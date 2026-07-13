República Dominicana

El insólito escondite: Hallan 83 pastillas de posible cocaína en una blusa en pleno aeropuerto de República Dominicana

La DNCD halló el envío en el Aeropuerto Internacional de Las Américas; el paquete iba dirigido a un destinatario en Nueva York, Estados Unidos

Guardar
Google icon

El video muestra un operativo donde se descubrieron numerosas pastillas blancas, identificadas como cocaína, ocultas en diversas prendas de vestir. Un individuo con guantes blancos manipula los elementos sobre una superficie, organizando las pastillas en filas. Se observan piezas de tela floral, negra y rosa junto a las drogas incautadas. El material es parte de la cobertura de un procedimiento policial.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptaron un envío de más de 80 pastillas de presunta cocaína ocultas en la costura de una blusa en el aeropuerto Internacional de Las Américas JFPG, según informó la propia institución en un comunicado difundido este domingo.

El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria en uno de los depósitos de la terminal aérea, donde participaron miembros del Ministerio Público, efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas, de acuerdo con datos oficiales recogidos por la DNCD. La revisión permitió identificar una caja de regalos, en cuyo interior se localizó una prenda de vestir que presentaba doble costura. Dentro de los dobladillos y las costuras, los inspectores extrajeron un total de 83 píldoras de la sustancia que, según las autoridades, corresponde a cocaína.

PUBLICIDAD

Según detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el paquete había sido enviado por una mujer, cuya dirección figura en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. El destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades señalaron que la modalidad utilizada en el caso evidencia el intento de las redes del narcotráfico internacional por burlar los controles de seguridad aeroportuaria mediante métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados.

La DNCD informó, citando el manifiesto de envío, que las investigaciones abiertas buscan determinar la identidad real tanto del remitente como del destinatario. Las pesquisas se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público y organismos de inteligencia, quienes intentan establecer si los datos consignados en los documentos de la paquetería corresponden a personas reales o si se trata de identidades ficticias utilizadas para encubrir la operación.

PUBLICIDAD

La DNCD interceptó en el AILA un envío con 83 pastillas ocultas en una blusa (Foto cortesía DNCD).
La DNCD interceptó en el AILA un envío con 83 pastillas ocultas en una blusa (Foto cortesía DNCD).

La DNCD detalló que las pastillas incautadas fueron debidamente embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis y posterior procesamiento. De acuerdo con las declaraciones institucionales, la colaboración entre los distintos organismos de seguridad permitió identificar y neutralizar el método de camuflaje, que consistía en disimular la droga entre las costuras de la prenda destinada al envío internacional.

“El hallazgo se realizó durante las labores de inspección que regularmente ejecutan los oficiales antinarcóticos, el Ministerio Público y la seguridad aeroportuaria”, comunicó la DNCD, según recogió la prensa nacional. La entidad subrayó que las acciones de vigilancia y control en las terminales aéreas forman parte de una estrategia permanente contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso, aunque confirmaron que las diligencias investigativas continúan abiertas para identificar posibles implicados y establecer conexiones con otras operaciones similares previas.

El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público y la DNCD, que mantienen activa la línea de investigación sobre el uso de métodos de ocultamiento en prendas de vestir para el tráfico internacional de droga.

Agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), interceptaron una caja de regalos, que contenía en su interior una prenda de vestir, con más de 80 pastillas de presunta cocaína, las cuales se encontraban estratégicamente camufladas dentro de los dobladillos y costuras de la pieza.

Además, esta semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), dentro del reforzamiento de los lazos de la cooperación internacional, extraditaron a otros dos dominicanos bajo las acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos en tribunales de la ciudad de Nueva York.

Temas Relacionados

NarcotráficoTráfico de drogasCocaínaAeropuertoRepública Dominicanadrogas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Panamá impulsan norma que prohíba a empleadores exigir respuestas de sus subalternos cuando estén fuera de la jornada laboral

La hiperconectividad laboral ha sido identificada como un factor asociado al agotamiento laboral, estrés, ansiedad y fatiga digital, entre y otros riesgos

En Panamá impulsan norma que prohíba a empleadores exigir respuestas de sus subalternos cuando estén fuera de la jornada laboral

Ortega busca en Rusia un “krysha” para sostenerse en el poder, alerta exdiplomático Kevin O’Reilly

El exencargado de negocios de la embajada estadounidense en Managua sostuvo que la protección política y de seguridad de Moscú enfrenta riesgos por la guerra en Ucrania y por posibles giros en Washington

Ortega busca en Rusia un “krysha” para sostenerse en el poder, alerta exdiplomático Kevin O’Reilly

Canasta básica en Honduras: autoridades y expertos manejan cifras distintas sobre el aumento de los alimentos

La dirigente del Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño indicó que las inspecciones se realizarán jueves y viernes, y pidió que se sumen más entidades para fortalecer la supervisión ante el aumento del costo de vida

Canasta básica en Honduras: autoridades y expertos manejan cifras distintas sobre el aumento de los alimentos

Hogares unipersonales en Costa Rica se quintuplicaron y enfrentan el reto de construir patrimonio y mantener finanzas sanas

El número de personas que viven solas en Costa Rica aumentó cinco veces en 25 años. La tendencia, que ya abarca al 16.2% de los hogares, plantea nuevos desafíos financieros y exige estrategias enfocadas en ahorro, protección del patrimonio y manejo responsable del presupuesto

Hogares unipersonales en Costa Rica se quintuplicaron y enfrentan el reto de construir patrimonio y mantener finanzas sanas

Autoridades decomisan casi 24 millones de cigarrillos de contrabando en Costa Rica

La Policía de Control Fiscal halló 23.894.600 unidades en un complejo de bodegas en San Rafael de Alajuela, junto con vehículos y dinero; una persona fue detenida y el caso sigue bajo investigación judicial

Autoridades decomisan casi 24 millones de cigarrillos de contrabando en Costa Rica

TECNO

Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

Clonación de tarjetas, trampas en el dispensador y otros fraudes al retirar dinero de un cajero

Así es el boom del taekwondo virtual que conquista Asia

Tocaste el enlace y les diste acceso a todo: el engaño de WhatsApp que no tiene marcha atrás

Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

ENTRETENIMIENTO

Amy Schumer comparte una imagen en bikini y destaca su cicatriz de cesárea: “Soy una guerrera”

Amy Schumer comparte una imagen en bikini y destaca su cicatriz de cesárea: “Soy una guerrera”

Gigi Hadid muestra detalles de sus vacaciones en París con Bradley Cooper

Madonna rompe récord con “Confessions II” y logra su décimo número uno en Billboard 200

Tom Holland revela cómo apoyó a Zendaya durante una escena clave de ‘La Odisea’

El hijo de Priscilla Presley, Navarone, responde a las críticas por pedir donaciones para abrir un negocio de pizzas

MUNDO

Ucrania lanzó un ataque con drones contra un depósito de petróleo en la región rusa de Stavropol

Ucrania lanzó un ataque con drones contra un depósito de petróleo en la región rusa de Stavropol

En medio de los ataques cruzados con EEUU, el régimen de Irán dijo que los esfuerzos para alcanzar la paz quedaron “sin efecto”

Estados Unidos completó una nueva oleada de ataques contra Irán para reducir su capacidad militar en el estrecho de Ormuz

Tragedia en Bangkok: al menos 27 muertos y varios heridos tras un devastador incendio en un local nocturno

El régimen de Irán dijo que varios proyectiles impactaron objetivos militares en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz