Costa Rica

Ministerio de Salud de Costa Rica lanza advertencia a viajeros por aumento de casos de sarampión en América: ya se reportan más de 20 mil contagios

La cartera sanitaria recordó que en el país ya se han detectado cinco casos importados o asociados a importación durante 2026, aunque todos evolucionaron de manera satisfactoria

Guardar
Google icon
Primer plano del torso y los brazos de una persona con una erupción cutánea roja y punteada visible en el cuello, pecho y brazos expuestos.
Más de 20,000 casos de sarampión se han registrado en América durante 2026, según datos citados por las autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los casos de sarampión en distintos países de América llevó al Ministerio de Salud de Costa Rica a emitir un llamado preventivo dirigido a las personas que tienen previsto viajar al extranjero en las próximas semanas. La institución instó a la población a comprobar que cuenta con el esquema completo de vacunación contra esta enfermedad antes de salir del país, especialmente si el destino presenta brotes activos.

La advertencia se produce en un contexto de alta movilidad internacional durante las vacaciones y luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportara un crecimiento significativo de casos en la región. Según los datos citados por el Ministerio de Salud, durante 2026 se han registrado más de 20,000 casos de sarampión en América, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de los distintos países.

PUBLICIDAD

Aunque Costa Rica no enfrenta un brote local, las autoridades confirmaron que en lo que va del año se han identificado cinco casos importados o asociados a importación, es decir, contagios relacionados con personas que adquirieron la enfermedad fuera del territorio nacional o por contacto con viajeros infectados. De acuerdo con el Ministerio, todos los pacientes han presentado una evolución satisfactoria.

El sarampión es una enfermedad viral considerada una de las más contagiosas del mundo. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla, lo que facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud recomendó a quienes viajarán al extranjero verificar que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión antes de salir del país. Foto de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas
El Ministerio de Salud recomendó a quienes viajarán al extranjero verificar que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión antes de salir del país. Foto de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas

Entre los principales síntomas destacan la fiebre, la tos, la secreción nasal y el enrojecimiento de los ojos. Posteriormente aparece un sarpullido característico que comienza en el rostro y se extiende progresivamente hacia el resto del cuerpo. Debido a su elevada capacidad de contagio, las autoridades insisten en que la prevención mediante la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar nuevos casos.

En Costa Rica, el esquema nacional de inmunización contempla la aplicación de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) en dos dosis: la primera cuando el menor cumple 15 meses de edad y la segunda a los cuatro años. Las autoridades recalcaron que las personas que no tengan evidencia de haber recibido ambas dosis y que planeen viajar a países donde existen brotes deben acudir a su Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para recibir la inmunización correspondiente.

El Ministerio de Salud recomendó que esta vacuna se aplique al menos dos semanas antes del viaje, con el objetivo de que el organismo desarrolle la protección necesaria antes de una eventual exposición al virus.

Además de la vacunación, las autoridades recordaron una serie de medidas preventivas que pueden reducir el riesgo de contagio durante los desplazamientos internacionales. Entre ellas figuran mantener una adecuada higiene de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas, procurar permanecer en lugares bien ventilados y estar atentos a cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Las recomendaciones también se extienden al regreso al país. El Ministerio indicó que las personas deben vigilar su estado de salud durante los 21 días posteriores al viaje, periodo en el que podrían manifestarse los síntomas si existió exposición al virus en el extranjero.

En caso de presentar fiebre, erupciones en la piel u otros signos relacionados con el sarampión, las autoridades solicitan acudir de inmediato a un centro de salud e informar al personal médico sobre el viaje realizado recientemente. Esta información permite acelerar el diagnóstico, activar los protocolos de vigilancia epidemiológica y reducir el riesgo de nuevos contagios.

Tras regresar del extranjero, Salud recomienda vigilar la aparición de síntomas durante 21 días y comunicar el antecedente de viaje al personal médico. (Composición: Infobae)
Tras regresar del extranjero, Salud recomienda vigilar la aparición de síntomas durante 21 días y comunicar el antecedente de viaje al personal médico. (Composición: Infobae)

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación continúa siendo la medida más eficaz para proteger tanto a quienes viajan como a sus familias y comunidades. Asimismo, insistió en que mantener coberturas altas de inmunización resulta fundamental para evitar la reintroducción y propagación de enfermedades que habían permanecido bajo control en el país.

Con el incremento de los viajes internacionales y el comportamiento epidemiológico que registra el continente, las autoridades hacen un llamado a la prevención y a la responsabilidad individual, recordando que una revisión oportuna del esquema de vacunación puede marcar la diferencia para evitar contagios y proteger la salud pública.

Temas Relacionados

Costa RicaMinisterio de SaludsarampiónvacunaciónOPS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asfura destaca la libertad y reafirma alianza con EE. UU. en el 250 aniversario de su Independencia

El presidente Nasry Asfura felicitó este sábado al pueblo y Gobierno de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su Independencia, destacando los históricos lazos de amistad, cooperación y desarrollo que unen a ambas naciones.

Asfura destaca la libertad y reafirma alianza con EE. UU. en el 250 aniversario de su Independencia

Radar capaz de atravesar las nubes revela nuevos datos sobre los bosques tropicales desde Panamá

La investigación de la NASA y el Instituto Smithsoniano combinó sobrevuelos, mediciones en tierra y datos satelitales para mejorar el monitoreo global de la biomasa, la biodiversidad y el carbono almacenado en estos ecosistemas.

Radar capaz de atravesar las nubes revela nuevos datos sobre los bosques tropicales desde Panamá

Más de 5,400 productos fueron decomisados en operativo en San José por incumplir normas sanitarias

Un operativo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, Tributación y la Policía Municipal permitió el decomiso de 5,444 productos y la retención de 1,123 artículos en las inmediaciones de La Coca Cola, en la capital costarricense

Más de 5,400 productos fueron decomisados en operativo en San José por incumplir normas sanitarias

República Dominicana: El presidente Luis Abinader ordena un estudio para ajustar la oferta educativa en Montecristi

La instrucción al Ministerio de Educación busca medir cuántos bachilleres salen cada año en la provincia y, con esos datos, definir carreras y centros, con apoyo de Infotep, el ITLA y la UASD

República Dominicana: El presidente Luis Abinader ordena un estudio para ajustar la oferta educativa en Montecristi

Más de la mitad de los estudiantes de universidades públicas de Costa Rica depende de becas para financiar su carrera

Un estudio del Conare reveló que el 52.9% del alumnado de las cinco universidades estatales recibe algún tipo de beca y que, para casi cuatro de cada diez estudiantes, ese beneficio constituye su única fuente de apoyo económico para continuar con sus estudios superiores

Más de la mitad de los estudiantes de universidades públicas de Costa Rica depende de becas para financiar su carrera

TECNO

Por qué las letras del teclado no están en orden alfabético

Por qué las letras del teclado no están en orden alfabético

Lo mejor de YouTube Argentina: lista de los videos del momento

Advertencia para SpaceX: estudio concluye que no debe haber más de 100.000 satélites en órbita terrestre

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Ahorra batería con Google Maps: así puedes activar la navegación en blanco y negro

ENTRETENIMIENTO

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

Taylor Swift y Karlie Kloss: la historia de una amistad que renació gracias a una boda de ensueño

Oasis revela el primer adelanto del documental que narra su histórico regreso a los escenarios: todo sobre 'Don't Look Back in Anger'

Idris Elba habla sin filtro sobre su cuerpo después de los 50 años y cómo combate el aumento de peso

Blake Lively sorprende al quedar fuera de la boda de Taylor Swift en Nueva York: “Le dolió ser excluida así”

MUNDO

París reabrió las zonas de baño en el río Sena por la ola de calor extremo que azota a Francia y a gran parte de Europa

París reabrió las zonas de baño en el río Sena por la ola de calor extremo que azota a Francia y a gran parte de Europa

El Ejército de Israel abatió a un terrorista que operaba en la Zona de Seguridad en el sur de Líbano

Durante una conversación telefónica, Putin le comunicó a Trump que Rusia tomará toda la región ucraniana del Donbás

Trump confirmó que mantendrá un encuentro con Netanyahu en los próximos días, y afirmó: “Sabe quién es el jefe”

Netanyahu felicitó a EEUU por sus 250 años: “Israel se enorgullece de estar a su lado”