El Salvador

Un paso firme en el deporte: El Salvador estrena el Football Video Support (FVS) en la Primera División

A diferencia del costoso VAR tradicional, la Primera División de El Salvador ha encontrado en el Football Video Support (FVS) una respuesta eficiente para modernizar su arbitraje

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El juego de inauguración entre CD FAS vs CD Mpal. Limeño contó con el apoyo del FVS (Football Video Support), con ello inicia una nueva etapa en la profesionalización y apoyo del arbitraje salvadoreño (Cortesía: Fesfut).
El juego de inauguración entre CD FAS vs CD Mpal. Limeño contó con el apoyo del FVS (Football Video Support), con ello inicia una nueva etapa en la profesionalización y apoyo del arbitraje salvadoreño (Cortesía: Fesfut).

El fútbol salvadoreño vivió una jornada memorable que quedará marcada en las páginas doradas del deporte nacional. Lo que durante años pareció un anhelo lejano, finalmente se convirtió en realidad en el césped del Estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana: el balompié cuscatleco dio un paso histórico con el estreno oficial por primera vez en su historia del Football Video Support (FVS), una herramienta tecnológica impulsada por la FIFA para respaldar y perfeccionar la labor arbitral.

El esperado debut de esta tecnología se produjo en el marco del encuentro del Torneo Apertura entre el Club Deportivo FAS y Municipal Limeño. La prueba de fuego para el nuevo sistema no se hizo esperar.

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Tras una anotación del conjunto visitante, el juego se detuvo por primera vez para que la jugada fuera revisada en video y se confirmara que la acción previa cumplía con las reglas del juego. Tras un análisis de un par de minutos a través del monitor de pista, el tanto fue validado y las acciones continuaron. Más allá de la resolución específica, el momento simbolizó la inauguración formal de una nueva era tecnológica en las canchas salvadoreñas.

El juego de inauguración entre CD FAS vs CD Mpal. Limeño contó con el apoyo del FVS (Football Video Support), con ello inicia una nueva etapa en la profesionalización y apoyo del arbitraje salvadoreño.

Características y funcionamiento del FVS frente al VAR

A diferencia del conocido Árbitro de Asistencia por Video (VAR), el FVS no cuenta con una sala centralizada ni con un equipo de árbitros revisando constantemente cada segundo del compromiso. Se trata de un sistema simplificado donde un operador técnico únicamente suministra al árbitro principal las repeticiones que este le solicite ante acciones puntuales.

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Además, el FVS concede un rol activo y estratégico a los directores técnicos: cada entrenador tiene la facultad de solicitar una revisión mediante una tarjeta especial inmediatamente después de la jugada controvertida y antes de que el juego se reanude.

El reglamento de la FIFA establece que el uso del FVS está estrictamente acotado a cuatro escenarios determinantes:

  1. La validación o anulación de goles
  2. La sanción o no de penales
  3. La exhibición de tarjetas rojas directas
  4. La corrección de errores de identidad (cuando se sanciona al jugador equivocado).

Cada equipo dispone de dos solicitudes por partido; si la revisión modifica el fallo original, el equipo conserva la oportunidad, mientras que si el árbitro mantiene su decisión, el intento se descuenta. En caso de prorrogarse el partido a tiempo extra, se otorga una tercera solicitud a cada club, manteniendo además las no utilizadas en el tiempo regular.

Infografía de Infobae. Muestra el título principal, un árbitro señalando una pantalla de video, y cuatro secciones con ilustraciones de un gol, un penal, una tarjeta roja y dos jugadores.
Una infografía de Infobae detalla las cuatro situaciones específicas en las que el sistema de asistencia por videoarbitraje (FVS) puede intervenir en un partido de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué ayudará esta tecnología?

La implementación del FVS está diseñada para transformar positivamente la dinámica del arbitraje y del juego en El Salvador a través de varios aspectos clave:

  • Reducción de errores arbitrales determinantes: Su propósito primordial es erradicar las equivocaciones graves en jugadas que cambian el rumbo de un partido, tales como goles anulados de forma incorrecta, penales no cobrados o expulsiones erróneas.
  • Respaldo a la labor de los colegiados: En un entorno de alta presión donde la velocidad de las acciones dificulta la percepción humana, el FVS funciona como una red de seguridad visual que brinda certeza jurídica y tranquilidad a las decisiones del juez central.
  • Democratización de la tecnología FIFA: Al ser un sistema de bajo costo y menor exigencia logística que el VAR tradicional, permite que ligas con presupuestos moderados accedan a estándares tecnológicos internacionales sin comprometer sus finanzas.
  • Empoderamiento estratégico de los entrenadores: Al otorgar la iniciativa de revisión a los cuerpos técnicos, el sistema promueve la responsabilidad compartida y añade un elemento de análisis táctico sobre cuándo usar las solicitudes disponibles.
  • Transparencia en el terreno de juego: La revisión directa en el monitor ante los ojos del público e integrantes del partido aporta claridad al trámite del encuentro.
Monitor del sistema FVS en el campo de juego, listo para asistencias arbitrales durante un partido oficial (Cortesía Fesfut).
Monitor del sistema FVS en el campo de juego, listo para asistencias arbitrales durante un partido oficial (Cortesía Fesfut).

En definitiva, la jornada vivida en el Estadio Quiteño no solo representó noventa minutos de fútbol, sino el punto de partida de una transformación estructural hacia un torneo más justo, moderno y transparente.

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