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Taiwán pone en marcha el mayor ejercicio militar de su historia ante el aumento de la presencia china

La isla movilizará reservistas, reforzará la defensa civil y ensayará escenarios de crisis mientras crece la presión militar de Beijing

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El gobierno de Taiwán intensifica su preparación militar frente al aumento de la presencia de buques estatales chinos en sus alrededores. El país asiático organiza el ejercicio Han Kuang 42, que movilizará a reservistas y pondrá a prueba la resiliencia urbana en grandes ciudades como Taipéi. La situación preocupa porque un conflicto en el estrecho afectaría el 5% del PBI global y la producción de semiconductores, esenciales para la tecnología mundial.

Taiwán considera el riesgo de enfrentamiento con China como un hecho inminente, aunque no inmediato. Según explicó en Infobae en Vivo Andrei Serbin Pont, la isla observa una escalada en la presión militar, con un aumento significativo de la presencia naval china. En junio del año pasado, Taiwán detectó 171 buques estatales chinos en sus aguas, cifra que aumentó a 263 en junio de este año.

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La movilización militar taiwanesa responde al temor de que China busque la reunificación forzosa. Serbin Pont explicó que el ejercicio Han Kuang 42 será el mayor de la historia reciente del país, con diez días y nueve noches de maniobras y el despliegue masivo de reservistas. Por primera vez, la defensa civil urbana tendrá un rol destacado en la simulación de escenarios de crisis.

Ejército de Taiwán
Taiwán puso en marcha el ejercicio militar Han Kuang 42 ante el aumento de la presencia china en sus alrededores (REUTERS / Tyrone Siu/archivo)

El comercio y la tecnología mundial dependen del estrecho de Taiwán

El estrecho de Taiwán representa un paso clave para el comercio global. Por esa vía circulan entre 160 y 320 millones de dólares diarios solo en costos de flete. Un cierre del paso afectaría el 5% del producto bruto interno a nivel mundial, según detalló Serbin Pont durante su análisis.

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La preocupación central radica en los semiconductores avanzados. El 90% de estos componentes, esenciales para teléfonos, computadoras, relojes y cámaras, se fabrica en Taiwán. Ni China, ni Corea del Sur, ni Japón ni Estados Unidos producen chips tan avanzados como los taiwaneses. Un conflicto en la isla podría dejar al mundo sin acceso a estos insumos críticos, con consecuencias económicas de enorme magnitud.

Serbin Pont afirmó que la crisis sería brutal para la economía global. Advirtió que si se bloquea el estrecho de Taiwán, la afectación sería mayor que en otros puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. El flujo comercial que pasa por la isla supera ampliamente a otras rutas marítimas sensibles.

El ejercicio Han Kuang 42 movilizará reservistas y reforzará la defensa civil urbana en ciudades como Taipéi EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
El ejercicio Han Kuang 42 movilizará reservistas y reforzará la defensa civil urbana en ciudades como Taipéi EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Estrategia defensiva y movilización masiva en Taiwán

La estrategia militar taiwanesa apunta a dificultar cualquier intento de invasión china. La doctrina, conocida como “puercoespín”, busca elevar los costos de un ataque hasta hacerlo inviable para el agresor. Según Serbin Pont, Taiwán incorpora aviones de combate, sistemas de lanzacohetes y una gran cantidad de misiles costeros y crucero.

Las fuerzas armadas taiwanesas cuentan con 180.000 efectivos y una reserva de 1,6 millones de personas, de las cuales 300.000 son de movilización prioritaria. En caso de conflicto, la isla movilizaría más de dos millones de efectivos para una resistencia total.

Serbin Pont explicó que la estrategia prevé golpear a la fuerza invasora en los puertos, destruir el transporte anfibio durante la travesía y concentrar la defensa en las pocas playas aptas para un desembarco.

El estrecho que separa a China de Taiwán varía entre 130 y 180 kilómetros. Los escenarios militares previstos incluyen un bloqueo naval, una campaña de fuego conjunto o una invasión anfibia total. Serbin Pont subrayó que la resistencia taiwanesa se basaría en emplear todos los recursos disponibles para encarecer el costo de la operación china.

Taiwán detectó 263 buques estatales chinos en junio de este año, frente a 171 registrados en junio del año pasado
Taiwán detectó 263 buques estatales chinos en junio de este año, frente a 171 registrados en junio del año pasado

Impacto internacional y dependencia de los semiconductores

El posible bloqueo o cierre del estrecho de Taiwán preocupa a Estados Unidos y otras potencias. Serbin Pont recordó que la administración de Joe Biden impulsó leyes para reducir la dependencia de los semiconductores taiwaneses.

El gobierno estadounidense pidió a empresas norteamericanas que comiencen a invertir en fábricas dentro del país. Sin embargo, construir una fundición de semiconductores desde cero cuesta al menos 50.000 millones de dólares y requiere tecnología especializada.

Taiwán mantiene la centralidad tecnológica global por su capacidad de producir los chips más avanzados. Para Serbin Pont, esta posición fortalece a la isla en el plano internacional, pero también la expone como objetivo estratégico. La crisis en el estrecho tendría un impacto inmediato en la economía global, aún mayor que el de otras rutas comerciales clave.

Serbin Pont destacó que el 90% de los semiconductores avanzados provienen de Taiwán. Si el mundo pierde ese suministro, la economía mundial sufriría un colapso. La importancia del estrecho trasciende a Taiwán y China, ya que involucra a actores como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

El estrecho de Taiwán es clave para el comercio global y un cierre del paso afectaría el 5% del PBI mundial REUTERS/Ann Wang
El estrecho de Taiwán es clave para el comercio global y un cierre del paso afectaría el 5% del PBI mundial REUTERS/Ann Wang

Factores políticos internos y escenarios de escalada

El escenario interno en China también influye en la tensión con Taiwán. El periodista mencionó que un intento de golpe de Estado en China podría acelerar una posible invasión a la isla, como parte de una estrategia para consolidar el poder del gobierno chino. Sin embargo, aclaró que la política interna china es difícil de analizar desde el exterior y que las decisiones se toman en un contexto opaco.

La disputa entre China y Taiwán tiene raíces de larga data, pero la presión militar en la región se incrementa cada año. Las maniobras militares y la preparación de la defensa civil muestran el nivel de alerta de Taiwán ante la posibilidad de una escalada. El conflicto, aunque no se espera de manera inmediata, se perfila como un factor de riesgo para la economía y la estabilidad internacional.

El ejercicio Han Kuang 42 refleja la respuesta de Taiwán a la amenaza creciente. La isla apuesta por fortalecer sus capacidades y resistencia, mientras el mundo observa atento por el impacto potencial en la tecnología, el comercio y la política global.

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