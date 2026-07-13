Nicaragua

Ortega busca en Rusia un “krysha” para sostenerse en el poder, alerta exdiplomático Kevin O’Reilly

El exencargado de negocios de la embajada estadounidense en Managua sostuvo que la protección política y de seguridad de Moscú enfrenta riesgos por la guerra en Ucrania y por posibles giros en Washington

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Vista cenital de un mapa político mundial en una mesa de madera. Varias manos señalan Nicaragua y Rusia con lápices y punteros, con banderas y tarjetas de logos.
Manos de funcionarios señalan Nicaragua y Rusia en un mapa político mundial, con banderas y logos de ambos países, sugiriendo un análisis estratégico internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exencargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin O’Reilly, advirtió que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizó su dependencia del respaldo político y de seguridad de Rusia para sostenerse en el poder, una apuesta que, según planteó, podría debilitarse por el desgaste de Moscú en la guerra de Ucrania y por cambios en la política exterior de Washington.

El exdiplomático sostuvo que esa cobertura rusa enfrenta riesgos por la presión internacional sobre Moscú y por el consumo de atención, personal militar y recursos que exige la invasión a Ucrania. Consideró que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos agrega incertidumbre para Managua, por el tono más agresivo que, a su juicio, Washington mantiene hacia Venezuela y Cuba.

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O’Reilly afirmó en un artículo de opinión que Ortega y Murillo consolidaron una relación de dependencia con el Kremlin como sostén político y de seguridad para preservar el poder. El exfuncionario fue jefe de misión de la embajada estadounidense en Managua entre 2023 y 2025, y estuvo en el país de junio de 2023 a diciembre de 2025.

Para describir esa relación, el exdiplomático usó el término ruso “krysha”, que significa “techo”. Con esa palabra aludió a la protección que, a su juicio, el presidente ruso Vladimir Putin ofrece al régimen nicaragüense a cambio de lealtad política y cooperación estratégica.

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Foto de archivo (AFP)
Foto de archivo (AFP)

La Asamblea Nacional aprobó acuerdos con Rusia en materia de extradición y condenas

O’Reilly señaló que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó recientemente un tratado de extradición y un acuerdo sobre traslado de personas condenadas con la Federación Rusa. Según afirmó, ambas iniciativas fueron impulsadas desde Moscú y respaldadas sin debate por el oficialismo.

A juicio del exdiplomático, esos pasos muestran un mayor alineamiento de Managua con Rusia. Recordó que en los últimos años ambos países firmaron acuerdos de cooperación en seguridad, inteligencia, defensa, protección recíproca de funcionarios y asociación estratégica.

La lectura que hace el exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua es que esos convenios fortalecen la presencia y la influencia rusa en Nicaragua. Permiten al régimen de Ortega acceder a cooperación en inteligencia y seguridad interna para enfrentar a la oposición.

El exfuncionario añadió que, a cambio de ese respaldo, Nicaragua facilita a Rusia una plataforma para difundir contenidos de medios estatales rusos como Sputnik y RT dirigidos a América Latina, además de otras actividades vinculadas con inteligencia.

Imagen de un puesto militar en el trópico. Soldados uniformados, vehículos militares, bandera de Nicaragua y cartel con bandera y escudo de Rusia bajo cielo gris.
Soldados en uniforme camuflado se observan en un puesto militar en un clima tropical centroamericano, donde una bandera de Nicaragua ondea junto a un cartel metálico con los símbolos de Rusia y vehículos militares estacionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

O’Reilly vinculó la búsqueda de apoyo externo con la necesidad de reducir la dependencia de Washington

El núcleo de la advertencia es directo: O’Reilly considera que Ortega y Murillo recurren a Rusia como sostén político y de seguridad para preservar el poder, mientras intentan ampliar otros vínculos externos para reducir su dependencia de Estados Unidos.

En esa línea, dijo que la pareja gobernante también busca diversificar sus relaciones económicas con un mayor acercamiento a China. Según explicó, la dictadura nicaragüense busca disminuir su dependencia de Estados Unidos con un mayor acercamiento a China, mientras consolida su dependencia política y de seguridad del Kremlin, principal destino de las exportaciones nicaragüenses y uno de los mayores mercados turísticos del país.

Además, el exdiplomático señala en su análisis la fragilidad de esa protección rusa. “La protección rusa a la dictadura siempre ha dependido tanto de la fanfarronería como de la sustancia, pero a medida que la insensata y destructiva invasión de Putin a Ucrania consume la atención, el personal militar y los recursos rusos (...)“.

Y añade que “a medida que Ucrania golpea con creciente eficacia la infraestructura energética que sostiene la economía y la maquinaria de guerra de Rusia, quienes rodean a Ortega y Murillo quizás deberían pensar en al-Ásad, ahora en su jaula dorada moscovita, y en Maduro, en su celda neoyorquina, pero también en los allegados que alguna vez los mantuvieron en el poder; y deberían preocuparse de que el amparo del techo ruso solo se extienda hasta cierto punto sobre sus propias cabezas en la ciudad de Managua tan lejana de Moscú”.

Mapa de Rusia y Ucrania, presenta círculos azules que marcan ataques, áreas naranjas de control ruso, ciudades, mares, una leyenda y fuentes.
Un mapa político muestra los ataques aéreos y con drones ucranianos en territorio ruso durante 2026, así como las zonas controladas por Rusia en Ucrania hasta julio del mismo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pregunta que lanza O’Reilly en su columna es: “¿Podrá el techo resistir una tormenta impredecible?”. Su respuesta fue que la continuidad de ese amparo dependerá de la evolución de la guerra en Ucrania y de la capacidad de Moscú para seguir destinando recursos a sus aliados.

También afirmó que el eventual endurecimiento de Washington debería ser leído en Managua como una advertencia. Desde esa perspectiva, cuestionó si el llamado “techo ruso” será suficiente para proteger al régimen nicaragüense ante un escenario internacional cada vez más incierto.

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