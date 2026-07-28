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El Congreso de Guatemala convoca a una sesión extraordinaria para debatir el IUSI, los combustibles y el impuesto de circulación

La plenaria fue citada para el miércoles 29 de julio desde las 10:00, con tres puntos prioritarios definidos por la instancia de Jefes de Bloques y la posibilidad de aprobarlos por urgencia nacional

Vista aérea de un amplio hemiciclo con asientos escalonados de tela roja. Presencia de personas, incluyendo personal uniformado, banderas y un escudo nacional
El Congreso de Guatemala convocó para el miércoles 29 de julio de 2026 una sesión plenaria extraordinaria centrada en el IUSI, el Impuesto Sobre Circulación y el apoyo temporal a combustibles.(Diario de Centroamérica de Guatemala)
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El Congreso de Guatemala convocó para el miércoles 29 de julio de 2026, desde las 10:00, su tercera sesión plenaria extraordinaria con tres asuntos en el centro de la agenda: reformas al IUSI, una prórroga para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos y una ley de apoyo temporal para consumidores de diésel y gasolina regular por el alza de los combustibles.

La urgencia del debate sobre carburantes se apoya en el tamaño del parque vehicular que citó el presidente del Congreso, el diputado Luis Contreras: más de tres millones de motocicletas y 1,5 millones de vehículos podrían verse afectados si no se aprueba una medida de alivio, lo que equivale a alrededor de cuatro millones y medio de usuarios.

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Contreras informó que esos temas fueron priorizados en la reunión de la instancia de Jefes de Bloques celebrada el lunes. El objetivo, dijo, es avanzar en su análisis y buscar su eventual aprobación bajo la figura de urgencia nacional si se alcanzan los consensos necesarios.

Sobre el IUSI, el presidente del Legislativo sostuvo que el proyecto está “totalmente consensuado”, según su valoración. También precisó que la iniciativa que avanza es la dictaminada por la comisión de previsión social, con cuatro o cinco enmiendas incorporadas.

Un hombre de traje oscuro y corbata clara habla frente a un micrófono en un atril transparente, gesticulando con la mano derecha
Luis Contreras dio a conocer que, el Congreso de Guatemala convocó para el miércoles 29 de julio de 2026 una sesión plenaria extraordinaria centrada en el IUSI, el Impuesto Sobre Circulación y el apoyo temporal a combustibles. (Congreso de la República de Guatemala)

El pleno discutirá dos fórmulas para cambiar el IUSI

El diputado Nery Ramos explicó que siguen en discusión dos propuestas para reformar el Impuesto Único Sobre Inmuebles. Una plantea reducir la tasa del nueve al tres por millar para toda la vivienda, con exoneración para personas mayores de 65 años y para la primera vivienda.

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La otra opción propone tasa cero para toda la vivienda en general. Ramos remarcó que la definición no depende de un solo bloque, sino de la mayoría del pleno.

La orden del día publicada por el Departamento de Información Legislativa del Congreso incluye en tercer debate el proyecto de decreto 6709, que reforma el Decreto 15-98 de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles. Ese punto forma parte del paquete principal de la sesión extraordinaria prevista para el miércoles.

El bloque de respuesta inmediata de la jornada legislativa es ese: los diputados deberán resolver si modifican la carga del IUSI para la vivienda y bajo qué esquema, al mismo tiempo que definen si activan un alivio temporal para combustibles y si extienden hasta diciembre el plazo del impuesto de circulación.

El subsidio a combustibles concentra el mayor debate político

El asunto más discutido es la iniciativa 6801, presentada por el Ejecutivo bajo el nombre de Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular. Contreras adelantó que la propuesta del gobierno contempla un subsidio de Q12 por galón de diésel.

El diputado señaló, de todos modos, que los montos todavía se negocian. Entre las posibilidades en análisis figura aumentar levemente el apoyo a la gasolina regular y reducir un poco el destinado al diésel.

El diputado Raúl Barrera del bloque Semilla indicó que varios legisladores están dispuestos a respaldar la propuesta del Ejecutivo. Barrera relacionó la presión sobre los precios con el conflicto bélico internacional iniciado a principios de 2026, al que atribuyó las tensiones sobre el petróleo.

El legislador lo resumió así: “El Estado tiene la obligación de generar propuestas para abaratar los combustibles”. Ramos, por su parte, planteó una fórmula híbrida: exonerar el Impuesto de Distribución de Petróleo al diésel y sumarle además un subsidio temporal.

Según esa explicación, la carga del IDP sobre el diésel equivale a Q1,30 por galón. Esa alternativa se suma al debate abierto sobre si el alivio debe concentrarse en un subsidio directo, en una exención tributaria o en una combinación de ambas herramientas.

La agenda del miércoles también incluye la iniciativa 6774, que busca prorrogar hasta finales de diciembre de 2026 el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. El orden del día añade otras propuestas en primer debate: la Ley de Dignificación Laboral, la Ley del Sistema Nacional de Ciberseguridad y la Ley de Protección contra la Estafa Financiera Digital.

En paralelo, la junta directiva del Congreso asistirá el martes a un almuerzo con el presidente de la República. Contreras dijo que la invitación fue enviada hace aproximadamente 10 días, antes de que surgieran los temas que hoy dominan la agenda legislativa, y afirmó que desconoce qué puntos pretende abordar el mandatario.

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