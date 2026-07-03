Honduras

Honduras: Investigan la muerte de un bebé de cuatro meses tras sufrir una severa deshidratación en Choluteca

Las autoridades sanitarias y el Ministerio Público investigan las circunstancias del caso, mientras médicos advierten sobre los riesgos de administrar remedios caseros y sustancias no indicadas a menores de edad.

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Las investigaciones continúan para determinar las causas del deceso. (FOTO: BBC Mundo)
Las investigaciones continúan para determinar las causas del deceso. (FOTO: BBC Mundo)

Un bebé de apenas cuatro meses murió en el departamento de Choluteca tras ingresar sin signos vitales al Hospital del Sur, en un caso que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y que actualmente es investigado por el Ministerio Público.

Según la información proporcionada por personal médico, el menor presentaba un cuadro de deshidratación severa, situación que derivó en su fallecimiento.

El caso se produjo luego de que familiares realizaran prácticas tradicionales y administraran al lactante sustancias caseras antes de acudir al centro asistencial.

Los médicos señalaron que el niño llegó al hospital sin signos vitales y que, pese a los esfuerzos del personal, ya no fue posible realizar maniobras de estabilización.

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<b>Médicos alertan sobre prácticas caseras</b>

El portavoz del Hospital del Sur, Gustavo Castro, informó que la madre del menor manifestó que el bebé había recibido dos dosis de leche de magnesia.

Posteriormente, familiares habrían aplicado otras prácticas tradicionales utilizadas en algunas comunidades para tratar supuestos malestares infantiles.

Las autoridades sanitarias advirtieron que este tipo de procedimientos pueden representar un riesgo importante para la salud de los lactantes.

“Las creencias forman parte de nuestra cultura, pero algunas prácticas pueden resultar peligrosas para los niños”, manifestó el galeno.

El personal médico recordó que los bebés presentan una mayor vulnerabilidad a la deshidratación y a los efectos de sustancias no prescritas por profesionales de la salud.

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Médicos alertaron sobre los riesgos de ciertos remedios caseros. (FOTO: Voz de Galicia)
Médicos alertaron sobre los riesgos de ciertos remedios caseros. (FOTO: Voz de Galicia)

<b>Segundo caso reciente en la región</b>

Médicos del Hospital del Sur indicaron que este es el segundo caso grave registrado recientemente en la región relacionado con la atención casera de menores de edad.

La situación ha generado preocupación entre los profesionales de la salud, quienes insisten en la necesidad de buscar atención médica oportuna ante cualquier síntoma en niños pequeños.

Especialistas señalaron que la administración de remedios caseros o productos no indicados para lactantes puede provocar complicaciones graves.

Los médicos también hicieron un llamado a las familias para evitar el suministro de bebidas, preparados caseros o cualquier sustancia que no haya sido recomendada por personal sanitario.

Tras confirmarse el fallecimiento, el Hospital del Sur notificó el caso al Ministerio Público para que se realizaran las diligencias correspondientes.

Agentes fiscales y personal forense iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas de la muerte.

Las autoridades deberán determinar si existió algún tipo de negligencia o responsabilidad relacionada con la atención brindada al menor antes de su traslado al hospital.

“Nosotros tenemos la obligación de hacer un reporte y posteriormente las autoridades realizan la investigación correspondiente”, explicó el doctor Castro.

El Hospital del Sur notificó el caso a las autoridades. (FOTO: Proceso Digital)
El Hospital del Sur notificó el caso a las autoridades. (FOTO: Proceso Digital)

<b>Llamado a buscar atención médica</b>

El personal sanitario recordó que existen centros de salud y clínicas periféricas en distintos sectores de Choluteca donde las familias pueden acudir ante cualquier emergencia.

Las autoridades insistieron en que los lactantes deben recibir atención médica inmediata cuando presenten síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, rechazo de alimentos o signos de deshidratación.

Asimismo, reiteraron la importancia de evitar la automedicación y las prácticas no supervisadas en menores de edad.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades esperan los resultados de las diligencias forenses y del proceso legal correspondiente.

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