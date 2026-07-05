República Dominicana

República Dominicana: El presidente Luis Abinader ordena un estudio para ajustar la oferta educativa en Montecristi

La instrucción al Ministerio de Educación busca medir cuántos bachilleres salen cada año en la provincia y, con esos datos, definir carreras y centros, con apoyo de Infotep, el ITLA y la UASD

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Luis Abinader afirmó en Montecristi que la transformación del puerto de Manzanillo abre oportunidades para miles de jóvenes dominicanos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Luis Abinader afirmó en Montecristi que la transformación del puerto de Manzanillo abre oportunidades para miles de jóvenes dominicanos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader afirmó este sábado en Montecristi que la transformación del puerto de Manzanillo y las inversiones del Gobierno abren una oportunidad para el presente y el futuro de miles de jóvenes dominicanos, y vinculó ese proceso con una mayor demanda de formación técnica y universitaria en la provincia.

La respuesta oficial incluyó una instrucción al Ministerio de Educación para realizar un estudio sobre cuántos jóvenes egresan cada año de secundaria en Montecristi y así definir la oferta educativa que requiere la provincia. El mandatario también planteó reforzar la presencia de Infotep, el ITLA y la UASD para que los estudiantes puedan continuar su formación sin trasladarse a otras demarcaciones.

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Abinader hizo esas declaraciones durante un almuerzo-encuentro con estudiantes de liceos públicos y colegios privados, celebrado en el multiusos Ramón Montante Castillo, donde dialogó sobre educación, empleo, tecnología y perspectivas de crecimiento para la provincia.

La modernización del puerto fue presentada como motor logístico, industrial y turístico

Durante su intervención, el jefe de Estado sostuvo que la modernización del puerto de Manzanillo convertirá a Montecristi en uno de los principales centros logísticos, industriales, energéticos y turísticos de la República Dominicana. Según explicó, ese cambio impulsará la necesidad de profesionales capacitados en distintas áreas.

El Gobierno ordenó un estudio sobre los egresados de secundaria en Montecristi para definir la oferta educativa que necesita la provincia. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Gobierno ordenó un estudio sobre los egresados de secundaria en Montecristi para definir la oferta educativa que necesita la provincia. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Abinader añadió que el nuevo puerto ofrecerá ventajas competitivas para las exportaciones hacia Estados Unidos, al reducir los tiempos de transporte y atraer nuevas inversiones, zonas francas e industrias. A su juicio, ese movimiento dinamizará la economía de toda la región.

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“Montecristi es una de las provincias con mayor presente y, sobre todo, mayor futuro de la República Dominicana”, dijo el presidente. En ese marco, exhortó a los estudiantes a prepararse en carreras de alta demanda, en especial tecnología, ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica e informática, además de otras disciplinas vinculadas con la transformación digital.

El mandatario señaló además que el desarrollo provincial no quedará limitado al área logística e industrial. También mencionó el fortalecimiento de la agricultura, la expansión del turismo mediante nuevos proyectos hoteleros y el desarrollo de infraestructura aeroportuaria como fuentes adicionales de oportunidades para las nuevas generaciones.

El Gobierno evalúa más politécnicos y una estrategia de educación digital

Durante el encuentro, los estudiantes plantearon inquietudes sobre la instalación de un centro permanente del Infotep, la ampliación de carreras técnicas, la conversión de liceos en politécnicos, el mejoramiento de la infraestructura escolar, el acceso a becas universitarias, la conectividad digital, la enseñanza de la inteligencia artificial, la educación en valores y el apoyo a proyectos tecnológicos impulsados por jóvenes.

Al responder esas preguntas, el ministro de Educación Luis Miguel De Camps informó que el Gobierno ejecuta una auditoría nacional de la infraestructura escolar para intervenir los planteles que lo requieran. También anunció que se evalúa incorporar nuevos politécnicos, fortalecer el equipamiento de los liceos y ampliar la oferta de carreras técnicas según las necesidades productivas de cada región.

De Camps indicó además que el Ministerio implementará la Estrategia Nacional de Educación Digital. Esa iniciativa contempla la formación de estudiantes y docentes en pensamiento computacional e inteligencia artificial, junto con el fortalecimiento de la conectividad y del acceso a herramientas tecnológicas en los centros educativos del país.

La modernización del puerto de Manzanillo fue presentada como un motor logístico, industrial, energético y turístico para República Dominicana. ( Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La modernización del puerto de Manzanillo fue presentada como un motor logístico, industrial, energético y turístico para República Dominicana. ( Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El funcionario agregó que el Gobierno trabaja en mecanismos para facilitar el financiamiento de proyectos de innovación y emprendimiento desarrollados por estudiantes con potencial para convertirse en iniciativas productivas.

En la actividad participaron la gobernadora provincial de Montecristi Leissa Virginia Cruz Polanco, directores de distintos distritos educativos, legisladores, alcaldes y otras autoridades civiles y educativas de la provincia.

Al concluir el encuentro, Abinader y De Camps entregaron una computadora portátil a cada uno de los estudiantes participantes, como reconocimiento a sus méritos académicos y a su desempeño escolar.

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