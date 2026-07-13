Autoridades decomisan casi 24 millones de cigarrillos de contrabando en Costa Rica

El operativo en San Rafael de Alajuela, que la Presidencia de Costa Rica califica como el mayor del país, permitió ubicar un centro de distribución ilegal y una buseta con 280.000 unidades (Captura de pantalla de la transmisión)

La Policía de Control Fiscal (PCF) realizó este fin de semana el mayor decomiso de cigarrillos de contrabando registrado en Costa Rica, al incautar 23.894.600 unidades en una operación ejecutada en San Rafael de Alajuela. Según informó la Presidencia de la República, el valor estimado de la mercancía asciende a unos ₡2.300 millones (alrededor de $4.400.000 dólares estadounidenses), una suma que los grupos delictivos habrían obtenido mediante la venta ilegal al menudeo.

El operativo, coordinado por la PCF del Ministerio de Hacienda, se desarrolló en un complejo de bodegas donde las autoridades ubicaron un centro de distribución que funcionaba como parte de la estructura logística del crimen organizado. Durante la intervención, los agentes decomisaron no solo la mercancía principal, sino también un camión, un contenedor y una buseta que transportaba aproximadamente 280.000 cigarrillos.

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Katherine Tenorio, directora de la PCF, explicó que “se logra intervenir una buseta que sale cargada con gran cantidad de cigarrillos, aproximadamente doscientas ochenta mil unidades. Se interviene y se logra vincular que está saliendo de la bodega que en este momento está siendo intervenida”.

Las autoridades informaron que fuera de las instalaciones también se localizó el vehículo de uno de los presuntos responsables, en el cual se halló un arma de fuego y una suma considerable de dinero en efectivo. La PCF confirmó la detención de una persona, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Alajuela. Según la investigación, el propietario del vehículo figura como líder identificado de una de las estructuras criminales responsables del contrabando de cigarrillos.

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Este video presenta la cobertura de un operativo realizado por la Policía de Control Fiscal. Las imágenes muestran a oficiales uniformados ejecutando una intervención en una bodega con paredes de metal corrugado e inspeccionando un camión y una camioneta blanca. Se registra el hallazgo de una pistola semiautomática en uno de los vehículos. Una oficial de policía con chaleco antibalas pronuncia un comunicado.

De acuerdo con la Presidencia de la República, este decomiso se suma a una serie de acciones recientes emprendidas por el gobierno costarricense para enfrentar el contrabando y proteger los recursos fiscales del país. Las autoridades recalcaron que el impacto económico del tráfico ilegal de cigarrillos representa una pérdida directa para el Estado, ya que los delincuentes obtienen millonarios ingresos mientras el fisco deja de percibir impuestos fundamentales para el financiamiento de servicios públicos.

En declaraciones recogidas por la Presidencia de la República, la titular de la PCF afirmó: “En este momento hay una persona detenida que se encuentra a la orden de la Fiscalía de Alajuela. El dueño del vehículo es un líder de una de estas estructuras criminales que ya está debidamente identificado”. La funcionaria señaló que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros individuos y el alcance regional de la red.

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La Presidencia de Costa Rica aseguró que la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otros productos constituye una prioridad de la actual administración. El comunicado oficial sostiene: “En este gobierno no vamos a tolerar barbaridades así. Seguimos trabajando para proteger los plata de todos los costarricenses”. Autoridades insistieron en que los operativos continuarán, anticipando nuevos golpes a estructuras vinculadas a la evasión y el crimen organizado.

La intervención del Ministerio de Hacienda dejó una persona detenida, además de un camión, un contenedor y efectivo, en un caso que el Gobierno vincula con pérdidas tributarias para financiar servicios públicos (Captura de pantalla de la transmisión)

El caso permanece bajo investigación judicial y se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre los detenidos y las conexiones detectadas entre las bodegas allanadas y otras redes de contrabando en la región.

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