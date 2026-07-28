La Comisión de Postulación para elegir al próximo contralor general de cuentas de Guatemala entró en su fase decisiva con la elección pendiente del 6 de agosto

El escudo de la Contraloría General de Cuentas señala un procedimiento administrativo institucional con documentos oficiales y una urna transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Postulación para elegir al próximo contralor general de cuentas de Guatemala entró en su fase decisiva: el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas ya nombró a sus dos delegados, el 6 de agosto se escogerán los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y, con esa votación, quedará listo el órgano que deberá entregar al Congreso una nómina de seis aspirantes antes del 23 de septiembre para definir a la autoridad que asumirá el período 2026-2030 desde el 13 de octubre.

La elección gremial pendiente movilizará a unos 13.000 agremiados habilitados para votar en 22 sedes del país. En esa jornada competirán 121 candidatos agrupados en 11 planillas por los 11 escaños del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, el bloque más numeroso dentro de la postuladora.

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Según La Hora, la integración de esa comisión también está atravesada por una disputa judicial que busca excluir a dos universidades de reciente creación. La acción pretende impedir que el Congreso juramente a los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y de la Universidad Americana.

El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas eligió el 17 de julio a Wilberto Rojas y Alexander Sac como sus representantes. Ambos se suman al rector de la Universidad Rafael Landívar Miquel Cortés, quien preside la Comisión tras haber sido electo por unanimidad por el Foro de Rectores el 15 de julio en el Salón Mayor del Congreso de la República.

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Elección de dos representantes del Colegio de Contadores (redes sociales)

El 6 de agosto se completará el órgano de 27 integrantes

La Comisión de Postulación quedará conformada por 27 miembros, como establece el Acuerdo Legislativo 16-2026. La integran el rector que la preside, los decanos de las facultades universitarias con la carrera de Contaduría Pública y Auditoría y los representantes de los dos colegios profesionales involucrados.

La votación del 6 de agosto se realizará en 22 sedes distribuidas en todo el territorio nacional. En la capital, los agremiados del CPA votarán en el salón Guatemala del Parque de la Industria.

Entre las 11 planillas inscritas figuran Crecimiento Profesional de Auditores, Unidad x la Transparencia e Integridad y Desarrollo, Dignidad Gremial CPA y Acción y Probidad Profesional. De esa elección saldrán los últimos 11 integrantes necesarios para cerrar la composición del órgano.

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El calendario prevé que el Congreso juramente a la Comisión completa el 12 de agosto. Desde ese momento, la postuladora deberá convocar a los profesionales interesados en dirigir la Contraloría General de Cuentas, revisar expedientes y calificar a los aspirantes por capacidad, honorabilidad e idoneidad.

Ese proceso desembocará en una nómina final de seis candidatos que deberá ser remitida al Congreso a más tardar el 23 de septiembre. Luego, el Pleno tendrá que elegir al nuevo titular con al menos 81 votos antes del 13 de octubre, cuando concluye el mandato del actual jefe de la institución fiscalizadora, Frank Bode.

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Un amparo busca dejar fuera a dos universidades recién creadas

El 24 de julio, el contador público y auditor Marco Tulio Bautista Stewart, expresidente del CPA, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el auxilio del abogado Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El recurso pide que el Congreso se abstenga de juramentar a los decanos de las dos universidades cuestionadas.

La objeción se concentra en si ambas casas de estudio cumplen la condición constitucional de ser universidades activas con estudiantes, docentes y programas de enseñanza en funcionamiento. La Universidad Juan José Arévalo Bermejo fue creada en agosto de 2024 y la Universidad Americana fue fundada en noviembre de 2025.

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No es el primer intento por frenar esa participación. El 8 de julio, el diputado José Chic promovió otro amparo para que el Congreso verificara si esas mismas universidades reunían los requisitos antes de admitirlas en el proceso.

Ese expediente llegó a tener un proyecto de resolución en la Corte de Constitucionalidad, pero no fue votado. Citado por La Hora, el dato fue confirmado luego de que el asunto fuera retirado de la agenda del pleno en dos ocasiones: primero por la magistrada Julia Rivera y después por el magistrado Roberto Molina Barreto.

Organizaciones que observan la elección sostienen que la votación del 6 de agosto definirá el equilibrio interno de la postuladora porque los 11 representantes del CPA constituyen su bloque gremial más numeroso. La persona finalmente electa al frente de la Contraloría General de Cuentas asumirá funciones el 13 de octubre.

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