde las fuerzas de seguridad montaron un fuerte cerco táctico.

Al verse completamente acorralado por el despliegue de los uniformados, uno de los presuntos agresores descendió del automóvil e intentó darse a la fuga a pie por los callejones aledaños.

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Sin embargo, la efectividad de las unidades policiales impidió su escape, logrando su aprehensión a pocos metros del lugar. Se constató que este sospechoso es un ciudadano también de nacionalidad nicaragüense, de 39 años de edad, quien presentaba una herida leve por rozón de bala en la mejilla.

Las autoridades al verificar sus datos en el sistema, se reveló que el sujeto mantiene un prontuario policial con antecedentes previos por lesiones personales con arma de fuego y detenciones anteriores por casos de riña.

Un joven nicaragüense de 19 años, identificado como Joshua Alexander Lucero, fue trágicamente asesinado durante un ataque armado en Panamá Viejo. Cámaras de seguridad registraron el momento en que su vehículo fue interceptado y baleado por varios sujetos.

Hipótesis del crimen y vinculación a disputas territoriales

El operativo de intervención policial arrojó un saldo total de tres personas aprehendidas en el lugar. De acuerdo con las primeras hipótesis que manejan los peritos e investigadores, el cruento enfrentamiento armado estaría directamente vinculado a disputas territoriales entre bandas rivales Dedicadas al tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas dentro de la zona.

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Actualmente, las autoridades judiciales y el Ministerio Público de Panamá mantienen abiertas las sumarias de investigación para esclarecer minuciosamente la dinámica de lo ocurrido, determinar el grado de participación individual de cada uno de los tres capturados e identificar si existen otros posibles involucrados en este homicidio.