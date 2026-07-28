Panamá ofrece $175,000 por información que permita capturar a los dos líderes de una organización criminal

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de alias "Robert" y "Franklin", considerados dos de los presuntos líderes de la organización criminal Humildad y Pureza (Los HP). Tomada de la PN

Guardar

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Robert”, y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, alias “Franklin” o “Franklito”, considerados dos de los delincuentes más buscados de Panamá por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada.

Ambos mantienen vigente una notificación roja de Interpol, lo que amplía su búsqueda a nivel internacional, mientras las autoridades insisten en que continúan siendo objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen organizado.

La publicación difundida por la institución en sus redes sociales forma parte de una campaña permanente para localizar a los presuntos cabecillas de la organización Humildad y Pureza (HP), una estructura criminal que, según investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, evolucionó de una pandilla dedicada a robos entre 2016 y 2017 hasta convertirse en un eslabón clave de las redes internacionales de narcotráfico que operan entre Colombia, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las investigaciones, el grupo mantiene vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, actuando como receptor, custodio y transportista de grandes cargamentos de cocaína que ingresan al territorio panameño.

La Operación Damasco, ejecutada en 2021, golpeó la estructura de Los HP, pero sus principales líderes lograron escapar y continúan prófugos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades atribuyen a “Robert” y “Franklin” un papel central dentro de esa organización. Ambos son requeridos por investigaciones relacionadas con narcotráfico, delincuencia organizada, homicidios por encargo, porte ilegal de armas y blanqueo de capitales, delitos que, según la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, forman parte de la estructura criminal que dirigían.

La Policía ofrece 100.000 dólares por información que conduzca a la captura de Aguilar Becerra y 75.000 dólares por Acevedo Zúñiga, para un total de 175.000 dólares en recompensas, cifras superiores a las ofrecidas cuando fueron declarados prófugos en 2021.

PUBLICIDAD

La historia de Los HP cambió radicalmente en diciembre de 2021, cuando las autoridades ejecutaron la Operación Damasco, considerada uno de los mayores golpes contra esta organización.

Durante el operativo fueron detenidas alrededor de 30 personas, entre ellas presuntos colaboradores de la estructura, mientras que las investigaciones también alcanzaron a una funcionaria del Órgano Judicial y a Teresina Vigil, conocida como “La Patrona”, señalada por la Fiscalía de brindar apoyo logístico al grupo. Sin embargo, “Robert” y “Franklin” lograron escapar, convirtiéndose desde entonces en los principales prófugos del caso.

Según las investigaciones, Los HP evolucionó de una pandilla dedicada a robos a una organización vinculada al tráfico internacional de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sostienen que la organización operaba como una franquicia criminal al servicio del Clan del Golfo. Su función consistía en recibir cargamentos de droga procedentes de Colombia en las costas de Colón, almacenarlos temporalmente y trasladarlos posteriormente hacia la ciudad de Panamá o Centroamérica, utilizando rutas marítimas y terrestres.

PUBLICIDAD

Ese modelo permitió a la banda expandir sus operaciones y diversificar sus actividades hacia el sicariato, el lavado de dinero y el tráfico de armas, consolidándose como una de las estructuras criminales más importantes identificadas por las autoridades panameñas.

Aunque los dos principales cabecillas continúan prófugos, este año las autoridades han seguido golpeando estructuras vinculadas al nombre HP.

El pasado 25 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Bastión, mediante la cual fueron capturados seis presuntos integrantes de la pandilla HP San Joaquín, incluido su supuesto líder, alias “Cálido Lince”, investigado por homicidios, lesiones personales y delitos relacionados con drogas. Durante los allanamientos también fue decomisada un arma de fuego y otros indicios.

PUBLICIDAD

La Fiscalía y la Policía sostienen que la organización operaba como enlace para el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones continuaron semanas después. El 9 de julio, unidades policiales localizaron en una zona boscosa de San Joaquín a dos presuntos integrantes de esa misma estructura, conocidos con los alias “Mata Sapo” y “Potongo”, quienes permanecían prófugos tras la Operación Bastión.

Posteriormente, un juez de garantías ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones por el delito de asociación ilícita o pandillerismo.

Pese a los operativos, decomisos y decenas de capturas realizadas desde 2021, la captura de “Robert” y “Franklin” sigue siendo considerada una pieza clave para cerrar uno de los expedientes más emblemáticos contra el crimen organizado en Panamá.

PUBLICIDAD

La permanencia de ambos en condición de prófugos, sumada a las alertas rojas de Interpol y al aumento de las recompensas por información que permita ubicarlos, refleja que las autoridades consideran que la desarticulación total de Los HP aún no estará completa mientras sus presuntos máximos líderes permanezcan fuera del alcance de la justicia.