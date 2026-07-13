Tras una persecución a pie, captura a un presunto integrante de la MS-13 en Guatemala

La PNC capturó a un presunto miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13) tras una persecución a pie registrada por cámaras de videovigilancia. (Captura de Video)

En una intensa persecución a pie, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Lenderson “N”, de 21 años, en un operativo desarrollado en la colonia Villa Las Mercedes de Villa Canales, a 16 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

La acción policial concluyó con la detención de un individuo identificado por las autoridades como presunto miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Según información proporcionada por la PNC, la aprehensión se produjo el sábado 11 de julio luego de que el individuo intentara escapar de las fuerzas de seguridad, dando origen a una persecución a pie que fue registrada por cámaras de videovigilancia del sector.

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Identificación y persecución del sospechoso

De acuerdo con el informe oficial, los agentes de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) patrullaban la zona y detectaron la presencia del ahora detenido, cuando intentaron identificar al joven, este se opuso al procedimiento y emprendió la huida, provocando una persecución que se prolongó en varias calles.

Un agente de la PNC de Guatemala persigue a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). (Captura de Video)

El despliegue de los efectivos permitió interceptar al sospechoso a los pocos minutos y proceder a su reducción en la vía pública. Vecinos del sector manifestaron alarma ante la movilización de las fuerzas de seguridad y la captura, que quedó registrada en los sistemas de vigilancia locales.

Incautación de arma y evidencia

Tras la aprehensión, los uniformados efectuaron una revisión física obligatoria al capturado. Según explicó César Mateo, portavoz de la PNC, “durante la detención, le decomisaron una pistola y dos tolvas que portaba sin la respectiva licencia legal”.

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La entidad policial señaló además que el arma incautada será sometida a peritajes y análisis balísticos por parte de los laboratorios forenses, con el objetivo de determinar su posible utilización en delitos recientes, incluyendo ataques armados, homicidios o casos de extorsión en la periferia de la capital.

Durante la detención, la policía decomisó una pistola y dos tolvas que el capturado portaba sin licencia legal. (PNC Guatemala)

Presunta vinculación con la clica Little Saico

Las autoridades identificaron al aprehendido como presunto integrante de la clica Little Saico, una de las facciones de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en la región.

De acuerdo con los datos aportados por la PNC, Lenderson “N” estaría vinculado a actividades ilícitas en el municipio y áreas cercanas. De igual forma, indicaron que el operativo responde a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por desarticular estructuras criminales asociadas a pandillas de alto perfil.

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Traslado y proceso judicial

Una vez neutralizado, el detenido fue trasladado bajo custodia hacia el juzgado de turno correspondiente en Villa Canales.

Lenderson “N” deberá comparecer ante la autoridad judicial por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o de las fuerzas de seguridad, además de enfrentar investigaciones por su supuesta participación en delitos asociados a la Mara Salvatrucha (MS-13).

La Policía Nacional Civil subrayó que el procedimiento se realizó en cumplimiento de los protocolos establecidos y bajo estrictas medidas de seguridad. Las investigaciones continúan para establecer la posible relación del arma incautada con hechos delictivos ocurridos en la zona.

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Un video de cámara de seguridad muestra una intensa persecución a pie que se produjo en el municipio de Villa Canales, del departamento de Guatemala, Guatemala. El sospechoso fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil.

Alto riesgo

Esta zona del país es considerada un punto crítico debido a la presencia de estructuras criminales que operan mediante extorsiones y ataques armados contra el transporte público.

De acuerdo con los informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Villa Canales figura históricamente entre los diez municipios con mayor concentración de violencia del departamento de Guatemala, acumulando de forma recurrente más de 30 muertes violentas anuales.

Para contener esta tendencia, la PNC ha reforzado los patrullajes en el sector sur como parte de planes de seguridad integrales encaminados a reducir la tasa de delitos contra la vida.