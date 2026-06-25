“Fue como ver a tu hijo convertirse en un adicto”: Marlon Wayans sobre las secuelas de Scary Movie sin su familia

El actor y comediante Marlon Wayans revela cómo vivió la transformación de Scary Movie tras la salida de su familia y anticipa un relanzamiento bajo su liderazgo

Marlon Wayans volvió a la saga Scary Movie en su sexta entrega, estrenada el 5 de junio, con el objetivo de recuperar la esencia original junto a su familia. Tras un largo distanciamiento, el comediante y los Wayans lograron reunir al elenco principal y relanzar la franquicia.Wayans, en entrevistas recientes, recordó cómo vivió la etapa en que la saga continuó sin ellos, usando una comparación tajante y dolorosa.

El quiebre con la franquicia

Después de participar en las dos primeras películas, los Wayans quedaron al margen de la dirección creativa de la saga. Marlon Wayans explicó que la decisión de apartarse se debió a diferencias contractuales y a la negativa del estudio a reconocer el valor de su aporte humorístico. Ante la falta de acuerdo, la familia optó por dejar el proyecto y desarrollar nuevos caminos en la comedia.

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La salida de los Wayans de la saga estuvo marcada por diferencias contractuales y un abrupto distanciamiento con el estudio

Durante ese periodo, la franquicia continuó con otras personas al mando. Wayans, consultado sobre sus sentimientos al respecto, utilizó una imagen contundente: “Fue como ver a tu hijo convertirse en un adicto al crack”. Con esta metáfora, el actor retrató el dolor de observar cómo su creación tomaba un rumbo que no compartía ni aprobaba.

Nuevos horizontes creativos

Tras la ruptura, los hermanos Wayans no tardaron en encontrar otras oportunidades profesionales. Desarrollaron películas como White Chicks y Little Man, mientras Marlon escribió y protagonizó A Haunted House, que llegó a competir directamente con la quinta entrega de Scary Movie. Según el actor, estos proyectos permitieron a la familia mantener viva su impronta humorística fuera de la saga original.

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Tras dejar Scary Movie, los hermanos Wayans construyeron una nueva etapa en la comedia con películas que consolidaron su sello personal (REUTERS/Caroline Brehman)

A pesar de este distanciamiento, el vínculo con el universo de Scary Movie nunca se rompió del todo. Wayans reconoció que, aunque se alejaron, siempre percibió que quedaban historias por contar y personajes por explorar. La sensación de que la saga no había concluido para él ni para sus hermanos se mantuvo latente a lo largo de los años.

La oportunidad del regreso

El retorno de los Wayans fue posible gracias a un cambio en la dirección de Miramax, productora de la franquicia. Jonathan Glickman, actual director ejecutivo, consideró que la única manera de revivir Scary Movie era con la participación de la familia original. Wayans relató que puso como condición indispensable trabajar junto a sus hermanos y recuperar a integrantes clave del reparto, como Anna Faris y Regina Hall.

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El cambio en la dirección de Miramax y la apertura a una visión familiar permitieron el esperado retorno de los Wayans a la franquicia

Este nuevo acuerdo también trajo consigo un ambiente de trabajo distinto. Marlon Wayans valoró la apertura y el compromiso del estudio para reconstruir el proyecto desde una perspectiva familiar. Destacó que el proceso de reunificación incluyó superar viejas diferencias y lograr que todos los implicados se sintieran cómodos y motivados con el regreso.

El desafío de reinventar la saga

Para Wayans, la nueva etapa de Scary Movie representó más que una simple continuación. En sus palabras, la película fue concebida como un relanzamiento y al mismo tiempo una secuela. El guion pasó por múltiples versiones y revisiones antes de alcanzar la forma definitiva, reflejando la intención de ofrecer una propuesta fresca, adaptada a las nuevas audiencias pero fiel al espíritu original.

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Marlon Wayans y su equipo apuestan por una versión renovada de Scary Movie que combine lo clásico con un enfoque contemporáneo (Quantrell Colbert/Paramount Pictures vía AP)

El comediante subrayó que el humor de los Wayans busca conectar con el público a través de la risa y la complicidad. Comparó su estilo con el de los Looney Tunes, asegurando que su comedia, aunque recurre a situaciones extravagantes, evita la agresión y prioriza el entretenimiento familiar. Para él, recuperar esa identidad es clave para la vigencia de la franquicia.

Una apuesta por la risa compartida

Tras el estreno de Scary Movie 6, Wayans expresó su satisfacción por haber reunido nuevamente a distintas generaciones frente a la pantalla, apelando a la nostalgia y a la capacidad del cine para crear comunidad. Destacó que la confianza mutuay la libertad creativa fueron esenciales para que el equipo aceptara el desafío, y dejó abierta la posibilidad de reencuentros familiares en otros proyectos.

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La nueva entrega busca reconectar con el público a través del humor familiar y el reencuentro generacional en la pantalla grande (Baby, This is Keke Palmer)

La sexta película de Scary Movie marca no solo el regreso de los Wayans y el elenco original, sino también una apuesta renovada por el humor que los identifica y por el reencuentro con el público que acompañó a la saga desde sus inicios.