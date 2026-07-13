Hogares unipersonales en Costa Rica se quintuplicaron y enfrentan el reto de construir patrimonio y mantener finanzas sanas

El aumento de hogares unipersonales en Costa Rica ha modificado las prioridades y hábitos de consumo en la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de los hogares unipersonales en Costa Rica marca un cambio demográfico y social de alto impacto en las finanzas personales. La cantidad de personas que viven solas se quintuplicó en un cuarto de siglo y hoy representa el 16.2% del total de hogares, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta transformación implica retos específicos en la administración del dinero, el acceso a vivienda y la planificación para el futuro.

Quienes viven solos enfrentan una estructura de gastos diferente a la de los hogares familiares. Los principales desembolsos corresponden a alimentación y bebidas no alcohólicas, vivienda, servicios públicos y transporte. El rubro de recreación también aparece entre las prioridades, recomendándose destinar entre 5% y 10% del ingreso mensual a actividades sociales y de bienestar.

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Para Laura Céspedes, gerente senior de Productos de Inversión y Depósito de DAVIbank Costa Rica, la clave está en “definir un presupuesto claro y realista, alineado con los ingresos y gastos de cada persona”.

Céspedes indica que llevar un registro detallado de los pagos, incluidos los llamados “gastos hormiga”, resulta esencial para evitar desequilibrios y poder establecer el ahorro como un costo fijo.

Alimentación, vivienda y transporte concentran los gastos esenciales en quienes viven solos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del INEC también detalla que los hogares unipersonales destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, lo que limita su capacidad de ahorro frente a los hogares familiares.

Los patrones de consumo muestran además una marcada preferencia por compras más pequeñas y el uso de medios digitales, especialmente entre adultos jóvenes. En contraste, las personas mayores tienden a mantener hábitos más tradicionales y conservadores.

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La planificación financiera adquiere un peso aún mayor cuando se depende de un solo ingreso. La creación de un fondo de emergencia constituye un paso indispensable.

Este colchón financiero permite afrontar imprevistos como la pérdida de empleo, enfermedades o reparaciones urgentes sin comprometer la liquidez mensual. Herramientas como el ahorro automático facilitan este hábito y contribuyen a la estabilidad a largo plazo.

El seguimiento periódico del presupuesto es otra práctica recomendada. Ajustar los gastos según los ingresos, el estilo de vida y las nuevas metas financieras ayuda a mantener el control y a priorizar el bienestar personal sin poner en riesgo la estabilidad económica.

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La protección del patrimonio también se ha vuelto un tema central. Para Isela Chaverri, directora de DAVIbank Corredora de Seguros, “los hogares unipersonales demandan una visión moderna y estratégica de la protección con seguros.

Tanto los seguros de vida, por su rol en la estabilidad financiera y el resguardo de dependientes o compromisos, como los seguros de bienes, por su capacidad de blindar el patrimonio, se convierten en pilares fundamentales de tranquilidad y resiliencia”.

Chaverri subraya que un seguro representa una inversión en independencia y paz mental para quienes no cuentan con una red primaria de apoyo.

Los fondos de emergencia y el ahorro automático son herramientas recomendadas para la estabilidad financiera de los hogares unipersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seguros de vida pueden cubrir obligaciones financieras en caso de fallecimiento, evitando que créditos hipotecarios, de vehículo o personales recaigan sobre familiares.

Además, los productos que combinan seguro y ahorro permiten acumular capital para el retiro, emergencias médicas o proyectos personales. Por su parte, los seguros de vivienda protegen tanto la estructura como el contenido del hogar ante eventos como incendio, inundación, terremoto o robo.

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Para quienes poseen automóvil, contar con un seguro resulta indispensable, ya que un accidente podría afectar completamente la continuidad laboral y desestabilizar las finanzas.

El fenómeno de los hogares unipersonales en Costa Rica desafía la manera en la que tradicionalmente se entiende la construcción de patrimonio y la protección financiera. La tendencia obliga a adoptar prácticas más rigurosas, apoyarse en herramientas tecnológicas y considerar productos financieros diseñados específicamente para este segmento de la población.