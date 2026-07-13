El insólito escondite: Hallan 83 pastillas de posible cocaína en una blusa en pleno aeropuerto de República Dominicana

El video muestra un operativo donde se descubrieron numerosas pastillas blancas, identificadas como cocaína, ocultas en diversas prendas de vestir. Un individuo con guantes blancos manipula los elementos sobre una superficie, organizando las pastillas en filas. Se observan piezas de tela floral, negra y rosa junto a las drogas incautadas. El material es parte de la cobertura de un procedimiento policial.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptaron un envío de más de 80 pastillas de presunta cocaína ocultas en la costura de una blusa en el aeropuerto Internacional de Las Américas JFPG, según informó la propia institución en un comunicado difundido este domingo.

El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria en uno de los depósitos de la terminal aérea, donde participaron miembros del Ministerio Público, efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas, de acuerdo con datos oficiales recogidos por la DNCD. La revisión permitió identificar una caja de regalos, en cuyo interior se localizó una prenda de vestir que presentaba doble costura. Dentro de los dobladillos y las costuras, los inspectores extrajeron un total de 83 píldoras de la sustancia que, según las autoridades, corresponde a cocaína.

PUBLICIDAD

Según detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el paquete había sido enviado por una mujer, cuya dirección figura en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. El destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades señalaron que la modalidad utilizada en el caso evidencia el intento de las redes del narcotráfico internacional por burlar los controles de seguridad aeroportuaria mediante métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados.

La DNCD informó, citando el manifiesto de envío, que las investigaciones abiertas buscan determinar la identidad real tanto del remitente como del destinatario. Las pesquisas se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público y organismos de inteligencia, quienes intentan establecer si los datos consignados en los documentos de la paquetería corresponden a personas reales o si se trata de identidades ficticias utilizadas para encubrir la operación.

PUBLICIDAD

La DNCD interceptó en el AILA un envío con 83 pastillas ocultas en una blusa (Foto cortesía DNCD).

La DNCD detalló que las pastillas incautadas fueron debidamente embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis y posterior procesamiento. De acuerdo con las declaraciones institucionales, la colaboración entre los distintos organismos de seguridad permitió identificar y neutralizar el método de camuflaje, que consistía en disimular la droga entre las costuras de la prenda destinada al envío internacional.

“El hallazgo se realizó durante las labores de inspección que regularmente ejecutan los oficiales antinarcóticos, el Ministerio Público y la seguridad aeroportuaria”, comunicó la DNCD, según recogió la prensa nacional. La entidad subrayó que las acciones de vigilancia y control en las terminales aéreas forman parte de una estrategia permanente contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso, aunque confirmaron que las diligencias investigativas continúan abiertas para identificar posibles implicados y establecer conexiones con otras operaciones similares previas.

El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público y la DNCD, que mantienen activa la línea de investigación sobre el uso de métodos de ocultamiento en prendas de vestir para el tráfico internacional de droga.

Agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), interceptaron una caja de regalos, que contenía en su interior una prenda de vestir, con más de 80 pastillas de presunta cocaína, las cuales se encontraban estratégicamente camufladas dentro de los dobladillos y costuras de la pieza.

Además, esta semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), dentro del reforzamiento de los lazos de la cooperación internacional, extraditaron a otros dos dominicanos bajo las acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos en tribunales de la ciudad de Nueva York.

PUBLICIDAD