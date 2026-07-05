Honduras

Asfura destaca la libertad y reafirma alianza con EE. UU. en el 250 aniversario de su Independencia

El presidente Nasry Asfura felicitó este sábado al pueblo y Gobierno de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su Independencia, destacando los históricos lazos de amistad, cooperación y desarrollo que unen a ambas naciones.

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El presidente Nasry Asfura felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su Independencia. El mandatario destacó los históricos lazos de amistad entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Casa Presidencial / Archivo)
El presidente Nasry Asfura felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su Independencia. El mandatario destacó los históricos lazos de amistad entre Honduras y Estados Unidos. (Foto: Casa Presidencial / Archivo)

La conmemoración llevó al mandatario hondureño a reiterar el compromiso de su administración de continuar fortaleciendo la relación bilateral con Washington, resaltando que ambos países mantienen una agenda basada en el respeto mutuo, la cooperación y la búsqueda de oportunidades que beneficien a sus ciudadanos.

A través de una publicación en sus redes sociales, Asfura expresó que los 250 años de independencia de Estados Unidos representan una fecha de gran significado histórico, no solo para esa nación, sino también para los países que mantienen estrechos vínculos de cooperación con el gobierno estadounidense.

El gobernante sostuvo que esta celebración constituye una oportunidad para recordar la importancia de defender los principios de libertad, democracia y respeto por las instituciones, valores que, según manifestó, deben traducirse en oportunidades reales para que las personas puedan construir un futuro con estabilidad y esperanza.

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"250 años de historia demuestran que la libertad no debe ser solo un ideal, sino una realidad que permita a cada persona construir su propio futuro con dignidad, oportunidades y esperanza“, expresó el mandatario en su mensaje.

Asimismo, trasladó una felicitación oficial en representación del Estado hondureño, resaltando la trascendencia histórica de la fecha para el pueblo estadounidense.

Asfura participó en la conmemoración organizada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Durante su mensaje, el gobernante resaltó los valores de la libertad y la democracia. (Foto: Cortesía)
Asfura participó en la conmemoración organizada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Durante su mensaje, el gobernante resaltó los valores de la libertad y la democracia. (Foto: Cortesía)

"En nombre del pueblo y del Gobierno de Honduras, felicito a los Estados Unidos de América por la conmemoración de los 250 años de su Independencia, una fecha que honra los valores de la libertad y la democracia“, manifestó.

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Desea fortalecer la relación entre ambos países

En su pronunciamiento, el presidente también expresó su deseo de que la relación bilateral continúe fortaleciéndose mediante proyectos de cooperación y entendimiento mutuo.

Asfura destacó que Honduras mantiene una relación histórica con Estados Unidos, la cual ha permitido impulsar iniciativas en distintas áreas, incluyendo seguridad, inversión, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

En ese sentido, manifestó que la continuidad de estos vínculos representa una oportunidad para seguir generando beneficios para ambas naciones.

"Que los históricos lazos de amistad, cooperación y prosperidad continúen fortaleciéndose para impulsar el desarrollo, la paz y el bienestar de nuestras naciones“, señaló el mandatario.

El mensaje concluyó con una felicitación al pueblo estadounidense y una invocación para que Dios continúe bendiciendo tanto a Estados Unidos como a Honduras.

"¡Muchas felicidades! Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a Honduras“, finalizó.

En su publicación en x, el presidente afirmó que la relación bilateral atraviesa una nueva etapa de cooperación. Honduras y Estados Unidos mantienen una agenda conjunta en temas de seguridad y desarrollo. (Foto: X)
En su publicación en x, el presidente afirmó que la relación bilateral atraviesa una nueva etapa de cooperación. Honduras y Estados Unidos mantienen una agenda conjunta en temas de seguridad y desarrollo. (Foto: X)

Participó en la celebración organizada por la Embajada

La felicitación difundida este sábado se produce luego de la participación del mandatario hondureño en la ceremonia oficial organizada por la Embajada de Estados Unidos en Honduras en Tegucigalpa para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

Durante ese acto, Asfura expresó sentirse honrado de asistir a una fecha considerada histórica para Estados Unidos y recordó que la independencia de esa nación fue proclamada en 1776, marcando un acontecimiento que transformó la historia política del continente.

"Me siento muy honrado de estar hoy aquí con motivo de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América“, expresó durante su intervención.

Además, resaltó que Honduras y Estados Unidos han construido una relación de cooperación durante décadas, basada en objetivos comunes y en el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos.

La relación entre Honduras y Estados Unidos ha estado marcada durante décadas por una amplia cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, la seguridad, la educación y la asistencia para el desarrollo.

Asfura señaló coincidencias con Washington en el combate al crimen organizado. El mandatario reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación entre ambas naciones. (Foto: EFE/ Casa Presidencial de Honduras / Archivo)
Asfura señaló coincidencias con Washington en el combate al crimen organizado. El mandatario reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación entre ambas naciones. (Foto: EFE/ Casa Presidencial de Honduras / Archivo)

Además de ser uno de los principales socios comerciales de Honduras, Estados Unidos representa el destino de una importante comunidad de hondureños, cuyas remesas constituyen uno de los principales pilares de la economía nacional.

Con su mensaje, el presidente hondureño se sumó a las felicitaciones dirigidas al pueblo estadounidense por la conmemoración de una de las fechas más importantes de su historia, al tiempo que reiteró la disposición de Honduras de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación que han caracterizado la relación entre ambos países.

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