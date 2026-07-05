Por qué las letras del teclado no están en orden alfabético

La familiaridad con el teclado influye más que el orden de las letras al escribir rápido. (Europa Press)

El teclado de computadora, presente en millones de escritorios, sorprende a muchos por su peculiar distribución. La razón por la que las letras de las teclas no siguen un orden alfabético responde a una solución de ingeniería que remonta sus orígenes al siglo XIX y sigue vigente por la fuerza de la costumbre global.

La mayoría de los teclados occidentales utilizan la distribución QWERTY, llamada así por las primeras seis letras de la fila superior. Este diseño, presente tanto en ordenadores portátiles como de sobremesa y en teclados en pantalla, agrupa las teclas alfabéticas en filas escalonadas junto a teclas modificadoras como Mayús y Control, teclas de función y de navegación.

PUBLICIDAD

Lejos de ser aleatoria, la disposición QWERTY surgió para facilitar el movimiento de los dedos y no responde a una lógica alfabética. En la práctica diaria, como en la redacción de correos electrónicos, la programación o los videojuegos, los usuarios dependen de la memoria muscular.

La disposición QWERTY surgió por razones mecánicas, no por azar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familiaridad con esta distribución resulta prioritaria frente al orden de las letras, ya que la comodidad y la velocidad se fortalecen con el uso constante. Este fenómeno es aún más marcado entre los usuarios de teclados mecánicos, quienes refuerzan sus hábitos gracias a la consistencia y retroalimentación física que ofrecen estos dispositivos.

PUBLICIDAD

El origen histórico

La explicación de la ausencia de orden alfabético se encuentra en la ingeniería de las primeras máquinas de escribir mecánicas. A finales del siglo XIX, cada tecla estaba conectada a un brazo metálico que debía golpear una cinta entintada sobre el papel. Cuando los mecanógrafos presionaban teclas contiguas con rapidez, sobre todo combinaciones frecuentes como “TH” o “ER”, los brazos metálicos podían chocar y atascarse, interrumpiendo el proceso de escritura.

Un teclado ordenado alfabéticamente habría favorecido aún más estos atascos, ya que muchas letras usadas juntas se encontrarían próximas en la fila. Por este motivo, los diseñadores decidieron separar intencionalmente las combinaciones más habituales, minimizando la interferencia mecánica y mejorando la fiabilidad de las máquinas.

PUBLICIDAD

Christopher Latham Sholes fue clave en la creación del diseño QWERTY. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución QWERTY, lejos de ser un error de diseño, fue una solución práctica para un problema mecánico concreto. Aunque las computadoras modernas ya no tienen piezas móviles de este tipo, la disposición se mantuvo por la amplia adopción y la necesidad de mantener la capacitación estandarizada.

La consolidación global

El impulsor principal de la disposición QWERTY fue Christopher Latham Sholes, quien diseñó una de las primeras máquinas de escribir exitosas en la década de 1870. Los primeros experimentos con teclados alfabéticos resultaban poco fiables, por lo que Sholes definió la nueva disposición tras múltiples pruebas en condiciones reales.

PUBLICIDAD

La empresa Remington, fabricante de máquinas de escribir, adoptó el diseño QWERTY, lo que favoreció su estandarización. Según documentos del Museo Nacional de Historia Americana Smithsonian, el QWERTY priorizó la fiabilidad sobre la velocidad. Cuando las escuelas de mecanografía, las empresas y los gobiernos adoptaron esta disposición, el cambio se volvió inviable. Para cuando las computadoras reemplazaron a las máquinas de escribir, millones de personas ya habían aprendido a escribir con el QWERTY, fortaleciéndose su permanencia.

La memoria muscular explica la persistencia de la disposición tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Persistencia de la tradición y memoria muscular

Diversas investigaciones, como las citadas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), señalan que la rapidez y precisión al teclear dependen sobre todo de la práctica y la familiaridad. Los mecanógrafos experimentados emplean la memoria procedimental más que el reconocimiento visual de las letras.

PUBLICIDAD

En aplicaciones prácticas como el trabajo de oficina, la creación de contenido o los videojuegos, los usuarios desarrollan una memoria muscular sólida. Aunque un teclado alfabético podría resultar sencillo para principiantes, no garantiza mejores resultados a largo plazo. Cada persona puede tener una experiencia distinta; algunos usuarios logran mayor rendimiento con disposiciones alternativas, mientras otros continúan prefiriendo el QWERTY.

La migración masiva a una nueva disposición de teclas no solo implicaría reeducar a millones, sino también alterar flujos de trabajo globales consolidados. Para la mayoría, la memoria muscular y la costumbre pesan más que la lógica alfabética.

PUBLICIDAD

Así, la distribución QWERTY, nacida de una necesidad técnica de otra era, sigue presente en el día a día de la informática contemporánea, demostrando el poder de la tradición y la adaptación de los usuarios a las herramientas tecnológicas.