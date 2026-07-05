Ministerio de Salud de Costa Rica lanza advertencia a viajeros por aumento de casos de sarampión en América: ya se reportan más de 20 mil contagios

Más de 20,000 casos de sarampión se han registrado en América durante 2026, según datos citados por las autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de los casos de sarampión en distintos países de América llevó al Ministerio de Salud de Costa Rica a emitir un llamado preventivo dirigido a las personas que tienen previsto viajar al extranjero en las próximas semanas. La institución instó a la población a comprobar que cuenta con el esquema completo de vacunación contra esta enfermedad antes de salir del país, especialmente si el destino presenta brotes activos.

La advertencia se produce en un contexto de alta movilidad internacional durante las vacaciones y luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportara un crecimiento significativo de casos en la región. Según los datos citados por el Ministerio de Salud, durante 2026 se han registrado más de 20,000 casos de sarampión en América, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de los distintos países.

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Aunque Costa Rica no enfrenta un brote local, las autoridades confirmaron que en lo que va del año se han identificado cinco casos importados o asociados a importación, es decir, contagios relacionados con personas que adquirieron la enfermedad fuera del territorio nacional o por contacto con viajeros infectados. De acuerdo con el Ministerio, todos los pacientes han presentado una evolución satisfactoria.

El sarampión es una enfermedad viral considerada una de las más contagiosas del mundo. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla, lo que facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

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El Ministerio de Salud recomendó a quienes viajarán al extranjero verificar que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión antes de salir del país. Foto de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas

Entre los principales síntomas destacan la fiebre, la tos, la secreción nasal y el enrojecimiento de los ojos. Posteriormente aparece un sarpullido característico que comienza en el rostro y se extiende progresivamente hacia el resto del cuerpo. Debido a su elevada capacidad de contagio, las autoridades insisten en que la prevención mediante la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar nuevos casos.

En Costa Rica, el esquema nacional de inmunización contempla la aplicación de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) en dos dosis: la primera cuando el menor cumple 15 meses de edad y la segunda a los cuatro años. Las autoridades recalcaron que las personas que no tengan evidencia de haber recibido ambas dosis y que planeen viajar a países donde existen brotes deben acudir a su Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para recibir la inmunización correspondiente.

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El Ministerio de Salud recomendó que esta vacuna se aplique al menos dos semanas antes del viaje, con el objetivo de que el organismo desarrolle la protección necesaria antes de una eventual exposición al virus.

Además de la vacunación, las autoridades recordaron una serie de medidas preventivas que pueden reducir el riesgo de contagio durante los desplazamientos internacionales. Entre ellas figuran mantener una adecuada higiene de manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas, procurar permanecer en lugares bien ventilados y estar atentos a cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Las recomendaciones también se extienden al regreso al país. El Ministerio indicó que las personas deben vigilar su estado de salud durante los 21 días posteriores al viaje, periodo en el que podrían manifestarse los síntomas si existió exposición al virus en el extranjero.

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En caso de presentar fiebre, erupciones en la piel u otros signos relacionados con el sarampión, las autoridades solicitan acudir de inmediato a un centro de salud e informar al personal médico sobre el viaje realizado recientemente. Esta información permite acelerar el diagnóstico, activar los protocolos de vigilancia epidemiológica y reducir el riesgo de nuevos contagios.

Tras regresar del extranjero, Salud recomienda vigilar la aparición de síntomas durante 21 días y comunicar el antecedente de viaje al personal médico. (Composición: Infobae)

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación continúa siendo la medida más eficaz para proteger tanto a quienes viajan como a sus familias y comunidades. Asimismo, insistió en que mantener coberturas altas de inmunización resulta fundamental para evitar la reintroducción y propagación de enfermedades que habían permanecido bajo control en el país.

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Con el incremento de los viajes internacionales y el comportamiento epidemiológico que registra el continente, las autoridades hacen un llamado a la prevención y a la responsabilidad individual, recordando que una revisión oportuna del esquema de vacunación puede marcar la diferencia para evitar contagios y proteger la salud pública.