Honduras: El polémico video de una discusión con una adulta mayor que desató indignación en redes

El video fue grabado dentro de una vivienda en el barrio Sierra Pina, en La Ceiba. (FOTO: La Tribuna)

Un video compartido en redes sociales ha generado una ola de reacciones en Honduras al mostrar un presunto caso de maltrato verbal contra una adulta mayor ocurrido en una vivienda del barrio Sierra Pina, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, muestran una acalorada discusión entre una mujer y su madre, quien aparece visiblemente afectada durante el altercado.

De acuerdo con la denuncia que acompaña la grabación, el conflicto habría iniciado cuando la adulta mayor reclamó a su hija por presuntamente haber llegado a la vivienda bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

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Hasta el momento, esas afirmaciones corresponden a la versión difundida junto al video y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes.

Video generó indignación

En la grabación se observa el intercambio de palabras entre ambas mujeres mientras varias personas permanecen en el lugar.

Según la denuncia difundida en redes sociales, la hija negó las acusaciones realizadas por su madre y, presuntamente, respondió con expresiones ofensivas dirigidas hacia la adulta mayor.

El material fue captado por personas que se encontraban dentro o en las inmediaciones de la vivienda y posteriormente compartido con el propósito de denunciar la situación.

La identidad de las personas involucradas no ha sido confirmada oficialmente.

Un video difundido en redes sociales muestra una presunta discusión entre una mujer y su madre, una adulta mayor, en una vivienda de La Ceiba. El hecho generó indignación entre usuarios, mientras las autoridades aún no se han pronunciado sobre el caso.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta la tarde de este viernes, ninguna autoridad había emitido un pronunciamiento sobre el caso ni confirmado si existe una denuncia formal relacionada con los hechos.

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Tampoco se ha informado si instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público o la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), en caso de corresponder, han iniciado alguna investigación.

Ciudadanos hicieron un llamado a proteger a las personas adultas mayores. (FOTO: X)

Por ello, las circunstancias en las que ocurrió el incidente, así como las versiones de las personas involucradas, deberán ser verificadas por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades.

El video únicamente constituye un elemento que podría formar parte de una eventual investigación si se presenta una denuncia formal.

Llamados a proteger a los adultos mayores

La difusión del material provocó cientos de comentarios de rechazo por parte de usuarios en redes sociales.

Muchas personas expresaron su preocupación por el trato que habría recibido la adulta mayor y solicitaron que las instituciones correspondientes investiguen lo sucedido.

Otros usuarios aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de respetar los derechos de las personas adultas mayores y promover entornos familiares libres de cualquier forma de violencia o maltrato.

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Asimismo, organizaciones y ciudadanos insistieron en la necesidad de denunciar cualquier hecho que pueda representar abuso físico, psicológico o verbal contra personas en condición de vulnerabilidad.

Usuarios pidieron investigar el presunto caso de maltrato.(FOTO: X)

Autoridades deberán verificar los hechos

Hasta que exista un pronunciamiento oficial, el contenido difundido en redes sociales debe considerarse parte de una denuncia ciudadana cuya veracidad corresponde establecer a las autoridades.

En caso de comprobarse la existencia de algún tipo de violencia contra una persona adulta mayor, las instituciones competentes podrán determinar las acciones legales que correspondan conforme a la legislación hondureña.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate entre usuarios de redes sociales, quienes mantienen el llamado para que se investigue lo ocurrido y se garantice la protección de la persona involucrada.

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El video difundido contiene lenguaje ofensivo, por lo que quienes lo compartan o reproduzcan deben considerar que incluye contenido que podría resultar sensible para algunas personas.