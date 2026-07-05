Ahorra batería con Google Maps: así puedes activar la navegación en blanco y negro

El modo monocromático de Google Maps en Pixel 10 maximiza la autonomía durante trayectos en automóvil. (Europa Press)

Google Maps ha incorporado una función de ahorro de energía que permite utilizar la navegación en blanco y negro en los móviles Pixel 10, una novedad que optimiza el consumo de batería y simplifica la interfaz durante la conducción. Esta actualización está especialmente diseñada para quienes emplean el teléfono como navegador en el salpicadero del coche, sin conectarlo a la pantalla del vehículo.

El nuevo sistema de ahorro de energía saca partido a la tecnología Always-On Display, presente en pantallas OLED y AMOLED, para mostrar información clave sin necesidad de activar por completo el panel. Esta característica permite visualizar datos básicos, como la hora, la fecha y el nivel de batería, consumiendo menos energía que el encendido total de la pantalla.

PUBLICIDAD

La función de ahorro de energía de Google Maps presenta un mapa monocromático con los elementos esenciales para la navegación, como el siguiente giro, la distancia restante, la hora estimada de llegada y las indicaciones principales.

Google Maps muestra ahora la ruta en blanco y negro para reducir el consumo energético en móviles compatibles. (Foto: Android Authority)

Todo esto aparece en un formato blanco y negro, considerado más elegante y funcional por muchos usuarios. Este modo se describe como una opción que prioriza la limpieza visual y la eficiencia, favoreciendo una experiencia de conducción más cómoda y menos distractora.

PUBLICIDAD

Este modo de bajo consumo se lanzó con el Pixel Drop de noviembre pasado. Solo los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el Pro Fold (que no llegó a España) disponen de la navegación en blanco y negro en la pantalla siempre encendida. En el caso del Pixel 10a, la función reduce los elementos visuales, pero mantiene el mapa a color y la información habitual.

La navegación monocromática está restringida a la conducción de automóviles, sin soporte para rutas a pie, en bicicleta o en transporte público. Además, solo puede usarse en orientación vertical. Si el teléfono se conecta al coche mediante Android Auto, la interfaz en la pantalla del vehículo seguirá mostrando el mapa convencional, reservando la vista en blanco y negro al propio teléfono.

PUBLICIDAD

Solo los modelos Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y Pro Fold pueden activar la navegación de bajo consumo. (Europa Press)

Activación del modo de ahorro de energía paso a paso

Para activar esta función, es necesario ingresar a Google Maps, tocar la imagen de perfil, acceder a Ajustes, luego a Navegación y buscar la opción de Ahorro de energía dentro de las Opciones de conducción. Según la compañía, el modo viene activado por defecto en los dispositivos compatibles, aunque conviene revisar su configuración si no aparece visible.

Una vez iniciada una ruta en coche, basta con pulsar el botón de encendido del teléfono para cambiar a la vista de bajo consumo. Para regresar a la interfaz habitual, se puede tocar la pantalla o volver a presionar el botón de encendido.

PUBLICIDAD

Google asegura que este modo puede extender la autonomía hasta cuatro horas durante la navegación, aunque el ahorro real depende de factores como el brillo, el uso del GPS, la cobertura y el tráfico. Además del beneficio energético, la interfaz simplificada permite un acceso más rápido y claro a la información relevante para la conducción.

El sistema excluye rutas a pie, en bicicleta y en transporte público, enfocándose solo en vehículos. (Reuters)

Perspectivas de expansión y expectativas

Actualmente, no existen anuncios oficiales sobre la llegada de esta función a otros modelos fuera de la familia Pixel 10. La tendencia habitual de Google consiste en lanzar nuevas prestaciones primero en sus dispositivos para después extenderlas al resto del ecosistema Android.

PUBLICIDAD

Más allá del ahorro energético, la principal virtud de esta función reside en la limpieza visual y la facilidad para consultar datos importantes durante la conducción. Usuarios de los modelos compatibles destacan la utilidad del modo blanco y negro, que reduce el consumo y mejora la experiencia de navegación en carretera.