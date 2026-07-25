Banco Central de Costa Rica reduce la Tasa de Política Monetaria al 3% en medio de menor inflación y desaceleración económica

La Junta Directiva del Banco Central acordó reducir la Tasa de Política Monetaria de 3,25% a 3,00% anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una nueva reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasará de 3.25% a 3.00% anual, tras acordar un recorte de 25 puntos base. La decisión responde a un escenario en el que la inflación permanece por debajo de la meta institucional y la economía muestra señales de desaceleración, aunque el banco mantiene cautela ante la incertidumbre del entorno internacional.

La autoridad monetaria explicó que la medida se adoptó luego de analizar las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales. Entre los principales factores que influyen en el panorama global figuran los conflictos geopolíticos, cuya reciente intensificación mantiene elevados los niveles de incertidumbre, así como la evolución de los precios internacionales de las materias primas y los posibles efectos de fenómenos climáticos extremos sobre la producción agrícola y la generación de electricidad.

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De acuerdo con el Banco Central, estos elementos representan riesgos al alza para la inflación, aunque todavía existe incertidumbre sobre el momento en que podrían materializarse, la magnitud de su impacto y el tiempo durante el cual podrían afectar la economía.

En el ámbito nacional, la entidad observó una desaceleración en el crecimiento de la actividad económica. Este comportamiento no solo se refleja en las empresas que operan bajo regímenes especiales, sino también en aquellas pertenecientes al régimen definitivo, lo que evidencia una moderación más generalizada del ritmo de producción.

El mercado laboral también muestra señales de menor dinamismo. Según el análisis realizado por la Junta Directiva, la cantidad de personas ocupadas se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses, mientras que los ingresos reales registran una ligera disminución, un comportamiento que refleja un menor impulso en la economía interna.

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La inflación interanual se mantiene por debajo de la meta, un factor clave para la decisión adoptada por el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos que más influyó en la decisión fue la evolución de la inflación. El Banco Central señaló que el indicador continúa por debajo del rango de tolerancia establecido alrededor de la meta del 3%. Incluso, al cierre de junio de 2026, la inflación interanual se ubicó en terreno negativo, mientras que el promedio de los indicadores de inflación subyacente permanece cercano al 0% desde febrero.

A este comportamiento se suma que las expectativas de inflación tanto a corto como a mediano plazo también permanecen por debajo de la meta oficial, de acuerdo con la información disponible durante la discusión de política monetaria. Para las autoridades, este escenario evidencia que las presiones inflacionarias continúan siendo limitadas.

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El análisis del Banco Central también concluyó que los principales indicadores monetarios y financieros mantienen un crecimiento compatible con la estabilidad de precios. En otras palabras, el comportamiento del crédito, la liquidez y otras variables financieras no representa, por ahora, una amenaza para el objetivo de mantener la inflación controlada.

Con este panorama, la Junta Directiva consideró que existía margen suficiente para reducir nuevamente la Tasa de Política Monetaria sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

La TPM constituye el principal instrumento que utiliza el Banco Central para influir sobre las tasas de interés del sistema financiero y, en consecuencia, sobre el costo del crédito, el consumo, la inversión y la actividad económica. Una disminución en esta tasa suele traducirse, gradualmente, en condiciones de financiamiento más favorables para hogares y empresas, aunque el efecto depende de la velocidad con que las entidades financieras trasladen ese ajuste a sus clientes.

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El BCCR señaló que la actividad económica muestra una desaceleración tanto en empresas de regímenes especiales como del régimen definitivo. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Pese a la reducción anunciada, el Banco Central reiteró que continuará monitoreando de cerca la evolución de la economía nacional e internacional. La institución reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la meta de inflación del 3% y aseguró que ajustará nuevamente la Tasa de Política Monetaria en la dirección que corresponda si las condiciones macroeconómicas o la valoración de los riesgos así lo exigen.