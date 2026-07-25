Costa Rica

Banco Central de Costa Rica reduce la Tasa de Política Monetaria al 3% en medio de menor inflación y desaceleración económica

La Junta Directiva acordó disminuir la TPM 25 puntos base. No obstante, la entidad advirtió que persisten riesgos externos que podrían presionar los precios en los próximos meses.

Guardar
Google icon
Primer plano de un gráfico de barras descendente y el logo del BCCR en un documento, con una bandera de Costa Rica y una calculadora desenfocadas al fondo.
La Junta Directiva del Banco Central acordó reducir la Tasa de Política Monetaria de 3,25% a 3,00% anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una nueva reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasará de 3.25% a 3.00% anual, tras acordar un recorte de 25 puntos base. La decisión responde a un escenario en el que la inflación permanece por debajo de la meta institucional y la economía muestra señales de desaceleración, aunque el banco mantiene cautela ante la incertidumbre del entorno internacional.

La autoridad monetaria explicó que la medida se adoptó luego de analizar las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales. Entre los principales factores que influyen en el panorama global figuran los conflictos geopolíticos, cuya reciente intensificación mantiene elevados los niveles de incertidumbre, así como la evolución de los precios internacionales de las materias primas y los posibles efectos de fenómenos climáticos extremos sobre la producción agrícola y la generación de electricidad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Banco Central, estos elementos representan riesgos al alza para la inflación, aunque todavía existe incertidumbre sobre el momento en que podrían materializarse, la magnitud de su impacto y el tiempo durante el cual podrían afectar la economía.

En el ámbito nacional, la entidad observó una desaceleración en el crecimiento de la actividad económica. Este comportamiento no solo se refleja en las empresas que operan bajo regímenes especiales, sino también en aquellas pertenecientes al régimen definitivo, lo que evidencia una moderación más generalizada del ritmo de producción.

El mercado laboral también muestra señales de menor dinamismo. Según el análisis realizado por la Junta Directiva, la cantidad de personas ocupadas se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses, mientras que los ingresos reales registran una ligera disminución, un comportamiento que refleja un menor impulso en la economía interna.

PUBLICIDAD

Dos manos intercambian billetes y monedas de dólar sobre un mostrador de mercado con frijoles, arroz, tomates, pan y etiquetas de precios tachados.
La inflación interanual se mantiene por debajo de la meta, un factor clave para la decisión adoptada por el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos que más influyó en la decisión fue la evolución de la inflación. El Banco Central señaló que el indicador continúa por debajo del rango de tolerancia establecido alrededor de la meta del 3%. Incluso, al cierre de junio de 2026, la inflación interanual se ubicó en terreno negativo, mientras que el promedio de los indicadores de inflación subyacente permanece cercano al 0% desde febrero.

A este comportamiento se suma que las expectativas de inflación tanto a corto como a mediano plazo también permanecen por debajo de la meta oficial, de acuerdo con la información disponible durante la discusión de política monetaria. Para las autoridades, este escenario evidencia que las presiones inflacionarias continúan siendo limitadas.

El análisis del Banco Central también concluyó que los principales indicadores monetarios y financieros mantienen un crecimiento compatible con la estabilidad de precios. En otras palabras, el comportamiento del crédito, la liquidez y otras variables financieras no representa, por ahora, una amenaza para el objetivo de mantener la inflación controlada.

Con este panorama, la Junta Directiva consideró que existía margen suficiente para reducir nuevamente la Tasa de Política Monetaria sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

La TPM constituye el principal instrumento que utiliza el Banco Central para influir sobre las tasas de interés del sistema financiero y, en consecuencia, sobre el costo del crédito, el consumo, la inversión y la actividad económica. Una disminución en esta tasa suele traducirse, gradualmente, en condiciones de financiamiento más favorables para hogares y empresas, aunque el efecto depende de la velocidad con que las entidades financieras trasladen ese ajuste a sus clientes.

El BCCR señaló que la actividad económica muestra una desaceleración tanto en empresas de regímenes especiales como del régimen definitivo. REUTERS/Juan Carlos Ulate
El BCCR señaló que la actividad económica muestra una desaceleración tanto en empresas de regímenes especiales como del régimen definitivo. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Pese a la reducción anunciada, el Banco Central reiteró que continuará monitoreando de cerca la evolución de la economía nacional e internacional. La institución reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la meta de inflación del 3% y aseguró que ajustará nuevamente la Tasa de Política Monetaria en la dirección que corresponda si las condiciones macroeconómicas o la valoración de los riesgos así lo exigen.

Temas Relacionados

Costa RicaBCCRBanco Central de Costa RicaTasa Política MonetariaInflación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colectivo Nicaragua Nunca Más denuncia que Jaime Navarrete sigue detenido pese a haber cumplido su pena

Colectivo Nicaragua Nunca Más aseguró que el detenido continúa recluido en La Modelo desde su recaptura del 24 de julio de 2019, sin claridad sobre su situación jurídica y con un deterioro físico y emocional

Colectivo Nicaragua Nunca Más denuncia que Jaime Navarrete sigue detenido pese a haber cumplido su pena

La Unión Europea instó al régimen de Nicaragua a celebrar elecciones “transparentes, inclusivas y creíbles”

Bruselas reiteró su condena por “la represión sistémica” por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murrillo, y volvió a exigir la liberación “de todos los presos políticos”

La Unión Europea instó al régimen de Nicaragua a celebrar elecciones “transparentes, inclusivas y creíbles”

La campaña del régimen para “reinterpretar” al dictador Ortega tras asegurar que en Nicaragua “no habrá más elecciones”

Luego del el repudio internacional, la cúpula sandinista afinó un relato paralelo mientras el Legislativo acelera cambios para agosto

La campaña del régimen para “reinterpretar” al dictador Ortega tras asegurar que en Nicaragua “no habrá más elecciones”

En fotos: así se vivió la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026

Repasa imágenes de la ceremonia de este viernes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde 37 países desfilaron e iniciaron oficialmente su camino en una competición que finalizarán el 8 de agosto

En fotos: así se vivió la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026

La Municipalidad de Guatemala realizará la feria de universidades MuniTec 2026 el 31 de julio en la zona 21

La jornada se desarrollará de 09:00 a 16:00 en MuniTec 21, en la 4.ª avenida y 6.ª calle, con acceso sin costo para estudiantes, graduandos y familias

La Municipalidad de Guatemala realizará la feria de universidades MuniTec 2026 el 31 de julio en la zona 21

TECNO

Samsung despide a más de 700 empleados: esta es la razón de la nueva ola de recortes

Samsung despide a más de 700 empleados: esta es la razón de la nueva ola de recortes

Cómo se verían las personas dentro de cien y mil años

Xbox rompe esquemas: publicidad en juegos en la nube que ya compraste

Dile adiós a Google Chrome lento: ahora la navegación en páginas web es mucho más rápida y fluida

Carga rápida vs. carga normal: cuál cuida mejor la batería de tu celular

ENTRETENIMIENTO

El director Destin Daniel Cretton adelanta que "Spider-Man: Un nuevo día" será una historia sobre la soledad y la conexión

El director Destin Daniel Cretton adelanta que "Spider-Man: Un nuevo día" será una historia sobre la soledad y la conexión

Las próximas películas de Matt Damon y Tom Holland tras ‘La Odisea’: lo nuevo de los directores de ‘Todo a la vez en todas partes’ y el biopic de Fred Astaire

“Muchos de nosotros, ya de mediana edad, tuvimos dolor de espalda”: Matt Damon reveló el costo físico detrás de La Odisea

Stanley Tucci recordó cuando fue diagnosticado con cáncer: “Fue muy aterrador”

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

MUNDO

Nueva amenaza de Irán: el régimen aseguró que seguirá atacando intereses de EEUU hasta su “rendición total”

Nueva amenaza de Irán: el régimen aseguró que seguirá atacando intereses de EEUU hasta su “rendición total”

El régimen de Irán condenó a muerte a otro preso político: opositores exiliados piden la intervención de la ONU

Ucrania atacó barcos utilizados por Rusia para transportar material militar y vinculados al régimen de Irán

Big Pineapple, el edificio con forma de piña que batió récords y se convirtió en un símbolo turístico

Volodimir Zelensky denunció que seis personas murieron y 10 resultaron heridas en una nueva oleada de ataques rusos