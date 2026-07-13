Canasta básica en Honduras: autoridades y expertos manejan cifras distintas sobre el aumento de los alimentos

Una mujer vende frutas y verduras en un mercado en Tegucigalpa (Honduras), en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Acuerdos para monitorear precios de la canasta básica y revisar la Ley de Protección al Consumidor fueron anunciados por la coordinadora del Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño, Gloria Pérez, tras una reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico ante la suba de precios que afecta a la población.

Pérez informó que ambas partes acordaron analizar el comportamiento del mercado y buscar mecanismos para reducir el costo de los alimentos. También plantearon impulsar reuniones con empresarios y productores.

“También buscar una reunión con empresarios, con productores, para que el fin de Codecoh, pues, hacerles conciencia de que los precios no pueden seguir al alza, porque el pueblo no tiene dinero para estar comprando”, añadió.

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Otro de los acuerdos consiste en elaborar un diagnóstico de la Ley de Protección al Consumidor para identificar aspectos que requieren actualización, con el objetivo de que la Secretaría de Desarrollo Económico presente una iniciativa de reforma ante el Congreso Nacional.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre mira las verduras en un puesto de mercado en Tegucigalpa. REUTERS/Jorge Cabrera

Ley de Protección al Consumidor

Codecoh brindará acompañamiento como organización de consumidores durante el proceso legislativo, al considerar que existen necesidades que “no están plasmadas” en la normativa vigente.

Pérez señaló que la próxima semana algunos representantes de Codecoh acompañarán a las autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor en recorridos de seguimiento y expresó su expectativa de que se sumen otras instituciones.

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“La otra semana, creo que va a ser jueves y viernes, donde algunos representantes de Codecoh van a andar con las autoridades de Dirección de Protección al Consumidor y ojalá se involucren otras instituciones, para que realmente esto lleve, pues, a un buen fin y eso es ayudarle al consumidor más pobre, porque es el que tiene la mayor necesidad”.

Codecoh acompañará como organización de consumidores el proceso legislativo de reforma de la Ley de Protección al Consumidor.

Monitoreo de la canasta básica

El costo de la canasta básica alimentaria continúa siendo uno de los principales temas del debate económico en Honduras. En los últimos días surgieron diferencias entre las cifras presentadas por el Gobierno y las estimaciones de la academia sobre la evolución de los precios de los alimentos.

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Mientras la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) sostiene que el valor de la canasta básica de 30 productos aumentó 244 lempiras entre junio de 2025 y junio de 2026, el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reportó un incremento cercano a 800 lempiras durante el mismo período, equivalente a un alza del 6,16 %.

La diferencia entre ambas mediciones responde a metodologías distintas para el seguimiento de precios y refleja el desafío que enfrenta el país para contener el costo de los alimentos, un factor que impacta directamente el poder adquisitivo de los hogares hondureños, especialmente aquellos de menores ingresos.

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El comportamiento de los precios de los alimentos y la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas continúan siendo factores determinantes dentro de la agenda social y económica de Honduras.

Por otra parte, las autoridades destacan las medidas implementadas para mantener la estabilidad del mercado y contener las variaciones en los productos esenciales, organizaciones académicas y sectores sociales mantienen el llamado a fortalecer las políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad alimentaria y proteger el ingreso de los hogares